Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa VRG podtrzymuje tegoroczny cel wzrostu rdr przychodów i marży brutto na sprzedaży. Spółka musi zmierzyć się z presją kosztową, ale celem jest kontrola marżowości - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele zarządu. Nowa strategia grupy powinna zostać opublikowana jeszcze w tym roku.

Mennica Polska nie spodziewa się zmniejszenia popytu na kruszce, gdyż pozostają one atrakcyjną inwestycją - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że spółka planuje pokazać w przychodach IV kwartału 2021 roku sprzedaż 50 mieszkań w projekcie "Bulwary Praskie", ale w 2022 roku może nastąpić przerwa w przychodach z deweloperki. Segment płatności elektronicznych ma wkrótce wrócić do "normalności".

Grupa Lotos planuje w przyszłym roku co najmniej kilkaset mln zł inwestycji - poinformował PAP Biznes Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy Lotos.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 630,8 mln zł z 370,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 618,9 mln zł,

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 638,4 mln zł z 440,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 557,9 mln zł.

Stalprodukt szacuje, że w trzecim kwartale 2021 roku grupa miała 156,5 mln zł zysku netto oraz 196,4 mln zł zysku operacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

Netia odnotowała w III kw. 2021 roku 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,3 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w kwartalnym raporcie finansowym. Przychody wyniosły w tym czasie 307,7 mln zł wobec 315,2 mln zł rok wcześniej.

Wrażliwość wyniku odsetkowego Banku Pekao na zmianę stóp procentowych wynosi kilkanaście procent, bliżej 15 proc. Bank nie podjął decyzji w sprawie przystąpienia do programu ugód dotyczących kredytów walutowych - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

ING Bank Śląski szacuje, że październikowa podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik odsetkowy banku w ciągu 12 miesięcy o 140-180 mln zł - poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk. ING Bank Śląski pozostaje optymistyczny, jeśli chodzi o wzrost akcji kredytowej dla przedsiębiorstw w 2022 roku - poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

Nie należy oczekiwać, że zyskowność ING Banku Śląskiego będzie rosła w kolejnych latach w tempie 60 proc. rocznie, poziom około 10 proc. wydaje się bardziej realny - wynika z wypowiedzi prezesa banku Brunona Bartkiewicza.

Z początkiem listopada Allegro rozpoczyna uruchomianie własnej sieci automatów paczkowych - One Box by Allegro - podała spółka w komunikacie prasowym. Początkowo ma ich być ponad 600, a do końca 2022 roku co najmniej 3.000.

Orlen Południe, spółka z grupy Orlen, uruchomiła w biorafinerii w Trzebini instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym. Inwestycja o wartości ok. 400 mln zł ma przyczynić się do wzrostu EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie.

Asbis zakłada wzrost przychodów i zysków w 2022 roku. Grupa nie widzi powodów, by rentowność miała spaść w kolejnych kwartałach - poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich i ryzyka Costas Tziamalis.

Kruk nie wyklucza, że może zainwestować w nowe portfele wierzytelności po ok. 1,5 mld zł w tym oraz przyszłym roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Plan budżetowy na 2022 r. zakłada poprawę zysku netto grupy rok do roku.

UPC Polska na koniec III kwartału 2021 roku miało 1.548.500 klientów, co oznacza wzrost o 13.100 w ujęciu rok do roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Na koniec września br. UPC miało 3.307.200 abonamentów cyfrowych.

Grupa PGE rozpoczęła budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych. Instalacje mają zostać ukończone w drugiej połowie 2022 r. - podała PGE Energia Odnawialna w komunikacie prasowym.

Zarząd GPW podjął decyzję w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) kwotą 5,4 mln zł - podała GPW w komunikacie.

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący działających w Polsce producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, zaapelował do Urzędu Zamówień Publicznych o wprowadzenie zmian w przetargach publicznych w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw - podała organizacja w komunikacie prasowym.

OncoArendi Therapeutics rozmawiało z "szeregiem firm" zainteresowanych związkiem OATD-02. W horyzoncie roku spółka będzie mieć wstępne informacje dot. skuteczności związku, które będzie mogła przekazać potencjalnym partnerom - poinformował w czwartek prezes Marcin Szumowski.

Menarini Group otrzymało od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) informację o możliwości nadania statusu leku sierocego dla SEL24/MEN1703 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) - podało Ryvu Therapeutics w komunikacie.

Zarząd Copernicus Securities złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Polenergii podpisał przedwstępną umowę, na mocy której akcjonariusze Edison Energia zobowiązali się do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży 100 proc. akcji tej spółki na rzecz Polenergii - podała spółka w komunikacie. Cena została wstępnie ustalona na 76,5 mln zł.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wzrosły w październiku 2021 roku o 3 proc. mdm i wyniosły 21,69 mln zł. Koszt prowizji platform sięgnął 1,33 mln zł (+18 proc. mdm), a koszty User Acquisition wyniosły 12,55 mln zł (-1 proc. mdm) - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd ATM Grupa zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu wybranych opcji strategicznych dla spółki w zakresie dotyczącym należących do emitenta akcji spółki Boombit - podała spółka w komunikacie. Celem procesu jest podjęcie decyzji co do ewentualnej sprzedaży wszystkich posiadanych akcji.

