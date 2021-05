Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, widzi w drugim kwartale kontynuację pozytywnych trendów w sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Bajołek. Spółka planuje wejść na dwa nowe rynki na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, monitoruje rynek pod kątem przejęć.

Inter Cars spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu przychodów w 2021 roku - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Piotr Zamora. Dodał, że grupa rozgląda się za akwizycjami podmiotów branżowych.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 897 mln zł z 116 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 850 mln zł.

Rada nadzorcza PKO BP jednogłośnie zaakceptowała zasady zawierania ugód dotyczących kredytów udzielanych w CHF - podał bank w komunikacie.

Grupa Echo Investment odnotowała w I kw. 2021 roku 24,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 40,6 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 9,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 8-11,3 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 50,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto ukształtowały się na poziomie 543,7 mln zł - podała spółka w raporcie. Przed rokiem zysk netto Bogdanki wyniósł 33,7 mln zł, a przychody 464,1 mln zł. Wyniki są zgodne z publikowanymi wcześniej wstępnymi danymi.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 27 maja, podwyższyli wartość godziwą akcji Mirbudu o 30,4 proc. do 6,60 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj".

Zarząd spółki Hydrotor proponuje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel ma trafić 4,8 mln zł.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w pierwszym kwartale 2021 r. zebrało 516,3 mln zł składki brutto, czyli o 7 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r. - poinformowała Aviva w komunikacie prasowym. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych zwiększyło składkę brutto o 22 proc., do poziomu 149,5 mln zł.

Zarząd Echo Investment będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w prezentacji.

Asseco Poland nie widzi obecnie czynników, które miałyby w istotny sposób zmienić obraz biznesu spółki. Portfel zamówień nie wskazuje na spadek rentowności odnotowanej w pierwszym kwartale - poinformowali przedstawiciele zarządu grupy.

PZU obserwuje kontynuację presji cenowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, ale liczy, że rynek wkrótce wejdzie w fazę wzrostu cen. Ubezpieczyciel szacuje koszt dodatkowych świadczeń wynikających z pandemii na około 100 mln zł - poinformował członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Akcjonariusze Auto Partnera zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

Protektor chce przyjąć program motywacyjny na lata 2021-22 dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz spółek zależnych - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 23 czerwca. Kryteria zakładają m.in., że uczestnicy programu będą uprawnieni do objęcia akcji, jeżeli w 2021 r. EBITDA wyniesie minimum 13 mln zł, a w 2022 r. 18 mln zł.

Akcjonariusze MFO zdecydowali, aby na dywidendę za 2020 rok trafiło łącznie 6,6 mln zł, co daje 1 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Echo Investment spodziewa się wzrostu marż w obszarze mieszkaniowym w 2021 roku. Spółka podtrzymuje, że wspólnie z przejętym w kwietniu Archicomem sprzeda w 2021 roku ponad 3,2 tys. mieszkań - poinformował w czwartek zarząd.

Zysk netto Polskiego Holdingu Nieruchomości w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł o 8 proc. rdr do 31,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 46,2 mln zł z 36,3 mln zł przed rokiem.

Ciech miał w pierwszym kwartale 2021 roku 221,9 mln zł znormalizowanej EBITDA wobec 140 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (z) wyniosła 25,8 proc., czyli była wyższa o 8,1 pkt proc. w ujęciu rocznym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie PKN Orlen przegłosowało przeznaczenie na dywidendę 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych - poinformował prowadzący walne.

Pragma Inkaso, Polish Enterprise Funds oraz inni akcjonariusze spółki PragmaGO zawarli porozumienie, które zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji PragmaGO oraz doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na GPW - podała Pragma Inkaso w komunikacie.

Walne zgromadzenie Lenteksu zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 0,3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 13,2 mln zł.

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2021 roku 922,5 mln zł zysku EBITDA i 385,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Data premiery gry "Green Hell" na konsole PlayStation 4 oraz XboxOne została wyzanczona na 9 czerwca - podał Creepy Jar w komunikacie.

Akcjonariusze Gremi Media zdecydowali o przeznaczeniu 9,68 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 5,67 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Zarząd Inpro rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,50 zł za akcję, czyli łącznie 20,02 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Inpro chce przeprowadzić skup akcji własnych i na ten cel przeznaczyć nie więcej niż 11 mln zł - podała spółka w komunikacie. Liczba akcji będących przedmiotem skupu oraz cena nabycia jednej akcji zostaną określone przez zarząd, przy czym cena nie może być niższa niż 5,50 zł oraz wyższa niż 7,50 zł.

Enea i Energa zakładają, że do wyodrębnienia projektu gazowego ze spółki Elektrowni Ostrołęka dojdzie w drugim kwartale - podały spółki w komunikatach. Spółki zawarły aneks do porozumienia w sprawie podziału spółki celowej.

PKN Orlen wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 5 mld euro ustanowionego 13 maja - podała spółka w komunikacie.

Ferro odnotowało w pierwszym kwartale 2021 roku 17,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 31 proc. do 163,3 mln zł - wynika z raportu kwartalnego.

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2020 rok w kwocie 10 zł na akcję - podał deweloper w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 254 mln zł.

Akcjonariusze Suneksu zdecydowali, że spółka wypłaci 811,7 tys. zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,04 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje wypłatę łącznie 767,5 mln zł dywidendy, czyli 1,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch transzach.

Akcjonariusze spółki Passus zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy 134,1 tys. zł, czyli 0,07 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

ZWZ Prochemu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu do 580 tys. akcji własnych, stanowiących do 19,76 proc. kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia - wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca.

Inter Cars wypłaci 1,42 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. Na ten cel trafi łącznie 20,12 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd INC rekomenduje, by z zysku za 2020 rok wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,45 mln zł - podała spółka w komunikacie. W kolejnych latach zarząd będzie rekomendował wypłatę co najmniej 20 proc. zysku na dywidendę.

