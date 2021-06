Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 87,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 21,5 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wynik operacyjny jest wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, które zakładały, że sięgnie on 70 mln zł.

Grupa LPP zakłada, że w 2021/22 roku powierzchnia handlowa wzrośnie o 25 proc. rdr, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,2 mld zł - podała spółka w prezentacji. Wcześniej spółka przewidywała na ten rok wzrost powierzchni o 20 proc. i CAPEX w wysokości ok. 1,1 mld zł.

Grupa LPP chce regularnie wypłacać dywidendę w dwóch częściach - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

Grupa LPP przewiduje, że drugi kwartał będzie dla spółki dobry pod względem sprzedaży. Widzi w sklepach stacjonarnych efekt odłożonego popytu w maju i czerwcu - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Spółka obserwuje zawirowania na rynku transportowym.

Pepco Group podtrzymuje po pierwszym półroczu założenia finansowe na cały rok. Wyniki sprzedażowe w trzecim kwartale są zachęcające i powyżej rynku - poinformował PAP Biznes Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group. W średnim terminie wyzwaniem może być wzrost kosztów w łańcuchu dostaw.

Cognor obserwuje bardzo dobrą koniunkturę na rynku producentów wyrobów stalowych i nie wyklucza, że w II kw. pokaże wyniki lepsze od sygnalizowanych w maju. Nawet przy scenariuszu umiarkowanego odwrócenia trendów cenowych w IV kw., w całym 2021 roku EBITDA grupy może przebić 200 mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Mabion otrzymał od Novavax, w ramach dotychczasowej umowy ramowej dot. szczepionki na COVID-19, zlecenie na realizację zamówienia surowców - podał Mabion w komunikacie.

Zarząd Krynicki Recykling zamierza proponować wypłatę dywidendy w wysokości minimum 50 proc. jednostkowego zysku netto jednostki dominującej, przy założeniu, że dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego nie przekroczy poziomów określonych w umowach finansowania dłużnego - podała spółka w komunikacie dot. polityki dywidendowej.

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2021 r. 1.995 mln euro przychodów i 324 mln euro podstawowej EBITDA - podała spółka w raporcie. Podstawowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 112 mln euro, a zysk netto 90 mln euro.

Cena maksymalna akcji Onde, spółki z grupy kapitałowej Erbudu, została ustalona na 26 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Oferta publiczna obejmie nie więcej niż 17.096.700 akcji, w tym 8.250.000 akcji nowej emisji serii E oraz do 8.846.700 akcji serii A i B istniejących.

Grupa Trakcja rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podpisała w tym celu umowę o doradztwo z KPMG Advisory.

Walne zgromadzenie Wieltonu zdecydowało o warunkowej wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 19,9 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

ML System wprowadziła w środę do obrotu urządzenie COVID Detector - podała spółka.

Cena emisyjna do 95.200 akcji serii C spółki Urteste, specjalizującej się w tworzeniu technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, została ustalona na 100 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie do 9,52 mln zł.

Draw Distance, producent gier notowany na rynku NewConnect, rozpoczyna ofertę publiczną do 2,25 mln akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie. Z emisji spółka chce pozyskać 4,5 mln zł.

OZE-Biomar rozpoczyna ofertę publiczną 40 tys. akcji serii B, stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale spółki, z której chce pozyskać ponad 10 mln zł - poinformował planujący debiut na NewConnect OZE-Biomar.

Walne zgromadzenie spółki technologicznej Spyrosoft zdecydowało o przeniesieniu notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW - poinformowała spółka w komunikacie. Obecny na NewConnect od lutego 2020 roku Spyrosoft wstępnie zakłada, że debiut na GPW będzie możliwy w 2021 roku.

Mirbud podpisał umowę z Gminą Olsztyn na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy sięga 195 mln zł brutto, a termin jej realizacji określono na 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Celon Pharma po badaniu "proof of concept" drugiej fazy związku CPL'280 chce przystąpić do rozmów partneringowych - poinformował prezes Maciej Wieczorek podczas GPW Innovation Day. Dodał, że prace partneringowe związane z komercjalizacją Falkieri są w toku.

Liczba osób zainteresowanych zakupem gry "Car Mechanic Simulator 2021" (tzw. wishlist) to ok. 170 tys. - poinformował prezes PlayWaya, Krzysztof Kostowski. Prezes jest "w miarę" spokojny, że gra zadebiutuje w tym roku. Planuje regularne informowanie o liczbie wishlist gier tworzonych w grupie.

Prace nad realizacją umowy z Novavax w zakresie wytwarzania szczepionki przeciw Covid-19 przebiegają zgodnie z planem i linia wytwórcza jest prawie w pełni gotowa do produkcji komercyjnej - poinformowali przedstawiciele Mabionu podczas prezentacji na GPW Innovation Day. Priorytetem dla spółki jest pozyskanie inwestora strategicznego.

Walne zgromadzenie Comarchu zdecydowało, by spółka wypłaciła za 2020 rok dywidendę na poziomie 3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 24,4 mln zł.

Prymus wypłaci 1,9 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,2 zł na akcję - podała spółka.

Walne zgromadzenie PGS Software postanowiło, by spółka wypłaciła z zysku za 2020 rok 19,5 mln zł dywidendy, czyli 0,69 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Biofactory zdecydowało, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 285,3 tys. zł, czyli 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Delko zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2020 rok łącznie 3,88 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Ailleronu zdecydowało o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w kwocie 0,32 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na wypłatę dywidendy trafi 3,95 mln zł.

Walne zgromadzenie Mirbudu zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 7,34 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki BoomBit zdecydowało o zmianie statutu, dzięki której zarząd będzie mógł wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego - wynika z uchwał obradującego w czwartek WZ.

