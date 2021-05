Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Allegro prowadzi prace nad uruchomieniem anglojęzycznej wersji platformy - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki. Nie podał daty startu projektu. Wskazał także, że spółka spodziewa się umiarkowanego wskaźnika "take rate" do końca 2021 roku. Według niego, dotychczasowy wpływ uruchomienia polskiej strony Amazona na rynek jest bardzo ograniczony. W drugiej połowie 2021 roku firma planuje uruchomienie pierwszych własnych automatów paczkowych, w trzecim kwartale bieżącego roku ruszą testy usług logistycznych. Jak zaznaczyl Eastick, że nowy projekt B2B rozwija się bardzo dobrze.

Allegro, które w I kw. zwiększyło zatrudnienie o 300 osób, planuje w całym 2021 roku zwiększyć zatrudnienie łącznie o 1.500 pracowników - poinformował podczas telekonferencji dla analityków Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki.

Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła rdr o 50,6 proc. do 535,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 481,9 mln zł.

Allegro podwyższyło prognozę wzrostu w 2021 roku skorygowanej EBITDA i GMV do około 20 proc. Wcześniej spółka przewidywała tegoroczną zwyżkę skorygowanej EBITDA na poziomie średnich kilkunastu proc. rdr, a GMVna poziomie górnych kilkunastu proc. - podało Allegro w raporcie Przychody netto mają wzrosnąć o nieco ponad 30 proc. ze znacząco ponad 20 proc. rdr przewidywanych wcześniej.

Grupa Eurocash, której przychody spadły w I kwartale o blisko 2 proc., liczy na wzrost sprzedaży wraz z otwieraniem się gospodarki. W segmencie detalicznym sklepy własne Delikatesy Centrum muszą przejść kilkumiesięczny plan naprawczy - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 115,9 mln zł wobec 126,2 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 96,8 mln zł zysku EBITDA.

KGHM chce niezwłocznie rozpocząć prace eksploracyjne na nowych koncesjach - poinformował wiceprezes Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM. Nie ma obecnie planów prowadzenia istotnych kapitałowo inwestycji w chilijskiej kopalni Sierra Gorda - poinformował wiceprezes Paweł Gruza. Dodał, że za wcześnie na szacowanie wpływu planowanych zmian opodatkowania wydobycia w Chile.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2021 roku wzrósł do 164 mln zł z 115,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 15 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 142,6 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Przeprowadzona wśród swoich klientów ankieta wykazała wstępne zainteresowanie ugodami - poinformował bank w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska planuje we wrześniu przedstawić nową strategię, na lata 2022-2025 - poinformował prezes banku Przemek Gdański. Dodał, że liczy, iż ROE banku będzie wyższe, a jakość portfela kredytowego pozostanie bardzo dobra.

BNP Paribas Bank Polska z decyzją w sprawie ewentualnego przystąpienia do programu oferowania ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF poczeka na rozstrzygające orzeczenie Sądu Najwyższego - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,4 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Grupa Globe Trade Centre odnotowała w I kw. 2021 roku 8,5 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 2,6 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 11,6 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 4,8-15 mln euro. Spółka planuje emisję euroobligacji przed wakacjami.

Częściowy postój remontowy rafinerii Grupy Lotos zakończył się planowo po ponad dwóch miesiącach na początku maja - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Był to pierwszy etap prac, a druga część remontu rozpocznie się wiosną 2022 roku.

Cyfrowy Polsat celuje w jednocyfrowy wzrost wyniku EBITDA w 2021 roku - poinformowała członek zarządu ds. finansowych, Katarzyna Ostap-Tomann podczas telekonferencji z mediami.

Marek Wadowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Tauronu ds. finansów - poinformowała spółka w komunikacie.

Neuca miała w pierwszym kwartale 2021 roku 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej wobec 49,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 38 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 34,5-42 mln zł.

Neuca spodziewa się, że na koniec drugiego kwartału na hurtowym rynku leków nastąpi stabilizacja, a od połowy roku wzrost rynku - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Zarząd ocenia, że po dwucyfrowym spadku obrotów na rynku w pierwszym kwartale, w całym 2021 r. dynamika będzie dodatnia i wyniesie ok. 1-3 proc.

Grupa Dom Development odnotowała w I kw. 174,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 38,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 171,6 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 155,8-185,9 mln zł.

Dom Development zakłada, że będzie sprzedawać w najbliższym czasie 900-1.000 lokali kwartalnie. Plan przekazań na 2021 rok wynosi 3.300-3.400 mieszkań - poinformował zarząd podczas czwartkowej wideokonferencji. Celem jest utrzymanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 30 proc.

Grupa Erbud odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 20,9 mln zł zysku netto wobec 0,4 mln straty rok wcześniej. Wynik operacyjny wzrósł w tym czasie do 25,8 mln zł z 4,6 mln zł, a EBITDA do 31 mln zł z 9,2 mln zł - podała spółka w raporcie. Portfel zamówień grupy miał na koniec marca wartość ok. 2,7 mld zł.

Ronson Development odnotował w I kwartale 2021 roku 7,6 mln zł zysku netto wobec 29,4 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 6,7 mln zł (przedział 5,4-7,8 mln zł). Spółka planuje rozpocząć do końca roku budowę 807 lokali, liczy na poprawę wyników sprzedażowych rdr.

Ronson Development spodziewa się, że może sprzedać w I półroczu 2021 roku 500 lokali - poinformował w czwartek zarząd spółki. Celem jest odbudowa oferty w najbliższym czasie do ponad 800 lokali.

Develia rozpoczyna przedsprzedaż inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku. W pierwszym etapie powstanie 175 mieszkań - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Rawlplug rekomenduje z zysku netto za 2020 rok wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję, co dałoby łączną dywidendę w wysokości prawie 31,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Toya rekomenduje, by z zysku netto za 2020 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 21,8 mln zł, co dałoby 0,29 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd K2 Holding rekomenduje wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Środki na ten cel mają pochodzić z zysków za ubiegłe lata.

Badania prowadzone nad Covid Detector firmy ML System wykazały specyficzność tego urządzenia na poziomie 97,15 proc. oraz czułość 86,86 proc. - poinformował ML System w komunikacie. W rezultacie akcje firmy zareagowały wzrostem o 20 proc.

Sieć Helios otworzy wszystkie swoje kina w piątek, 21 maja - poinformowała Agora, właściciel Heliosa, w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.

KGHM może do końca czerwca przygotować aktualizację strategii rozwoju grupy - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Chludziński.

AmRest liczy na pozytywne trendy w kolejnych miesiącach i stopniowy wzrost biznesu - poinformował prezes Mark Chandler.

