Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Kęty planuje w czwartym kwartale zdecydowanie wyższe wydatki inwestycyjne niż w każdym z trzech kwartałów 2021 r. - poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski podczas czwartkowej wideokonferencji. W przyszłym roku wydatki na inwestycje mają być wyższe niż w 2021 r.

Grupa Kęty spodziewa się, że czwarty kwartał 2021 r., pomimo trudnego otoczenia, będzie lepszy w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Grupa dostrzega dobre perspektywy popytowe - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. W prezentacji podano, że sprzedaż może być wyższa o ok. 30 proc. rdr.

W 2021 r. Grupa Kęty obserwuje istotne problemy związane z surowcami i rosnące koszty, co sprawia, że konieczne staje się cykliczne podnoszenie cen produktów, żeby zawalczyć o utrzymanie rentowności - ocenili przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji.

Mocny spadek kursu CD Projektu po przesunięciu premiery gier na nowych konsolach jest uzasadniony - oceniają analitycy. Największym rozczarowaniem jest data debiutu nowego "Wiedźmina 3", który nie skorzysta na premierze drugiego sezonu serialu Netfliksa.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły we wrześniu 2021 roku ok. 244 mln USD i były o ok. 5 proc. wyższe niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

PGNiG i PGNiG Supply & Trading przedstawiły do Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii RFN stanowisko w ramach postępowania certyfikacyjnego operatora Nord Stream 2. Spółki podkreśliły ryzyka dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej związane z uruchomieniem tego gazociągu - podała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Creotech Instruments, producenta systemów i podzespołów satelitarnych, 18 listopada zdecydują o przeniesieniu notowań spółki na główny rynek GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Atende dostało 20 października świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające pełną zdolność spółki do ochrony informacji niejawnych - podało Atende w komunikacie.

Spółka Simple Day, dystrybutor suplementów diety, planuje wejście na rynek NewConnect w I połowie 2022 r. Debiut może zostać poprzedzony publiczną ofertą akcji - podała spółka w komunikacie prasowym.

Alumetal spodziewa się zwiększenia rdr wielkości sprzedaży w czwartym kwartale 2021 r. i widzi realne możliwości przekroczenia celu strategicznego 250 tys. ton wyrobów w przyszłym roku - oceniła w komunikacie prasowym prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 55,2 tys. ton, czyli była o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Serinus Energy otrzymał od Krajowej Agencji ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii zgodę na przeprowadzenie dodatkowego etapu prac rozpoznawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii - podała spółka w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych przechowywał w segmentach B2B i B2C na koniec III kw. 429.208 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 383.626 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił spółce Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i holenderski fundusz emerytalny APG, kredytu w wysokości 600 mln zł (130 mln euro). Środki te wesprą tworzenie infrastruktury światłowodowej w regionach Polski o niedostatecznym zasięgu sieci - podał EBI w komunikacie.

Spółka Tebesa, akcjonariusz Novity, żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Novity w celu przegłosowania dywidendy nadzwyczajnej w kwocie 23 mln zł, co daje 9,2 zł na akcję. Środki miałyby pochodzić z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2020 r. - poinformowała Novita w komunikacie.

Przedstawiciele PGE, PGE Baltica oraz Miasta Ustka podpisali list intencyjny w sprawie możliwości utworzenia zaplecza serwisowego dla planowanych morskich farm wiatrowych w Porcie Morskim w Ustce - podała PGE w komunikacie prasowym.

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15 proc. do 287 MW - podała w komunikacie prasowym Polenergia.

Prezes PCF Group Sebastian Wojciechowski kupił 19 października 4.826 akcji spółki po 45,42 zł - podał PCF Group w komunikacie.

We wrześniu 2021 r. upadłość ogłosiło 27 firm, czyli o 12,9 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 25,6 proc. mniej w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku - podało KUKE.

