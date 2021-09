Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2021 roku 10,43 mld zł przychodów, 1,8 mld zł EBITDA, 980 mln zł zysku operacyjnego oraz 687 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2021 roku 10,43 mld zł przychodów, 1,8 mld zł EBITDA, 980 mln zł zysku operacyjnego oraz 687 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia w tym roku 5 mld m sześc. gazu ziemnego, w tym 3,8 mld m sześc. w Polsce - poinformowali przedstawiciele spółki. Prognozowany wolumen nie uwzględnia transakcji zakupu aktywów Ineos, która czeka na uzyskanie zgód administracyjnych.

PGNiG zawarło z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC aneksy do umów na dostawy LNG, które zwiększą wolumen o 2 mln ton rocznie - podał koncern w komunikacie.

PGNiG spodziewa się finalizacji transakcji przejęcia Ineos E&P Norge AS na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, czeka na zgodę norweskiej administracji - poinformował wiceprezes PGNiG Robert Perkowski.

PGNiG spodziewa się utrzymania wysokich cen gazu do końca pierwszego kwartału przyszłego roku i pewnego spadku od drugiego kwartału - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w sierpniu do 10,9 USD na baryłce z 8,9 USD w lipcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Grupa Erbud odnotowała w drugim kwartale 2021 roku 21,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej wobec 11,7 mln zysku rok wcześniej. EBIT wzrósł w tym czasie do 30,8 mln zł z 16,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Portfel zamówień grupy miał na koniec czerwca wartość ok. 2,85 mld zł.

Erbud spodziewa się, że przekroczy w 2021 roku poziom 3 mld zł przychodów przy rentowności lepszej niż przed rokiem - poinformował podczas konferencji prezes Dariusz Grzeszczak.

Baked Games, producent i wydawca gier mobilnych i PC z grupy PlayWay, zadebiutuje 7 września 2021 r. na rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie.

Develia spodziewa się, że sprzedaż mieszkań w III kwartale będzie wyższa w porównaniu do analogicznych okresów w ostatnich latach - poinformował PAP Biznes prezes Andrzej Oślizło. Do oferty w tym roku mają trafić jeszcze 2-3 nowe inwestycje, a na przełomie roku kolejnych 5 projektów. Spółka podtrzymuje tegoroczne cele dotyczące sprzedaży i przekazań lokali.

Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2021 roku wyniosła 167 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk netto wyniósł 6,1mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

Do końca roku Getin Holding zamierza zamknąć transakcję sprzedaży banku w Rumunii, a do połowy 2022 roku planuje sprzedać aktywa na Ukrainie. Zadaniem zarządu jest dalsza kumulacja gotówki, a kiedy w połowie przyszłego roku ten proces się zakończy, to akcjonariusze zdecydują co dalej z firmą - poinformował prezes Piotr Kaczmarek podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Grupa CI Games wypracowała w I półroczu 2021 r. 49,2 mln zł przychodów, co stanowi ponad 80 proc. wzrost rdr. EBITDA wyniosła w tym okresie 29,6 mln zł wobec 16,7 mln zł przed rokiem, a zysk netto wzrósł do 13,6 mln zł z 4,7 mln zł - podała spółka w raporcie.

Grupa Onde zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 16,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 180 proc. rdr. Przychody wyniosły w tym czasie 587 mln zł, czyli 227 proc. więcej rdr - podała spółka w raporcie półrocznym.

Przychody i rentowność spółki Onde będą rosły w najbliższych latach. W 2021 roku zakładane jest podwojenie przychodów - poinformował Dariusz Grzeszczak, prezes grupy Erbud, która jest głównym akcjonariuszem Onde. Spółka chce przeznaczyć w najbliższym czasie na projekty OZE ok. 50 mln zł.

Atrem spodziewa się, że drugie półrocze 2021 r. pod względem przychodów będzie lepsze niż pierwsze - poinformowali w wywiadzie dla PAP Biznes przedstawiciele spółki. Zarząd ocenia, że odnotowane w tym półroczu pogorszenie wskaźników płynności nie stanowi ryzyka, a spółce w długim terminie sprzyjać będą potrzeby inwestycyjne związane ze zmianami w energetyce i odchodzeniem od węgla.

Portfel zamówień Comarchu na 2021 rok jest wyższy o około 7-8 proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

InPost ma 14 tys. paczkomatów w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody VRG w sierpniu 2021 roku wyniosły około 106,5 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 631,4 mln zł i były wyższe rdr o 15,5 proc.

Grupa R22 planuje wydać na przejęcia w segmencie CPaaS łącznie ok. 250 mln zł. Zarząd chciałby zrealizować ten plan do końca I kw. 2022 roku - poinformował w czwartek wiceprezes Robert Stasik. Spółka nie wyklucza przejęć również w innych segmentach.

Sopharma chce skupić do 250 tys. akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Maksymalna cena za akcję ma wynieść 5,50 BGN.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl