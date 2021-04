Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w 2020 roku wyniosła 13,7 mln kopii - podał producent gry CD Projekt. Średnia prognoz analityków zebranych przez PAP Biznes wynosiła 14,7 mln.

Zarząd CD Projekt rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 503,69 mln zł z zysku za 2020 r., co daje 5 zł dywidendy za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto CD Projektu w 2020 roku wyniósł 1,15 mld zł i był zgodny z szacunkami spółki przedstawionymi w połowie kwietnia - podała spółka w raporcie. Przychody sięgnęły 2,14 mld zł i również były zbieżne z wstępnymi danymi. Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" w ubiegłym roku wyniosła ponad 13,7 mln kopii i była niższa od oczekiwań analityków.

Koszty składek na BFG w grupie PKO BP w pierwszym kwartale 2021 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego, wynoszą 309,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Wysokości ustalonej przez BFG dla mBanku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok wynosi 122,03 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Składka Getin Noble Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok wynosi 20,97 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2021 rok o 17,7 proc. do 434 mln zł. Prognozowana EBITDA wzrosła o 11,1 proc. do ok. 694 mln zł, a prognozowany EBIT wzrósł o 14,7 proc. do 543 mln zł - podała spółka w komunikacie.

ML System podpisał list intencyjny z PP "Porty Lotnicze" dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Ten Square Games określiła wysokość powtarzalnej EBITDA na lata 2021-22 na potrzeby programu motywacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. W 2021 roku ma to być 248,8 mln zł, a w 2022 roku 251,3 mln zł.

Mennica Polska wznowiła negocjacje w sprawie dokupienia 50 proc. udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT, która jest właścicielem biurowca Mennica Legacy Tower - podała Mennica w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie czterech otworów eksploatacyjnych na złożu Duva na Morzu Północnym. Rozpoczęcie wydobycia przewidziano na III kwartał 2021 roku.

Forte szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 59 mln zł, czyli o 44 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Cena emisyjna oraz sprzedaży akcji w ofercie publicznej Vercom została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 45 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 225 mln zł.

The Dust zamierza przeprowadzić emisję do 300 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru - poinformowała spółka w komunikacie. Z emisji spółka chce pozyskać około 5,5 mln zł brutto.

Kurs akcji Gamivo spadł w czwartkowym debiucie na rynku NewConnect o 7,5 proc. do 185 zł.

Pekabex chce dalej zwiększać skalę działalności, dostrzega duży potencjał w segmentach mieszkaniowym i infrastrukturalnym - poinformowała w komunikacie prasowym wiceprezes Beata Żaczek. Portfel zamówień grupy wynosił na koniec grudnia 2020 roku 930,7 mln zł.

Rada nadzorcza Budimeksu powołała Artura Popko na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki z dniem 20 maja - poinformował Budimex w komunikacie.

TIM w 2021 r. chce utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży i planuje wzrost skali działalności spółki 3LP, w związku z czym chce rozbudować centrum logistyczne - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu rynku e-commerce, ale udział przychodów ze sprzedaży online w obrotach nie powinien istotnie się zwiększyć ponad notowany w ostatnich latach poziom 70 proc.

Orange Polska może w III kw. 2021 roku przedstawić plany dotyczące masztów - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Juliena Ducarroza podczas telekonferencji dla analityków.

Zarząd ATM Grupa rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Echo Investment sfinalizował przejęcie pakietu 66 proc. akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom - poinformowała spółka w komunikacie.

Producent gier DRAGO Entertainment zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 28 kwietnia - poinformowała GPW w uchwałach.

