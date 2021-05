Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Bank Pekao jest zadowolony z jakości sprzedaży kredytowej, ocenia jednak, że poziom kosztów ryzyka z I kwartału na poziomie 41 pb nie jest do końca reprezentatywny i w kolejnych kwartałach powinien się on mieścić w przedziale określonym w strategii, czyli 50-60 pb - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zarząd Banku Pekao SA rekomenduje, by 75 proc. zysku osiągniętego w 2020 roku, czyli kwota 842,5 mln zł, pozostało niepodzielone - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pekao liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao liczy, że uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i będzie mógł wypłacić w drugiej połowie 2021 roku dywidendę z zysku za 2020 roku - poinformował prezes banku Leszek Skiba podczas telekonferencji.

Pekao spodziewa się, że wpływ przejęcia wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku na wyniki może być w całym 2021 roku lekko pozytywny - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 245,6 mln zł z 186,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 194,1 mln zł.

PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających, sfinalizowały transakcję dotyczącą projektu budowy morskich farm wiatrowych - podało PGE w komunikacie. Podmioty z grupy kapitałowej Ørsted objęły udziały stanowiące 50 proc. kapitału zakładowego spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 (EWB3) za łączną cenę ok. 686 mln zł.

Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2021 r. 137,3 zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 199,7 mln zł EBITDA, 162,4 mln zł EBIT oraz 990,1 mln zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. W marcu Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 980 mln zł, EBITDA 185 mln zł, EBIT 149 mln zł, a zysk netto 118 mln zł.

Grupa Netia wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku 112,18 mln zł EBITDA, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o 0,3 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Zysk netto Asbisu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 15,1 mln USD wobec 2,2 mln USD rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym czasie o 46,5 proc. do 733,4 mln USD - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 385,6 mln zł z 267,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 350,7 mln zł.

ING Bank Śląski jest umiarkowanie optymistyczny, jeśli chodzi o poziom kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach 2021 roku - poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Niepewność prawna, związana z rozstrzygnięciem kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, powstrzymuje klientów ING Banku Śląskiego od zawierania ugód - poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

Największe banki w Polsce są technologicznie dobrze przygotowane na erę cyfrową i co charakterystyczne, w rozwijaniu tych rozwiązań współpracują także ze sobą. Elastyczność i szybkość reakcji banków pozwala im konkurować z przedstawicielami Big Tech - poinformował PAP Biznes Michał Selbka, dyrektor w S&P.

PKO BP rozpoznał wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w wysokości ok. 14,2 mld zł w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. - podał bank w komunikacie.

Skonsolidowane przychody VRG w kwietniu 2021 roku wyniosły około 34,9 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20,1 proc. w porównaniu do kwietnia 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 207 mln zł i były niższe rdr o około 8,6 proc.

Grupa Torpol wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 6,5 mln zł wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto grupy po trzech miesiącach tego roku sięgnie 6,4 mln zł.

Grupa ubezpieczeniowa Talanx zakłada, że w tym roku jej zysk netto znajdzie się w górnej granicy przedziału 800-900 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Feerum umiarkowanie optymistycznie ocenia perspektywy 2021 roku. W związku z dużymi zwyżkami cen stali, spółka podnosi ceny produktów, aby utrzymać marże - poinformowali przedstawiciele Feerum podczas telekonferencji.

ML System zawarł ze wspólnikami spółki Promet-Plast umowę o wartości blisko 10 mln zł netto na generalne wykonawstwo projektu OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO. Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych - podał ML System w komunikacie.

Kurs akcji Vercomu wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 20 proc. do 53,99 zł. Kurs praw do akcji wzrósł o 11 proc. do 50 zł.

Zarząd Newagu rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by na dywidendę z zysku za 2020 rok trafiło łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Na koniec kwietnia wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 38 mld zł, co jest najwyższym poziomem w historii towarzystwa - podało PKO TFI w komunikacie. W samym PPK wartość zgromadzonych aktywów wyniosła na koniec IV ok. 1,5 mld zł. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku sprzedaż netto wyniosła ponad 4 mld zł.

Zarząd spółki Mo-Bruk rekomenduje, by na dywidendę z zysku za 2020 rok trafiło łącznie 70,78 mln zł, czyli 20,15 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zalando, modowa platforma internetowa, prognozuje na ten rok wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV) o 31-36 proc. do 14-14,6 mld euro - podała spółka. Wcześniejsza prognoza zakładała wzrost GMV o 27-32 proc. do 13,6-14,1 mld euro.

Asbis spodziewa się bardzo dobrych wyników również w drugim kwartale tego roku. Spółka nie widzi na ten moment powodów do zmian opublikowanych prognoz - podali przedstawiciele Asbisu. Firma nie odczuwa problemów z dostępnością sprzętu elektronicznego.

Netia prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami i analitykami prezes spółki Andrzej Abramczuk. Dodał, że spodziewa się kontynuacji transakcji infrastrukturalnych w Polsce, ale Netia nie prowadzi obecnie dyskusji na temat wydzielenia infrastruktury.

Gi Group ocenia, że zaproponowana w ogłoszonym w marcu wezwaniu na sprzedaż akcji Work Service cena, w wysokości 1,45 zł za papier, jest godziwa i nie zamierza jej podnosić - poinformowało Gi Group w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie spółki Ulma Construccion Polska zdecydowało o wypłacie 7,62 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi ponad 40 mln zł, czyli cały zysk za 2020 rok w kwocie 11,2 mln zł oraz 28,84 mln zł z kapitału zapasowego.

Akcjonariusze spółki Medinice, rozwijającej technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii, zdecydowali o emisji 1,07 mln akcji. Cena emisyjna będzie nie mniejsza niż 30 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Introl chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 1 czerwca. Łącznie na wypłatę dywidendy miałoby trafić 11,8 mln zł z kapitału rezerwowego.

Zarząd Makolabu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,6 mln zł, co daje 0,23 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

