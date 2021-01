Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Popyt inwestorów przy okazji wejścia InPostu do indeksu MSCI wyniesie ok. 13 mln akcji. W przypadku indeksu FTSE Developed wyniesie ok. 4,8 mln akcji - ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Grupa KGHM zakłada, że sprzedaż miedzi płatnej wyniesie w 2021 roku 566 tys. ton. Zgodnie z tegorocznym budżetem, KGHM Polska Miedź wyprodukuje 390 tys. ton miedzi w koncentracie i 573 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 385 tys. ton z wsadów własnych - podała spółka w komunikacie.

Mabion w ramach nowej, długoterminowej strategii finansowania działalności, planuje pozyskać inwestora strategicznego i i przeprowadzić dwie emisje akcji - podała spółka w komunikacie.

CI Games pracuje nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" i chciałby wydać ją na jak najszerszą liczbę platform - poinformował w komunikacie prezes Marek Tymiński. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał, a obecnie trwają testy i wprowadzane są poprawki.

European High Growth Opportunities Securitization Fund może potencjalnie dofinansować działalność Brastera kwotą do 50,1 mln zł - poinformował Braster w komunikacie.

Zarząd ZPUE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabycia do 622.542 akcji własnych w celu umorzenia, wystąpi do walnego o podjęcie uchwały w tej sprawie - podała spółka w komunikacie. Ponadto, spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji.

Farmaceutyczna grupa Krka zakłada, że jej przychody w 2021 roku wyniosą 1,535 mld euro, a zysk netto ok. 265 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Dekpol chce wyemitować do 50 tys. 3,5-letnich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Agora podjął decyzję o dokonaniu w czwartym kwartale odpisów i zwiększeniu rezerw w segmentach Reklama Zewnętrzna, Film i Książka oraz w spółce Agora. Łączny negatywny wpływ tych zdarzeń na wynik operacyjny grupy wynosi około 19,5 mln zł, a na wynik netto około 15,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622.542 akcji ZPUE po 176 zł za sztukę - poinformował w komunikacie DM Banku Handlowego. Akcje objęte wezwaniem stanowią ok. 44,47 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do ok. 34,59 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Unibep zawarł z firmą deweloperską przedwstępną umowę na realizację w systemie "pod klucz" kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo-rozrywkowym we Lwowie - podał Unibep w komunikacie. Wartość umowy to ok. 67,6 mln euro netto.

