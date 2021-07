Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Lotos planuje wydać na inwestycje w 2021 roku ok. 1,4 mld zł - poinformował wiceprezes Jarosław Wróbel w komunikacie prasowym.

Serinus Energy natrafił na gaz ziemny w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii - podała spółka w komunikacie. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19 proc. poniżej kwoty przewidzianej w budżecie.

Shoper planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów w kolejnych latach, a marża EBITDA, która w 2020 roku wyniosła 47 proc., ma potencjał do dalszego wzrostu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Marcin Kuśmierz. Dodał, że do końca 2021 roku Shoper chce pozyskać kilka tys. nowych klientów.

Shoper prowadzi negocjacje z kilkunastoma podmiotami na temat potencjalnych przejęć w Polsce i w regionie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Marcin Kuśmierz.

Pepco Group miało w III kw. 2020/21 1.043 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 46,7 proc., a przy założeniu stałego kursu walutowego wzrost o 45,5 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Orange rozpozna ok. 1,6 mld zł jednorazowego zysku ze sprzedaży APG 50 proc. udziałów Światłowód Inwestycje oraz rewaluacji pozostałych udziałów - podał Orange w komunikacie. ŚI podpisał z konsorcjum banków umowę, dzięki której uzyska dostęp do finansowania do wysokości 3,1 mld zł.

Pharmena rozszerzy strategię sprzedaży produktów o zastosowanie 1-MNA u osób z powikłaniami po Covid-19 - podała spółka w komunikacie.

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 29 mln euro sprzedaży, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku i spadek o 65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - podała spółka w komunikacie.

Modern Commerce ustalił cenę maksymalną akcji serii O na 0,54 zł - podała spółka w komunikacie.

Kruk przydzielił 650 tys. obligacji po cenie emisyjnej 100 zł każda. Wartość emisji wyniosła 65 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Redukcja zapisów wyniosła 58,95 proc.

Cavatina Holding przydzieliła akcje w ramach oferty publicznej. Inwestorzy indywidualni złożyli 1.796 zapisów na łącznie 1.444.866 akcji, a stopa redukcji wyniosła 37,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Debiut Cavatiny na GPW zaplanowany jest około 23 lipca.

Mostostal Warszawa podpisał ugodę z Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której zobowiązał się do zapłaty na rzecz uczelni kwoty 6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

