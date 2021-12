Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa LPP miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 817,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 627,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Rok wcześniej grupa LPP miała 301,2 mln zł zysku operacyjnego i 246,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Grupa LPP miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 817,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 627,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Rok wcześniej grupa LPP miała 301,2 mln zł zysku operacyjnego i 246,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Grupa LPP zakłada na rok obrotowy 2022/23 wzrost powierzchni o 25 proc. rdr. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 1,25 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej. LPP zakłada też wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i utrzymanie marży operacyjnej.

LPP ocenia, że listopad był dobry pod względem sprzedaży. Udany, szczególnie za granicą, był okres promocji związanych z Black Week - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Spółka spodziewa się, że zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Grupa LPP chce w kolejnych latach utrzymywać marżę operacyjną na poziomie kilkunastu procent, w zależności od roku może to być 12-14 proc. - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii zawiesił postępowanie tzw. "motion to dismiss" w związku z przystąpieniem stron do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody - poinformował CD Projekt w komunikacie.

Rozpoczęcie przez CD Projekt rozmów w sprawie ugody w związku z pozwem zbiorowym w USA może być zaskakujące dla większości inwestorów - oceniają analitycy. Rynek może w czwartek negatywnie zareagować na tę informację. Część ekspertów uważa jednocześnie, że spółka może zdecydować się na ugodę jedynie, by uniknąć żmudnego procesu, a koszty odszkodowań mogą być niewielkie.

CD Projekt mógł zdecydować się na rozmowy w sprawie ugody ponieważ uznał, że pozew w sprawie premiery "Cyberpunka 2077" nie zostanie w całości oddalony przez amerykański sąd przed rozpoczęciem rozprawy - uważa dr Dawid Van Kędzierski, radca prawny w kancelarii Gide Loyrette Nouel. Według eksperta polska firma mogła również zdecydować się na negocjacje m.in. ze względu na chęć uniknięcia wysokich kosztów procesowych oraz wstrzymanie procedury discovery.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w listopadzie 2021 roku wyniosły 1.184,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 38,3 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 10.966,9 mln zł przychodów, czyli o 32,9 proc. więcej niż przed

Figene Capital podpisała umowę na długoterminową sprzedaż energii ze źródeł OZE realizowanych przez Grupę Figene do spółki Plus Energia. Szacowana łączna wartość netto kontraktu w okresie jego obowiązywania wyniesie ok. 138 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji Grupy Pracuj, która oferuje usługi wspierające rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników, nie zmienił się na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW i wyniósł 74 zł.

STS Holding zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek, 10 grudnia - poinformowała spółka w zaproszeniu.

OncoArendi Therapeutics oraz SyVento podpisały umowę dotyczącą wyłącznej współpracy badawczej, która będzie skupiała się na wytworzeniu nowej formulacji dla cząsteczki chemicznej OATD-02 - podała spółka w komunikacie.

GK Immobile ocenia, że potencjalnie największe szanse na debiut giełdowy, spośród wchodzących w skład grupy spółek, ma podmiot z segmentu hotelarskiego lub modowego - wynika z przesłanego PAP Biznes komentarza. W środę GK Immobile wezwała do sprzedaży akcji notowanego na GPW Atremu, w którym obecnie posiada 66 proc. akcji.

Piotr Krupa, prezes Kruka, sprzedał 16.000 akcji spółki za łącznie ok. 5,5 mln zł - podał Kruk w komunikacie. Transakcje miały miejsce w dniach 6-7 grudnia 2021 r.

