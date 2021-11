Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

W ocenie spółki Krynicki Recykling, by skutecznie wyjść z produkcją za granicę i zaspokoić rosnący popyt na recykling szkła, potrzebne są wysokie nakłady inwestycyjne, dlatego chce ona pozyskać partnera strategicznego lub finansowego - poinformowała PAP Biznes spółka. Zdaniem zarządu, Krynicki Recykling powinien pozyskać inwestora, który wesprze rozwój i inwestycje spółki w Polsce i za granicą.

Grupa kapitałowa PGNiG miała w trzecim kwartale 2021 roku 12,5 mld zł przychodów, 2,2 mld zł EBITDA, 1,4 mld zł zysku operacyjnego oraz 666 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa Enea miała w trzecim kwartale 2021 roku 570,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 5,47 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Ciech miał w trzecim kwartale 2021 roku 144,8 mln zł znormalizowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr - wynika z raportu. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik na poziomie 133,4 mln zł. Po trzech kwartałach znormalizowana EBITDA wynosi 554,4 mln zł, spółka podtrzymuje, że w całym roku wyniesie 700-735 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 73,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto ukształtowały się na poziomie 621,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Przed rokiem Bogdanka miała 1,8 mln zł straty netto i 504,5 mln zł przychodów. Wyniki są zgodne z publikowanymi wcześniej wstępnymi danymi.

BoomBit wypracował w trzecim kwartale 7,2 mln zł EBITDA, o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wzrósł o 43 proc. do 3,3 mln zł.

Grupa CCC chce do 2025 roku potroić biznes, zwiększając sprzedaż do ponad 20 mld zł. Zakłada poprawę rentowności EBITDA do ponad 12 proc. - poinformowali przedstawiciele grupy, prezentując strategię na lata 2021-25.

Grupa CCC skupia się na rozwoju organicznym, nie ma obecnie planów dużych przejęć - poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.

Grupa CCC zakłada wypłatę dywidendy w średnim okresie, nie planuje buybacku - poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Grupa CCC podtrzymuje, że IPO spółki eobuwie może się odbyć w 2022/23 roku - poinformował wiceprezes CCC Karol Półtorak.

Strategia CCC do 2025 r. zakłada, że udział poszczególnych szyldów w przychodach grupy wyniesie odpowiednio: 25-30 proc. w przypadku CCC, 30-35 proc. w przypadku Eobuwia, 15-20 proc. Modivo, 15-20 proc. HalfPrice, a DeeZee ok. 5 proc. udział - podało CCC w komunikacie. zakłada zakłada m.in. osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12 proc. i trzykrotne zwiększenie przychodów grupy w stosunku do okresu Q3'21 LTM.

Grupa CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową do 2025 roku do ok. 1 mln m kw. Udział nakładów inwestycyjnych do przychodów ma wynieść 2-4 proc. (średnio w latach 2021-2025).

PGNiG nie wyklucza jeszcze zwyżki cen gazu w okresie zimowym w przypadku mroźnej zimy i niedoboru dostaw z kierunku wschodniego. W drugim kwartale 2022 roku cena może spaść do 40 euro/MWh, ale wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski wskazuje, że to i tak byłoby drogo w porównaniu do poprzednich lat.

PGNiG szacuje, że w 2022 roku produkcja gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniesie około 2,6 mld metrów sześciennych - poinformował wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski.

PGNiG spodziewa się decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację z PKN Orlen w pierwszym kwartale 2022 roku - poinformował wiceprezes PGNIG ds. finansowych Przemysław Wacławski.

Zarząd Cyfrowego Polsatu zdcydował, że nabędzie nie więcej niż 29 mln akcji własnych od Reddev Investments Limited po cenie 35 zł za jedną akcję - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Huuuge ocenia, że rozwój współpracy wydawniczej z zewnętrznymi podmiotami jest obecnie dla spółki lepszym rozwiązaniem niż przejęcia - poinformował wiceprezes Jon Bellamy. Firma uważa, że wyceny celów akwizycyjnych są obecnie zbyt wysokie na tle mnożników notowanych na rynku kapitałowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL postanowiło wypłacić z kapitału zapasowego spółki dywidendę w wysokości 2 zł na akcję - podała spółka. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie ok. 12 mln zł.

Bank Millennium zaraportuje w IV kwartale 2021 roku piątą z rzędu stratę netto, bowiem wyniki banku kolejny raz będą pod presją wysokich rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i dodatkowo obciąży je rezerwa na wyrok dotyczący opcji walutowych - uważa Marta Czajkowska-Bałdyga z Ipopemy.

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego Banku Millennium związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Bufor ten na poziomie skonsolidowanym wynosić ma 2,79 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Nowy poziom wymogu kapitałowego jest niższy w porównaniu do poprzedniego o 56 pb - podał bank w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego Banku PKO BP związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Bufor ten na poziomie skonsolidowanym wynosić ma 0,11 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego wobec 0,24 pkt proc. poprzednio - podał bank w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego mBanku związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Bufor ten na poziomie skonsolidowanym wynosić ma 2,12 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Wcześniej było to 2,82 pkt. proc. - podał bank w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do umowy na dostawy węgla koksowego z austriacką spółką - podała JSW w komunikacie. Aneks podwyższa łączną szacunkową wartość zawartej wcześniej umowy do 4,9 mld zł i przedłuża okres jej obowiązywania do 31 marca 2028 r.

Spółka zależna Bumechu, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", otrzymało oświadczenie krajowej spółki kapitałowej o wiążącym przyjęciu oferty na dostawę miału węglowego. Szacunkowa wartość przychodu to 100 mln zł - podał Bumech w komunikacie.

Spółka joint venture TapNice z grupy BoomBit mogłaby jako pierwsze trafić na warszawską giełdę - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu BoomBit Marek Pertkiewicz. Dodał, że za wcześnie jeszcze na przedstawienie szczegółów i terminów.

Esotiq & Henderson planuje w IV kwartale utrzymać marżę brutto na sprzedaży na poziomie z III kwartału, kiedy wyniosła 64,1 proc., jednak dłuższe utrzymywanie się wysokiego kursu dolara może mieć przełożenie na niższe marże w 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Ciech ocenia, że szacowany wzrost popytu na globalnym rynku sody kalcynowanej, zwiększanie możliwości nowej warzelni soli w kolejnych miesiącach, a także rozwój pozostałych segmentów, tworzą korzystne otoczenie biznesowe w horyzoncie kolejnych kwartałów - podała spółka w komunikacie prasowym.

Tauron przeznaczy ponad 18 mln zł na unowocześnienie hydroelektrowni we Wrocławiu. Prace przyczynią się do wzrostu produkcji energii elektrycznej w elektrowni do ok. 5,5 GWh rocznie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Ronson Development zawarła umowę zakupu gruntu położonego w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 1,82 tys. m kw. za 11,2 mln zł netto - podał deweloper w komunikacie.

Krynicki Recykling rozpoczął przegląd opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie.

Litewska spółka zależna Trakcji, AB Kauno Tiltai, w konsorcjum z Litenergoservis mają umowę na "Budowę napowietrznej linii energetycznej 330 kV Darbnai-Bitnai". Wartość kontraktu to 46,93 mln euro (ok. 219,7 mln zł), z czego na AB Kauno Tiltai przypada 32,9 mln euro (ok. 153,8 mln zł) - podała Trakcja.

Best spodziewa się, że EBITDA gotówkowa w 2021 roku przekroczy 200 mln zł, spółka myśli o większych inwestycjach w nowe portfele i w 2022 roku chce szerzej wyjść na rynek obligacji - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.

