Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Pepco Poland i CCC zawarły umowę ramową dotyczącą przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych zawartych przez CCC Austria - poinformowały obie spółki w komunikatach.

Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o zapłacie zaległości podatkowej za 2014 rok w wysokości 6,7 mln zł wraz z około 3,5 mln zł odsetek oraz za 2015 rok wysokości 8 mln zł wraz z odsetkami, które wynoszą około 3,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Sygnity w pierwszym półroczu roku finansowego 2020/21 zanotowała 31,3 mln zysku operacyjnego oraz nieco ponad 32 mln zł zysku netto. Duży wpływ na wyniki Sygnity miało rozwiązanie rezerw wynikające z ugody podpisanej z Fast Enterprises - poinformowało Sygnity w komunikacie.

Polish Enterprise Funds ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszoścowych wszystkich akcji PragmaGO po 24,50 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wykupie BM PKO BP.

3 LP, spółka zależna TIM, rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW - poinformował TIM w komunikacie.

Forestlight Games, producent i wydawca gier na PC i konsole z grupy PlayWay, rozpoczyna publiczną emisję akcji, z której zamierza pozyskać do 3 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w drugiej połowie 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji Live Motion Games, producenta i wydawcy gier, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 11,1 proc. do 40 zł.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Kompap zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,34 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Czwartkowe zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o warunkowej wypłacie do 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz do 3,66 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 rok.

Grupa CCC chce jesienią przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju, która będzie bardziej ambitna w obszarze e-commerce - poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.

Grupa CCC chce reaktywować marki Simple, Americanos i Badura - poinformowali przedstawiciele spółki.

CCC planuje, że do końca roku sieć HalfPrice w Polsce i w Europie będzie liczyć 65 sklepów. Poza granicami Polski powstanie pięć salonów - podała grupa w komunikacie prasowym. W sierpniu zadebiutują salony na Węgrzech i w Austrii, a we wrześniu w Czechach. Do końca roku marka pojawi się również na Słowacji.

Zarząd Budimeksu zdecydował o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. do wysokości połowy zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

Vigo Systems zakłada, że w kolejnych latach nakłady inwestycyjne, w tym na badania i rozwój, będą rosły, a ambicją spółki jest wejście do grona pierwszoligowych graczy w produktach masowych - poinformował Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo Systems.

Trakcja zawarła szereg umów dotyczących finansowania długoterminowego - podała spółka w komunikacie. Ujednolicona umowa kredytu zakłada m.in. dokapitalizowanie spółki przez PKP PLK w kwocie nie niższej niż 200 mln zł do 31 stycznia 2022 r.

Walne zgromadzenie Unibepu zdecydowało, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9,47 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

