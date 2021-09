Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz katarska spółka Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na Półwyspie Arabskim - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Famur zawarł z Gerbang Daya Mandiri umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji - podał Famur w komunikacie. Łączna wartość umowy wynosi ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln zł.

H88, spółka zależna od firmy technologicznej R22, kupiła 100 proc. udziałów w spółce Zenbox za 17,98 mln zł - podało R22 w komunikacie

Newag w konsorcjum z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu PKP Intercity na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi - podała nowosądecka spółka w komunikacie.

Sanok Rubber Company spodziewa się pogorszenia wyników grupy w drugim półroczu 2021 wobec pierwszej połowy bieżącego roku z powodu zwyżki cen surowców, energii i płac - poinformował podczas telekonferencji dla dziennikarzy prezes spółki Piotr Szamburski.

Konsorcjum firm Biomass Energy Project, Storion Energy Poland z Grupy Novavis oraz PoPi ma propozycję dofinansowania przez Unię Europejską kwotą blisko 23 mln euro projektu dotyczącego budowy inteligentnej sieci z własnym bankiem energii - poinformowała spółka Biomass Energy Project w komunikacie.

Miraculum podpisało aneks do umowy o współpracy, na podstawie którego partner spółki działający na rynku rosyjskim zobowiązał się do zakupów towarów Miraculum na kwotę 1 mln euro - podała firma kosmetyczna w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł w okresie styczeń-sierpień do 36,70 proc. całego rynku wobec 36,35 proc. w analogicznym okresie 2020 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Lentex zdecydował o zakończeniu procesu negocjacji z Beaulieu International Group (BIG) w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC - podała spółka w komunikacie. Lentex nie wyklucza powrotu do negocjacji, gdy założenia transakcji ulegną zmianie.

Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń - podała spółka w komunikacie. Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto wyniesie ok. 11,2 mln zł.

United Label, notowana na NewConnect spółka zależna CI Games, uzyskała ponad 2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży gry "Tails of Iron" w ciągu 10 dni od premiery tytułu - poinformowała spółka w komunikacie.

