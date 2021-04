Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa LPP zakłada na rok 2021/22 dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i poprawę marży operacyjnej rdr - podała spółka w prezentacji wynikowej. Celem jest też dwucyfrowy wzrost sprzedaży online, do ponad 2,8 mld zł.

Grupa LPP zakłada, że w 2021/22 roku powierzchnia handlowa wzrośnie o 20 proc. rdr, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,1 mld zł - podała spółka w prezentacji. Grupa zakłada też dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i poprawę marży operacyjnej rdr. Celem jest dwucyfrowy wzrost sprzedaży online, do ponad 2,8 mld zł.

Grupa LPP miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21 80,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 44,4 mln zł straty netto - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej. Wynik operacyjny jest wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, które zakładały, że sięgnie on 35 mln zł.

LPP chce w tym roku wypłacić dywidendę - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Grupa LPP liczy na dobrą sprzedaż po odmrożeniu handlu stacjonarnego - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 1,8 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,667 mld zł. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wskazuje na dobre wyniki segmentów detalu, petrochemii i energetyki.

W drugim kwartale 2021 roku modelowa marża downstream i marża petrochemiczna rosną w porównaniu z pierwszym kwartałem - podał Orlen w prezentacji. Rośnie też modelowa marża rafineryjna.

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych papierów w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach - podał koncern w komunikacie.

Grupa PGNiG szacuje, że odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 1,75 mld zł zysku netto wobec 0,78 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 14,55 mld zł wobec 13,76 mld zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 187,3 mln euro, czyli jest o 7 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w prezentacji.

Strata netto grupy PKO BP w 2020 roku wyniosła 2,56 mld zł, podczas gdy w 2019 roku zysk wynosił 4,03 mld zł. Na wyniki wpłynęła przede wszystkim decyzja akcjonariuszy o zaoferowaniu kredytobiorcom walutowym możliwości zawierania ugód z bankiem - poinformował PKO BP w raporcie rocznym.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 394,9 mln zł z 26,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 357,1 mln zł.

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 317,1 mln zł z 90,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 34 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 237,3 mln zł.

Strata netto grupy BOŚ Banku w 2020 roku wyniosła 306,9 mln zł, podczas gdy w 2019 roku bank miał zysk na poziomie 72 mln zł - poinformował bank w raporcie rocznym. Strata wynikała głównie ze zwiększenia rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych.

Polimex Mostostal chciałby osiągnąć w 2021 roku 2 mld zł przychodów - poinformował w czwartek podczas telekonferencji prezes spółki Krzysztof Figat. W 2020 roku przychody grupy wyniosły 1,6 mld zł.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 5,316 mld zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Mo-Bruk, który w 2020 roku wypracował 103,1 mln zł EBITDA, pozytywnie ocenia pierwszy kwartał tego roku i perspektywy kolejnych kwartałów. Spodziewa się wzrostów we wszystkich segmentach działalności - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Blirt rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Producent gier MegaPixel Studio chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect. Spółka złożyła dokument informacyjny, liczy, że termin debiutu będzie ustalony przez GPW prawdopodobnie w II kwartale - podała spółka w komunikacie prasowym.

Hydra Games, producent i wydawca gier, chce zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2021 roku. Spółka rozpoczyna ofertę publiczną akcji, z której planuje pozyskać 1,5 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Wikany rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - podała Wikana w komunikacie.

mBank szacuje, że koszty ryzyka banku będą w 2021 roku

niewiele niższe niż w ubiegłym roku, ze względu na utrzymujące się skutki pandemii - poinformował wiceprezes Marek Lusztyn. Bank notuje stabilizację wyniku odsetkowego. Nie spodziewa się utrzymania wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie z I kw.

PKO BP planuje na przełomie maja i czerwca rozpocząć zawieranie masowych ugód z kredytobiorcami walutowymi - poinformował wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

Bewi Asa zawarło przedwstępną umowę pośredniego nabycia 54,21 proc. akcji Izobloku, dających 65,66 proc. głosów na WZ, od 10 akcjonariuszy spółki - poinformował Izoblok w komunikacie prasowym. Umowa ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku.

Analitycy East Value Research, w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę docelową Geotransu do 22,1 zł z 37,7 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Koszt projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power szacowany jest wstępnie na ok. 10 mld zł - poinformował Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen.

Izostalu wypłaci 3,93 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co daje 0,12 zł na akcję - podał Izostal w komunikacie.

Walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 45,42 mln zł, czyli 3,6 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

11 bit studios aktywnie pracuje nad akwizycjami - poinformował prezes Przemysław Marszał. Pod koniec maja lub na początku czerwca spółka zaprezentuje informacje o nowych grach.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok w kwocie 104,93 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Inter Rao Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za rok 2020 w łącznej kwocie 11 mln euro, co da 0,55 euro na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Mabion podpisał z Mylan Ireland aneks do umowy o współpracy z 2016 roku. Firmy zdecydowały o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 w Unii Europejskiej i krajach bałkańskich - podała spółka w komunikacie. Wygasnąć ma też prawo pierwszeństwa firmy Mylan do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych.

Zarząd Korporacji KGL zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,35 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić około 2,5 mln zł.

Grupa Kino Polska TV szacuje, że odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 6,36 mln zł zysku netto wobec 4,2 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 51 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

