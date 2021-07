Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Wyniki w pierwszym półroczu 2021 roku pokazują, że PKN Orlen zaczął częściowo konsumować efekty decyzji inwestycyjnych z ostatnich kilku lat, a postawienie na petrochemię i energetykę było słuszne - ocenia prezes Daniel Obajtek. Wybór partnera do realizacji środków zaradczych przy połączeniu z Lotosem nastąpi zgodnie z harmonogramem.

Wyniki w pierwszym półroczu 2021 roku pokazują, że PKN Orlen zaczął częściowo konsumować efekty decyzji inwestycyjnych z ostatnich kilku lat, a postawienie na petrochemię i energetykę było słuszne - ocenia prezes Daniel Obajtek. Wybór partnera do realizacji środków zaradczych przy połączeniu z Lotosem nastąpi zgodnie z harmonogramem.

Wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku są wyższe od konsensusu PAP Biznes, a największy wpływ miały segmenty energetyki i petrochemii - poinformowała spółka w komunikacie. Oczyszczona EBITDA LIFO grupy wyniosła 3,2 mld zł, a analitycy oczekiwali, że będzie to 2,62 mld zł.

PKN Orlen planuje w trzecim kwartale 2021 roku przerób ropy naftowej na poziomie 8,4 mln ton - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków.

W trzecim kwartale 2021 roku modelowa marża downstream i marża petrochemiczna spadają w porównaniu z drugim kwartałem - podał Orlen w prezentacji. Nieznacznie rośnie modelowa marża rafineryjna i dyferencjał Ural/Brent.

Celon Pharma jest w trakcie przygotowywania dokumentów dla FDA i EMA ws. projektu Falkieri. Spotkania z regulatorami planowane są jeszcze na 2021 rok, a termin startu III fazy badania klinicznego leku na depresję opartengo o esketaminę będzie uzależniony od wyniku tych rozmów - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Wieczorek.

Solenerga, wykonawca instalacji fotowoltaiki oraz pomp ciepła, planuje w czwartym kwartale 2021 r. przeprowadzić emisję akcji, a w 2022 r. zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Budimex podpisał z GDDKiA umowę dotyczącą budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 584,28 mln zł netto.

Orange Polska uważa, że słabszy popyt ze strony klientów detalicznych, widoczny w drugim kwartale, był przejściowy i zainteresowanie usługami i sprzętem zwiększy się po wakacjach - poinformował prezes Julien Ducarroz. Spółka zwraca jednocześnie uwagę na duże zainteresowanie swoją ofertą ze strony klientów biznesowych.

Na pogorszenie wyników XTB za II kw. 2021 r. wpływ miała przede wszystkim niższa zmienność panująca w tym okresie na rynkach - poinformowali w trakcie czwartkowej konferencji przedstawiciele X-Trade Brokers DM. Prezes Omar Arnaout dodał, że jest zadowolony z solidnej bazy klientów, która pozwoli generować lepsze wyniki w przyszłości.

Grupa Kino Polska TV szacuje, że w I połowie 2021 roku zwiększyła przychody o 21 proc. do 118,9 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 94 proc. do 24,1 mln zł, a zysk netto wzrósł o 102 proc. do 18,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich akcji Netii po 7 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wykupie Trigon DM.

Grupa PGNiG szacuje, że odnotowała w drugim kwartale 2021 roku 0,58 mld zł zysku netto wobec 5,14 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 10,43 mld zł wobec 7,28 mld zł rok wcześniej.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl