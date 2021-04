Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 44,67 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 430,15 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dywidenda ma zostać wypłacona w dwóch transzach.

BFG zlikwidował Pierwszy i Drugi Bank BFG, ponieważ nie chce "mrozić" ich kapitałów i jest w stanie powołać bank pomostowy w ciągu kilku tygodni - poinformował w odpowiedzi na pytania PAP Biznes rzecznik BFG Filip Dutkowski. Powrót 2,8 mld zł kapitału ww. banków do funduszu przymusowej restrukturyzacji jest uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego poziomu funduszu w długim okresie.

Zarząd i Rada Nadzorcza Krka rekomendują wypłacenie 5 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok, czyli 17,6 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień grupy Erbud na koniec 2020 r. wynosił ok. 2,55 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Erbud z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się, że wyniki finansowe wzrosną w 2021 roku względem roku poprzedniego - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka analizuje spółki w Niemczech i chciałaby zrealizować w tym roku kolejną akwizycję. Zarząd rozważy skup akcji własnych.

Relpol spodziewa się, że 2021 rok będzie podobny do 2020 roku, a pierwszy kwartał przyniósł kontynuację dynamicznych zmian na rynku - poinformował wiceprezes producenta przekaźników Krzysztof Pałgan. Zgodnie ze strategią do 2026 roku przychody spółki dzięki inwestycjom mają wzrosnąć do ponad 180 mln zł.

Budimex Nieruchomości zawarł w I kwartale 2021 roku 494 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań w porównaniu z 541 umowami przed rokiem - podał Budimex w komunikacie.

Grupa J.W. Construction zawarła w pierwszym kwartale 2021 roku 232 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje wobec 210 przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Lotos chce w ciągu sześciu lat znaleźć się w gronie dziesięciu największych producentów zielonej energii w Europie - poinformował Wojciech Lach, kierownik projektu Green H2. W tym celu do końca 2025 roku ma powstać na terenie gdańskiej rafinerii park elektrolizerów o mocy do 100 MW.

Kurs akcji Creepy Jar pozostał bez zmian i wyniósł 974 zł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Echo Investment akcji Archicomu, stanowiących około 65,99 proc. ogółu głosów na WZ - podało Echo w komunikacie. Był to jedyny warunek zawieszający przewidziany w przedwstępnej umowie sprzedaży.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2021 r. na 12,89 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Edison Energia, spółka energetyczna działająca m.in. w branży fotowoltaicznej, nie wyklucza możliwości pozyskania kapitału przez giełdę - poinformowali przedstawiciele spółki.

Radpol chciałby w 2021 roku zwiększyć przychody o prawie 20 proc., żeby odrobić straty sprzedaży z zeszłego roku i wykonać założenia ze strategii - poinformowała prezes spółki Anna Kułach. Za trzy lata Radpol zamierza osiągać z rynków zagranicznych 40 proc. całości przychodów.

Oferta Ferrum o wartości ok. 47,8 mln euro brutto, tj. ok. 219,5 mln zł, okazała się najniższą w ramach części 1 postępowania Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn - Wronów - podało Ferrum w komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w marcu wyniosły 982,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 53,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 2.507,3 mln zł przychodów, czyli o 30,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Develia miała w 2020 roku 138,8 mln zł skonsolidowanej straty netto. Przed rokiem zysk netto dewelopera wyniósł 117,4 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym. W lutym Develia szacowała skonsolidowaną stratę netto w 2020 r. na 133-143 mln zł.

Immofinanz sprzedał Indotek Group, węgierskiej firmie z sektora nieruchomości, cztery warszawskie biurowce za łącznie 72,5 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

