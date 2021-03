Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Allegro planuje rozwój międzynarodowy, nie wyklucza akwizycji - poinformował prezes Allegro Francois Nuyts podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Allegro planuje dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw - poinformowali przedstawiciele spółki. W planie finansowym Allegro ma zarezerwowane środki na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych.

Allegro nie widzi odpływu sprzedawców w związku z wejściem Amazona do Polski - poinformowali przedstawiciele spółki.

Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w 2021 roku z powodu wejścia Amazona - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego.

Allegro planuje przeznaczyć na inwestycje w 2022 roku 700-800 mln zł, 850-950 mln zł w 2023 roku - podała spółka w prezentacji. Po 2023 roku CAPEX ma sięgać 5-6 proc. przychodów grupy.

Allegro spodziewa się w tym roku dość znaczącego wzrostu wskaźnika "take rate" - poinformowali przedstawiciele spółki.

Allegro prognozuje w '21 roku wzrost skoryg. EBITDA o średnie kilkanaście proc. rdr - podała spółka w komunikacie prasowym. Skorygowana EBITDA grupy w 2020 roku wzrosła o 30,8 proc. do 1,75 mld zł. Zarząd prognozował zwyżkę wyraźnie powyżej 20 proc.

Allegro chce w 2021 roku rozwijać sprzedaż eksportową polskich sprzedawców - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mabion rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.430.554 akcji serii U emitowanych przez spółkę - podał Mabion w komunikacie.

Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł w porównaniu do 2019 r. o 79 proc. do 4,4 mln zł, a przychody wzrosły o 2,7 proc. do 40,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Medicalgorithmics zdecydował o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch - podała spółka w komunikacie. Aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu obniży wynik 2020 roku o 3,1 mln zł.

Należący do grupy PKO BP i działający na Ukrainie Kredobank stawia na wzrost organiczny, chce rosnąć szybciej niż rynek, planuje poprawę dochodowość i do końca 2023 roku zamierza zwiększyć liczbę klientów do 1 mln - poinformował PAP Biznes prezes Kredobanku Jacek Szugajew.

Apator zakłada, że publikacja zaktualizowanej strategii grupy nastąpi do końca trzeciego kwartału, a jako jeden z atrakcyjnych kierunków rozwoju wskazuje rynek OZE - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. W tym roku Apator chce przeznaczyć na inwestycje ponad 100 mln zł.

Jeronimo Martins ocenia, że w tym roku możliwe jest utrzymanie marży EBITDA w Biedronce, pomimo presji wynikającej m.in. z podatku handlowego - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Premiera "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbędzie się 4 czerwca 2021 roku - poinformował producent gry, CI Games, w komunikacie. Po informacji kurs akcji spółki rósł o ponad 9 proc., o godz. 14.35 zwyżkuje o 4,8 proc.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w lutym 2021 roku wzrosła do 2,8 USD na baryłce z 1,9 USD w styczniu - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin Holding w 2020 roku o 26,4 mln zł - podał Getin w komunikacie.

Darmowa wersja próbna, tzw. demo, nowej gry PCF Group "Outriders" zostało pobrane 2 miliony razy w ciągu tygodnia - podała spółka na Twitterze.

PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w wysokości 150 zł brutto, począwszy od 1 marca, oraz wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. zł brutto.

