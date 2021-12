Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

CD Projekt podpisał wiążące porozumienie zawierające kluczowe warunki ugody, czyli "Settlement Term Sheet", ze skarżącymi spółkę w USA. Spółka wraz z ubezpieczycielem, Colonnade Insurance, wypłaci im łącznie1,85 mln USD - poinformował CD Projekt w komunikacie.

Enea zakłada 68 mld zł nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2042, w większości w obszarze dystrybucji. Grupa chce zwiększyć moce OZE o 1.510 MW do 2023 roku i 3.580 MW do 2040. Zwrot na kapitale (ROE) ma wynieść 6,4 proc. w 2030 i wzrosnąć do 7,1 proc. w 2040 - podała spółka w zaktualizowanej strategii.

GPW podpisała z Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions ("CPS"), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych - poinformowała GPW w komunikacie.

Agencja Rozwoju Przemysłu nabyła w ramach ogłoszonego w październiku wezwania 1.899.315 akcji Rafametu - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Celon Pharma podpisał z Glenmark Pharmaceuticals aneks do umowy ws. rejestracji Salmeksu na rynkach zagranicznych. Na podstawie aneksu rozszerzony został zakres terytorialny umowy o Australię - podała spółka w komunikacie.

W Nitrze powstaje pierwszy na Słowacji sklep HalfPrice, a swoją działalność rozpocznie w kwietniu 2022 roku - poinformowała spółka HalfPrice w komunikacie. Słowacja będzie piątym zagranicznym rynkiem, na którym zadebiutuje ta, należąca do Grupy CCC, sieć.

Kurs akcji producenta gier Iron Wolf Studio spadł na otwarciu w czwartkowym debiucie na NewConnect o 44 proc. do 9,01 zł.

ML System otworzył linię produkcyjną QGlass, transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Moce wytwórcze nowej linii szacowane są na ok. 60 tys. m kw. w skali roku.

Planowane na lata 2022-23 inwestycje eo Networks mają być zrealizowane ze środków własnych - poinformował prezes Euvic i członek rady nadzorczej eo Networks Wojciech Wolny podczas czwartkowej wideokonferencji. Dodał, że prowadzone są rozmowy z inwestorem branżowym oraz rozważana jest emisja akcji, co mogłoby znacznie zwiększyć kwotę, która przeznaczona zostanie na inwestycje

Unibep podpisał warunkową umowę na realizację centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie za ok. 260 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie.

Należąca do grupy kapitałowej Unibepu i zależna od Unidevelopment spółka UNI 12 Sp. z o.o. podpisała przedwstępną umowe zakupu działek w Częstochowie za 9 mln zł netto - podał w komunikacie Unibep.

