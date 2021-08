Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Allegro obniżyło w czwartek przewidywany poziom inwestycji w 2021 roku do 475-525 mln zł z 560-600 mln zł zakładanych wcześniej. podtrzymało natomiast pozostałe tegoroczne prognozy wyników - podało Allegro w raporcie.

Allegro obniżyło w czwartek przewidywany poziom inwestycji w 2021 roku do 475-525 mln zł z 560-600 mln zł zakładanych wcześniej. podtrzymało natomiast pozostałe tegoroczne prognozy wyników - podało Allegro w raporcie.

Skorygowana EBITDA Allegro w drugim kwartale 2021 roku wzrosła rdr o 23,8 proc. do 559,9 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 537,6 mln zł.

Sprzedaż GMV Allegro w lipcu 2021 roku wzrosła rdr o około 15 proc. - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki. Dodał, że kwiecień, ze wzrostem GMV na poziomie 7-8 proc. będzie dla grupy najsłabszym miesiącem w bieżącym roku.

Allegro ocenia dotychczasowy wpływ konkurencji jako umiarkowany - poinformował w wywiadzie PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki.

Jeśli III kwartał będzie powyżej planów zarządu Allegro, jest szansa na kolejne podniesienie prognoz na cały 2021 rok - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki.

Allegro planuje uruchomić własne automaty paczkowe wówczas, gdy będzie ich mieć zainstalowanych kilkaset - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki. Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że start usługi ma nastąpić jesienią br.

Allegro rozważa program emisji obligacji złotowych o łącznej wartości ponad 1 mld zł - poinformował PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki.

Allegro spodziewa się wzrostu liczby aktywnych kupujących w drugiej połowie 2021 roku w ujęciu kwartał do kwartału - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego spółki Jona Easticka podczas telekonferencji z analitykami.

Unimot szacuje, że miał w II kwartale 2021 roku 1.685,8 mln zł skonsolidowanych przychodów i 26,5 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. EBITDA skorygowana wyniosła w tym czasie 16,6 mln zł.

Grupa Unimot uruchomiła linię produkcyjną paneli fotowoltaicznych w fabryce PZL Sędziszów w Sędziszowie Małopolskim. Pojawią się one m.in. w ofercie AVIA Solar, marki należącej do grupy, na początku IV kwartału tego roku - poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Asbis zaczeka z ewentualną decyzją o podwyższeniu prognoz co najmniej do wyników sprzedażowych za lipiec. Chce sprawdzić m.in. czy na rynku utrzymają się problemy z dostępnością sprzętu IT, które jak dotąd nie dotknęły spółki - poinformował PAP Biznes dyrektor Costas Tziamalis. Firma jest zadowolona z przychodów i rentowności w drugim kwartale. Wstępne dane o sprzedaży w lipcu również ocenia dobrze.

Asbis kupił nieruchomość w cypryjskim Limassol za 6,2 mln euro. Celem nabycia budynku, który stanie się nową siedzibą grupy, jest skupienie wszystkich spółek cypryjskich w jednej lokalizacji - podał Asbis w komunikacie.

Aion Bank rozpoczyna działalność w Polsce i do końca 2021 roku chce mieć 30 tys. użytkowników. Na początku bank skupi się na ofercie depozytowej dla klientów indywidualnych, a do końca roku wejdzie w segment pożyczek gotówkowych i przedstawi ofertę dla firm - poinformował PAP Biznes Karol Sadaj, Country Head Aion Banku w Polsce.

Xebia Consultancy Services wezwała do sprzedaży 100 proc. akcji PGS Software po 15,75 zł za papier - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Echo Investment sprzedało nieruchomość biurową Biura przy Warzelni w Warszawie. Wartość transakcji wynosi 152,3 mln euro - podała spółka.

Asseco South Eastern Europe pozostaje pozytywnie nastawione do wyników w 2021 roku, portfel zamówień jest o 7 proc. wyższy rok do roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Do końca trzeciego kwartału spółka chce zakończyć kilka procesów akwizycyjnych, liczy na przejęcia w Rumunii, Chorwacji i Bośni.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 214,7 mln euro, czyli jest o 7 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w prezentacji.

Szacunkowe przychody Auto Partner wyniosły w lipcu 206,4 mln zł i były o 24,8 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - podała spółka.

Karbon 2 wezwał do sprzedaży 39,88 proc. akcji Fasingu, oferując po 12,46 zł za walor - podał pośredniczący w transakcji BM Banku Pekao.

Grupa Kęty spodziewa się, że w trzecim kwartale 2021 r. otrzyma wiążące oferty dotyczące ewentualnej sprzedaży Segmentu Opakowań Giętkich - poinformowała Grupa Kęty w prezentacji podczas czwartkowej wideokonferencji.

Po przeznaczeniu na wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu 2021 r. 88 mln zł, w drugim półroczu należy spodziewać się zwiększenia poziomu wydatków - poinformowali w czwartek przedstawiciele zarządu Grupy Kęty podczas wideokonferencji. Zarząd nie planuje obecnie aktualizacji capexu na ten rok.

Grupa Kęty dostrzega na rynku silny popyt na swoje produkty, ale w związku z wahaniami cen surowców w dalszej części roku spodziewa się presji na marże - ocenili podczas czwartkowej wideokonferencji przedstawiciele zarządu.

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia SA powołała Artura Michałowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, Krzysztofa Surmę na stanowisko wiceprezesa ds. finansów oraz Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. Artur Michałowski, zgodnie z decyzją rady nadzorczej, będzie również czasowo pełnił obowiązki prezesa zarządu - podała spółka w komunikacie prasowym.

BoomBit wstępnie szacuje, że jego skonsolidowane przychody w lipcu 2021 roku wyniosły 18,26 mln zł, czyli były o 15 proc. niższe niż w czerwcu. Koszt prowizji platform sięgnął 1,04 mln zł, a koszty marketingu wyniosły 9,69 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta ZUE o wartości 262 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym przebudowy torowiska z trakcją w Szczecinie - podała spółka w komunikacie.

KGHM przeprowadziło testy na utratę wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych i w wynikach grupy za I połowę 2021 roku odwróci część dokonanego odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda w wysokości 1.655 mln zł - poinformowało KGHM w komunikacie.

