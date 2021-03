Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk EBITDA grupy Eurocash w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 242,2 mln zł wobec 237,4 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus PAP zakładał 228,5 mln zł zysku EBITDA.

Ronson Development odnotował w czwartym kwartale 2020 roku 2,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej - wynika z raportu finansowego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 4,3 mln zł.

Grupa LPP uruchomi kolejny magazyn do obsługi e-commerce w Rosji, podpisała umowę na wynajem powierzchni magazynowej w moskiewskim parku przemysłowym - podało LPP w komunikacie prasowym.

Grupa PZU planuje wkrótce przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju uwzględniającą czynniki ESG - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Echo Investment podpisała umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie o wartości 86,67 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd BioMaximy rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2020 roku dywidenda na akcje wynosiła 0,25 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd X-Trade Brokers DM rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2020 roku na dywidendę trafiło 210,12 mln zł, co daje 1,79 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd AC SA rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2020 roku dywidenda na akcję wynosiła 2,2 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Alumetal, producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, spodziewa się, że wysoki popyt na produkty grupy utrzyma się w całym 2021 r., który pod względem wyników finansowych może być znacząco lepszy od 2020 r. - oceniła w rozmowie z PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Alumetal z optymizmem patrzy na 2021 r., który ma być dla grupy mocnym powrotem do realizacji celów strategicznych. Jako cel na ten rok przyjmuje wolumen sprzedaży wyraźnie powyżej 200 tys. ton i ocenia, że cel 250 tys. ton w 2022 r. jest możliwy do zrealizowania - powiedziała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Nakłady inwestycyjne w 2021 r. mają wynieść ok. 50 mln zł, w tym 30 mln zł na rozwój zakładu w Nowej Soli.

Ronson Development spodziewa się w 2021 roku podobnej marży brutto względem roku poprzedniego - poinformował w czwartek zarząd spółki. Deweloper liczy na wyższą sprzedaż rdr, chce wprowadzić do realizacji ponad 1,1 tys. lokali. Lata 2021 i 2022 będą - zdaniem zarządu - kolejnymi dobrymi latami dla branży.

Grupa Eurocash chciałaby wrócić do wypłaty dywidendy - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Grupa Eurocash zakłada, że ten rok będzie stabilny pod względem wyników, w tym EBITDA. Pierwszy kwartał może być płaski rdr pod względem sprzedaży - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Grupa Eurocash zakłada, że ten rok będzie stabilny pod względem wyników, w tym EBITDA. Pierwszy kwartał może być płaski rdr pod względem sprzedaży - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Eurocash nabędzie 49 proc., a docelowo 50 proc. udziałów w spółce prowadzącej sieć ponad 100 sklepów Arhelan w północno-wschodniej Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym.

KGHM zakończył testy na utratę wartości niektórych aktywów grupy - podał KGHM w komunikacie. Testy wykazały m.in. zasadność ujęcia 45 mln zł odpisu dla OWSP Franke i 41 mln zł WPEC w Legnicy z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu grupy za 2020 rok.

Nie złożono żadnych zapisów na sprzedaż akcji Arterii w ramach wezwania - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 mln zł. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z transformacją energetyczną Taurona - podała spółka w komunikacie prasowym.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt MCI Capital ASI w związku z emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - podała spółka w komunikacie.

