Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PZU oczekuje, że wyższe rynkowe stopy procentowe będą wspierały realizację celów strategicznych na lata 2021-2024, a dalszy ich wzrost sprawi, że kontrybucja banków do wyników grupy będzie wyższa niż założono w strategii. Ubezpieczyciel liczy na dalszy wzrost składki, a w 2022 roku widzi większy potencjał dla jej wzrostu w segmencie ubezpieczeń majątkowych - poinformował PAP Biznes członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Rafako pracuje nad spełnieniem warunków zawieszających umowę inwestycyjną, musi m.in. zawrzeć porozumienia z partnerami handlowymi i bankami - poinformował PAP Biznes prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. Spółka szacuje, że potrzebowałaby 200 mln zł nowego finansowania.

Rafako chciałoby w pierwszym półroczu przyszłego roku przedstawić nową strategię, która pokaże kierunki rozwoju. Spółka chce skorzystać na transformacji sektora energetycznego i wejść w nowe obszary rynku - poinformował PAP Biznes prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Vortex Energy, działający na rynku energii odnawialnej w Polsce, chce wejść na warszawską giełdę, by pozyskać środki na rozwój projektów OZE - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Pepliński. Do 2025 roku spółka planuje rozpocząć budowę ok. 660 MW w projektach wiatrowych i ok. 1,1 GW w projektach fotowoltaicznych.

EBITDA grupy JSW w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 659,2 mln zł wobec 662,9 mln zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 439 mln zł do 1.000 mln zł. Mediana wynosiła ok. 622 mln zł. Wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał są lekko pozytywne - ocenia Jakub Szkopek, analityk Erste Group.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 759 mln zł z 890 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 748 mln zł.

Analitycy zwracają uwagę na lepszą kontrybucję banków, a ryzykiem na kolejny kwartał jest rozwój pandemii oraz dalsza presja na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zysk netto grupy Inter Cars w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 196 mln zł, co oznacza wzrost o 122 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

11 bit studios wypracowało w trzecim kwartale 4,1 mln zł zysku netto - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków wynosiła 2,6 mln zł. Przychody były zbliżone do oczekiwań i sięgnęły 13,4 mln zł.

PZU ocenia, że stopniowy powrót do częstości szkód sprzed pandemii na rynku spadających cen, rosnącej inflacji i kursu euro, w dłuższej perspektywie uniemożliwi dalsze prowadzenie rentownego biznesu w ubezpieczeniach komunikacyjnych - poinformowała spółka w prezentacji.

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest coraz trudniejszy z punktu widzenia możliwości generowania na nim w długim terminie powtarzalnie wysokich marż - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w październiku 2021 roku do 21.019.986 z 20.404.548 we wrześniu - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

InPost rozpoczyna współpracę z eBay w Wielkiej Brytanii - podała spółka w komunikacie prasowym.

Śnieżka spodziewa się, że może w tym roku przekroczyć zakładany wcześniej poziom wydatków inwestycyjnych. Przyczyną są rosnące ceny materiałów budowlanych - poinformowali przedstawiciele zarządu . W kolejnych latach CAPEX ma powrócić do poziomu amortyzacji.

Zachowania zakupowe konsumentów wróciły do standardów sprzed pandemii, a w związku ze wzrostem kosztów producenci farb są zmuszeni do modyfikacji cen produktów, by utrzymać marże - ocenili przedstawiciele zarządu Śnieżki. Jak poinformowali, ochrona marż jest dla grupy priorytetem.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, uruchomi w Piaskach niedaleko Bełchatowa, regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wiatrowych i fotowoltaicznych należących do spółki - podała spółka w komunikacie prasowym.

PGE zawarła porozumienia z Eneą i Tauronem w sprawie współpracy przy morskiej energetyce wiatrowej.

Nakłady inwestycyjne grupy PGE w przyszłym roku mogą być mniej więcej zbliżone rdr - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Tauron Polska Energia zamierza przejąć wyłączną kontrolę nad Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - podał na swoich stronach UOKiK.

Tauron zakłada w przyszłym roku istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w obszarze OZE - poinformował Jerzy Topolski, wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem.

Portfel zamówień Comarchu na 2022 rok jest wyższy o 5-7 proc. od backlogu notowanego przed rokiem, ale decydujący wpływ na dynamikę będą miały zlecenia, które grupa zamierza pozyskać w grudniu - poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

MLP Group chce wypracować 67 mln euro EBITDA z wyłączeniem rewaluacji w 2024 roku - podała spółka w strategii. Firma celuje w podwojenie wartości aktywów netto, do ok. 800 mln euro w latach 2021-2024. Jednym ze źródeł finansowania rozwoju ma być emisja ok. 2,6 mln akcji, planowana na 2022 rok.

R22 obserwuje cele akwizycyjne w Europie Zachodniej, zarówno w obszarze hostingu, jak i platform komunikacyjnych - poinformowali przedstawiciele grupy. Trwają również m.in. poszukiwania podmiotów do przejęcia w obszarze działalności spółki Profitroom.

Pesa Bydgoszcz i Stolichen Electrotransport EAD, czyli tramwajowy przewoźnik stolicy Bułgarii, podpisały umowę na dostawę 25 tramwajów typu Swing- podała Pesa w komunikacie prasowym. Wartość kontraktu wynosi ponad 185 mln zł netto.

Zarząd Echo Investment zdecydował o warunkowej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. w wysokości 0,22 zł na akcję - poinformował deweloper w komunikacie. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki wyniesie 90,8 mln zł.

PolTreg zadebiutuje 23 listopada na rynku podstawowym warszawskiej giełdy - podała GPW w uchwałach.

Portfel zamówień grupy Elektrotim, według stanu na 30 września, wynosi ok. 373,4 mln zł netto, czyli jest wyższy o 20 proc. w porównaniu ze stanem sprzed roku - podał Elektrotim w raporcie kwartalnym.

