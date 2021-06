Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie.

PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pekao rozmawiał z Komisją Nadzoru Finansowego o możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok i liczy, że regulator zgodzi się na taki podział zysku - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany dla dwóch polskich koncernów paliwowych - powiedział w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

KGHM zwołał na 7 lipca nadzwyczajne walne zgromadzenie z punktem obrad dotyczącym zmian w składzie rady nadzorczej - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, w pierwszej połowie 2021 r. obserwuje rosnący popyt na swoje produkty - poinformował PAP Biznes prezes Jacek Michalak. Ocenił, że możliwa jest poprawa wyników sprzedaży w tym roku, ale problemem pozostają drożejące surowce, których ceny stanowią wyzwanie dla całego sektora budowlanego.

Enter Air przewiduje, że w trzecim kwartale 2021 roku wykona podobną liczbę operacji lotniczych, jak w trzecim kwartale 2019 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki.

Asbis wprowadza do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej dyfuzor jonowy, który ma zdolność zapobiegania chorobom wywołanym przez znane koronawirusy, w tym Sars-CoV-2. Spółka chce zarejestrować urządzenie także w innych krajach - poinformował w czwartek dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisu Serhei Kostevitch.

Comarch Inc., amerykańska spółka zależna Comarchu, podpisała umowę na budowę Comarch Data Center wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona - podał Comarch w komunikacie. Wartość umowy wynosi 19,75 mln USD netto, tj. ok. 72,2 mln zł.

PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Elektrownie będą realizowane niezależnie od systemu aukcyjnego, w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE - podała PGE EO w komunikacie prasowym.

Photon Energy przewiduje, że jego EBITDA do 2024 roku wzrośnie pięciokrotnie w porównaniu do 2020 roku. Spółka planuje zwiększyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp - poinformowała spółka w strategii na lata 2021-2024.

Shoper, właściciel platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej. Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących, spółka nie planuje przeprowadzać emisji nowych akcji - poinformował Shoper w komunikacie.

Akcjonariusze Sfinksa Mateusz Cacek i Michalina Marzec, chcą, by ZWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 7 mln akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru - poinformowała spółka w komunikacie.

Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali, aby z zysku netto za 2020 rok przeznaczyć na dywidendę 4,9 mln zł, co daje 0,55 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Nowa spółka Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej grupie Orlen - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Foxytech, spółka zależna Sonel, zawarła umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Wartość umowy wynosi 31,1 mln zł brutto, czyli 25,3 mln zł netto - podał Sonel w komunikacie.

Eurohold Bulgaria zakłada w 2025 roku wzrost EBITDA do 194 mln euro, zysku netto do 108 mln euro, przy przychodach na poziomie 1.939 mln euro - podała spółka w strategii na lata 2021 -25.

Kruk przydzielił 700.000 obligacji serii AK3 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów wyniosła 28,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Fundusze inwestycyjne w imieniu których działa Quercus TFI chcą, by Zamet przeznaczył na dywidendę 8,47 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

OZE-Biomar, spółka należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy, planuje w 2021 roku zadebiutować na rynku NewConnect i chce pozyskać około 10 mln zł na sfinansowanie rozwoju - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji własnych, które stanowią 33 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Proponowana cena zakupu wynosi 2,01 zł za akcję.

11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę, a kolejną do końca roku - wynika z wypowiedzi członków zarządu podczas czwartkowej prezentacji. W zaprezentowanej zapowiedzi spółka podała, że 12 sierpnia nastąpi ujawnienie nowego tytułu, a kumulacja premier powinna nastąpić ok. 2023 r.

W tym roku powinna zostać wydana gra "Frostpunk" w wersji mobilnej, a także odbyć się premiera gry planszowej - poinformowali w czwartek przedstawiciele 11 bit studios. Spółka podała, że opiekę artystyczną nad antologią w uniwersum "Frostpunka" objął pisarz Jacek Dukaj.

Walne zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę w formie dywidendy 35,8 mln zł, czyli 0,70 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o przeznaczeniu 5,07 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,27 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Ten Square Games rozpoczął przegląd opcji strategicznych, wśród rozważanych scenariuszy jest pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego.- podała spółka w komunikacie.

