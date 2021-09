Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych - podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych - podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku.

Tauron nie spodziewa się istotnie wysokiej wyceny Tauronu Wydobycie. Nie zakłada też istotnej zmiany poziomu długu netto grupy po transakcji sprzedaży tych aktywów na rzecz Skarbu Państwa - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansów.

Tauron jest w trakcie przygotowywania wniosku do URE, dotyczącego taryfy na energię dla gospodarstw domowych na przyszły rok, może go złożyć pod koniec października - poinformował Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansów. Wskazał na istotny wzrost cen energii na rynku.

Tauron nie widzi przesłanek, by termin ponownego oddania bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworznie, zakładany na luty 2022 roku, uległ zmianie - poinformował Jerzy Topolski, wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem. Dodał, że prace trwają.

Tauron pracuje nad pozyskaniem finansowania - poinformowali przedstawiciele Tauronu na czwartkowej wideokonferencji.

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 41,05 mln zł wobec 3 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. W całym pierwszym półroczu Bogdanka miała ok. 91,4 mln zł zysku netto wobec szacowanych wcześniej 92 mln zł zysku netto.

Rada nadzorcza CCC powołała Adama Marciniaka na stanowisko wiceprezesa - podało CCC w komunikacie. Liczbę członków zarządu zwiększono tym samym do 7.

Grupa Kęty w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) zdecydowała o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem segmentu - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa Kęty nie przyjmie złożonych ofert.

Mabion planuje pierwsze podanie leku MabionCD20 pacjentowi w ramach badania klinicznego na IV kw. 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Prace związane z transferem procesu produkcji szczepionki przeciw COVID-19 zostały zakończone i spółka jest gotowa do rozpoczęcia produkcji w skali komercyjnej.

Zysk netto Auto Partnera wzrósł w II kw. 2021 roku o 71 proc. do 55,6 mln zł, a przychody zwiększyły się o 48 proc. do 587,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. EBITDA wzrosła w tym okresie o 56 proc. do 75,8 mln zł.

Clinscience, spółka zależna Neuki, zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami Exom Group umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązała się do nabycia 100 proc. udziałów tej firmy - podała Neuca w komunikacie.

Zysk netto Polskiego Holdingu Nieruchomości w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 5,2 mln zł wobec 43,5 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 3,8 mln zł z 49,6 mln zł straty przed rokiem.

Wyjaśnianie kluczowych spraw dotyczących walutowych kredytów hipotecznych będzie trwało dłużej, a do ukształtowania się linii orzeczniczej sądów jest jeszcze daleko - ocenia prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Grupa Azoty uruchomiła w Centrum Wdrożeniowym w Tarnowie linię pilotażową do produkcji kwasów humusowych, o zdolnościach produkcyjnych rzędu 2500 ton rocznie dla podstawowego produktu Tohumus - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Ambra dostrzega rosnącą presję kosztową, dlatego zakłada, że w tym roku obrotowym nie powtórzy marż z roku 2020/21. Zarząd widzi jednak potencjał do poprawy wyników rdr - poinformowali przedstawiciele spółki. Ambra zakłada, że jej średnioroczny CAPEX wzrośnie w kolejnych latach do ok. 25 mln zł.

Marża EBITDA grupy Wielton wzrosła w I półroczu 2021 roku do 7 proc., czyli do poziomu całorocznego celu, z 2,9 proc. przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Wielton rozpoczął prace nad nową strategią grupy.

Biuro Maklerskie PKO BP zanotowało w sierpniu rekordowe przychody z transakcji na rynku pierwotnym, od początku 2021 r. ich wartość wyniosła 9,3 mld zł, bez uwzględnienia IPO Allegro - poinformował PAP Biznes dyrektor BM PKO BP Grzegorz Zawada. Do końca listopada BM PKO BP planuje kilka ofert na rynku publicznym zarówno akcyjnych, jak i obligacyjnych.

Koszty wyprodukowanej przez Drago Entertaiment, a wydanej przez Movie Games gry "Gas Station Simulator" zwróciły się w ciągu półtorej godziny od premiery na platformie Steam - poinformowało Drago Entertainment w komunikacie. Łączne koszty produkcji gry wyniosły szacunkowo 450 tys. zł.

Trzeci kwartał powinien dla Śnieżki być najlepszy pod względem przychodów w tym roku. Pozytywnie na wyniki w przyszłych kwartałach może wpływać m.in. boom na rynku nowych mieszkań, a negatywnie pogorszenie się nastrojów konsumenckich - ocenili członkowie zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa nie wyklucza kolejnej podwyżki cen produktów w związku ze wzrostami cen surowców.

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2021 roku 729,6 mln zł zysku EBITDA i 313,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na prace modernizacyjne na Odrze granicznej - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Ailleronu prowadzi intensywne rozmowy w sprawie akwizycji z 5 spółkami. Do podpisania umowy powinno dojść jeszcze w 2021 roku - poinformował w czwartek prezes Rafał Styczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na sześciu byłych członków rady nadzorczej GetBack i byłego członka zarządu - podała KNF w czwartkowym komunikacie.

Atal wyemituje dwuletnie obligacje o wartości 120 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M powiększonym o 1,75 pkt. proc. - podała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl