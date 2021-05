Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,75 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,75 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Średnia redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Pepco Group wyniosła ok. 88 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Strata netto jednostki dominującej grupy JSW w I kw. 2021 roku wyniosła 187,5 mln zł wobec 211,9 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus przewidywał 128,8 mln zł straty.

Prezesem PKO BP zostanie jeden z członków zarządu banku - poinformował w rozmowie z portalem Interia wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Fuzja Orlenu i Lotosu umożliwi stworzenie koncernu na poziomie europejskim. To bardzo duża szansa umacniania jedności Międzymorza - otwarcie się na Rumunię, Litwę, ale i na Niemcy - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii.

SFD, zajmujące się handlem suplementami i żywnością dietetyczną, liczy na dwucyfrową dynamikę przychodów i zysków w 2021 roku. Firma rozwija ofertę produktów własnych, buduje sieć sklepów i nie wyklucza wejścia na drugi zagraniczny rynek jeszcze w tym roku - poinformował PAP Biznes prezes Mateusz Pazdan. Środki z planowanej emisji akcji, związanej z przejściem na rynek główny GPW, mają posłużyć do budowy centrum logistycznego.

Przychody Asbisu w kwietniu 2021 roku wzrosły rok do roku o 152 proc. do ok. 230 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Develia chce w 2021 roku poprawić marżę w segmencie mieszkaniowym, ale powrót do ponad 30 proc. to perspektywa 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Andrzej Oślizło. Spółka planuje przeprowadzić jesienią kolejną emisję obligacji.

Śnieżka, która podobnie jak inni producenci podniosła ceny w I kw. 2021 roku, nie wyklucza kolejnych podwyżek w związku ze wzrostem cen surowców w 2021 roku - wynika z wypowiedzi wiceprezes spółki Joanny Wróbel-Lipy, podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu 258,1 mln zł z zysku za 2020 rok na wypłatę dywidendy, co daje w 3,11 zł na akcję - poinformowało Asseco w komunikacie.

Fitch umieścił rating "BBB-" IDR Energi na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym - podała agencja w komunikacie.

Celem Elektrotimu na 2021 r. jest powtórzenie wyniku z 2020 r. - poinformował prezes Ariusz Bober podczas czwartkowej wideokonferencji. Elektrotim chce w kolejnych kwartałach mocniej eksploatować segment Trakcji, którego sprzedaż w tym roku może wynieść ok. 5-10 mln zł, a portfel zamówień budować także na projektach dla wojska czy przemysłu.

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 16,70 zł dywidendy na akcję za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

Woodpecker liczy na to, że w 2022 roku miesięczne, powtarzalne przychody spółki osiągną poziom 500 tys. USD, a w 2024 roku roczne przychody wzrosną do 10 mln USD - poinformowała firma w prezentacji. W czwartek ruszyła oferta sprzedaży akcji spółki o wartości do 11 mln zł, która ma poprzedzać debiut spółki na NewConnect.

Synektik widzi bardzo duże perspektywy rozwoju w zakresie robotyki chirurgicznej. Spółka spodziewa się, że liczba wykonywanych procedur wzrośnie w 2021 roku o 60-70 proc. rdr - poinformował w czwartek wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik może rozpocząć w perspektywie najbliższych miesięcy nabór pacjentów do badań klinicznych kardioznacznika - poinformował w czwartek wiceprezes Dariusz Korecki.

Zarząd Forbuild rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę miałoby trafić 2,4 mln zł.

Należąca do grupy CCC firma DeeZee zawarła umowę z platformą modową Zalando. W ramach współpracy DeeZee stworzy kolekcję, która trafi do sprzedaży na przełomie sierpnia i września - poinformowało w komunikacie prasowym CCC.

Grupa CEZ zakłada, że w 2025 roku 25 proc. produkowanej przez nią energii będzie pochodzić z węgla wobec 39 proc. w 2019 roku, a w 2030 roku ten udział spadnie do 12,5 proc. - podał CEZ w komunikacie. Spółka chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Celem jest wzrost EBITDA do 80-85 mld CZK, czyli o 40 proc. w stosunku do 2020 r.

Atal zakłada, że przy dobrym popycie kontraktacja w 2021 roku może wynieść nawet 4 tys. lokali - poinformował deweloper w czwartkowym komunikacie prasowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimotu zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2020 rok na dywidendę 16,1 mln zł, co daje 1,97 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły zaangażowanie w Lotosie do 5,01 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała spółka w komunikacie.

Mirosław Kowalik, były prezes Enei, został powołany na stanowisko prezesa Westinghouse Polska - podała spółka w komunikacie prasowym. Kowalik będzie kierował planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce.

TIM spodziewa się, że liczba klientów w kanale e-commerce będzie rosła, a celem spółki jest zwiększanie skuteczności i istotności tego kanału - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Spółka stara się korzystać z sytuacji związanej ze słabszą dostępnością na rynku m.in. kabli oraz przewodów i dostosowuje do niej politykę zakupową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurotel zdecydowało o wypłacie 6,2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafi łącznie 23,24 mln zł

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Lubawy w I kwartale 2021 roku wyniósł 9,11 mln zł, co stanowi spadek o 25,8 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynicki Recykling zdecydowało, że na dywidendę za 2020 rok trafi łącznie 23,44 mln zł, co daje 1,35 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd CEZ rekomenduje wypłatę 52 CZK dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

