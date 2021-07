Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Atal spodziewa się wzrostu zysku netto zarówno w 2021 roku, jak i w 2022 roku. Wartość dywidendy na akcję powinna wzrosnąć do 4-4,50 zł w 2022 roku i do 5-5,50 zł w 2023 roku - poinformował PAP Biznes prezes Zbigniew Juroszek. Spółka podtrzymuje cele sprzedażowe na ten rok, planuje wprowadzić do oferty jeszcze ok. 3.600 mieszkań.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2021 roku wyniósł 5,83 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 72 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Cena maksymalna akcji Cavatina Holding w IPO została ustalona na 50 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Cavatina Holding zamierza wyemitować łącznie nie więcej niż 7,5 miliona akcji i pozyskać z emisji 375 mln zł.

Walne zgromadzenie Develii przyjęło w środę program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu na lata 2021-2024 - podała spółka w komunikacie. Przyznanie warrantów w ramach programu uzależnione jest w 75 proc. od spełnienia kryterium finansowego w postaci skorygowanego zysku netto grupy. W 2021 roku ma on wynieść minimum 140 mln zł.

Toya w najbliższych kwartałach planuje umacniać swoją pozycję na rynkach europejskich i widzi duży potencjał wzrostu w internetowym kanale sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Pinkosz. Impulsem do rozwoju grupy, zajmującej się importem oraz dystrybucją narzędzi, ma być uruchomienie w 2022 r. centralnego magazynu na terenie Chin.

Ten Square Games zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc. udziałów we włoskiej spółce Rortos za 45 mln euro - poinformował Ten Square Games w komunikacie.

Walne zgromadzenie ATC Cargo zdecydowało o przeznaczaniu na dywidendę kwoty 3,05 mln zł, co daje 0,46 zł dywidendy na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

MDI Energia wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję. Łącznie do akcjonariuszy trafi 2,1 mln zł - podała spółka.

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy w okresie kwiecień - czerwiec 2021 roku, czyli w I kwartale roku finansowego 2021/22, wyniosły 13,02 mln USD i były wyższe rdr o 25,8 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Mennica Skarbowa wypłaci 10 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok - podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 9,61 zł.

Energoaparatura wypłaci 4 gr dywidendy na akcję - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Łącznie na ten cel trafi 787,1 tys. zł z kapitału zapasowego.

Sieć 5G Play do końca lipca ma pokryć 35 proc. populacji Polski - podała spółka w komunikacie prasowym.

SCGE Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach CD Projektu do poniżej 0,5 proc. - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.

Allegro uruchomiło nową usługę logistyczną dla sprzedawców, która obejmuje przechowywanie, pakowanie i wysyłanie produktów poprzez centrum logistyczne A2 Warsaw Park (tzw. fulfillment) - podała spółka w komunikacie prasowym. W tym celu Allegro otworzyła nowe centrum logistyczne, w którym do końca 2022 roku pracować ma 1.200 osób.

Walne zgromadzenie Movie Games zdecydowało o przyjęciu programu skupu do 23 tys. akcji własnych (0,5 proc. kapitału) - podała spółka w komunikacie prasowym. Cena nabycia będzie w przedziale 120-80 zł za akcję.

Producent gier MegaPixel Studio zadebiutował w czwartek na rynku NewConnect. Do godz. 11.30 nie przeprowadzono transakcji akcjami spółki.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok. Łącznie na ten cel trafi 1,16 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis zdecydowało o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok. Łącznie na ten cel trafi 360 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego określiła indywidulny narzut "ST" dla ING Banku Śląskiego wykorzystywany w polityce dywidendowej na poziomie zero proc. - poinformował bank w komunikacie.

Dom Development kupił 77 proc. akcji krakowskiej firmy Sento za 35,4 mln zł od spółki Reno - podał Dom Development w komunikacie.

Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen, podpisała z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny w sprawie rozważanej inwestycji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym. Realizacja inwestycji umożliwiłaby wzrost uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 73 proc. do ponad 86 proc.

Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, z uwzględnieniem korekt nadzorczych na 2,11 p.p. Parametr ST, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym wynosi 2,90 p.p. - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Tauron zakończył analizy dotyczące Obszaru Ciepło w zakresie przejęcia wybranych aktywów Grupy Cez w Polsce i zdecydował, że nie będzie kontynuował udziału w procesie nabycia tych aktywów, w tym CEZ Chorzów - podał Tauron w komunikacie.

