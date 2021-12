Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Mimo słabszych rdr wyników zaraportowanych po trzech kwartałach, Grupa Unibep zakłada, że w całym 2021 r. będą one lepsze niż przed rokiem, w czym pomoże zwłaszcza segment deweloperski. Rok 2022 będzie trudny dla branży budowlanej, ale spółka jest na to przygotowana dzięki dywersyfikacji portfela zamówień - ocenia prezes Leszek Gołąbiecki.

Asbis planuje skup do 300.000 akcji własnych na co chce przeznaczyć łącznie do 1.000.000 USD - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 25 stycznia 2022 r.

JR Holding ASI objął 2.330 akcji serii D spółki LaserTec, stanowiących ok. 21 proc. udziału w kapitale zakładowym, za łączną kwotę 6,9 mln zł - podał JR Holding ASI w komunikacie. Współpraca stron obejmuje również zamiar wprowadzenia LaserTec do obrotu na GPW lub NewConnect.

Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

Skanska sprzedała na rzecz Hansainvest Real Assets biurowiec Generation Park Y w Warszawie. Wartość transakcji wynosi 285 mln euro - poinformowała Skanska w komunikacie prasowym.

Ravenmedia ogłasza przymusowy wykup 637.291 akcji Mediacap po cenie 3,5 zł za sztukę. Akcje te reprezentują 3,39 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformowało pośredniczące w transakcji BM mBanku. Dzień wykupu został ustalony na 4 stycznia 2022 r.

GPW zawiesza od 30 grudnia obrót akcjami Mediacap w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji - wynika z uchwały zarządu GPW.

Akcjonariusze Trakcji - Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Comsa - przedłużyli do 31 stycznia 2022 r. termin wygaśnięcia zawartej między nimi przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji wyemitowanych przez spółkę w razie niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E - podała Trakcja w komunikacie.

Wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem Santander Banku Polska w IV kwartale 2021 r. wyniesie 561 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Między 1 a 24 grudnia 2021 r. w sklepach internetowych Shoper liczba transakcji wzrosła o 40 proc., a ich wartość - o 53 proc. w porównaniu do podobnego czasu w 2020 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Shoper w 2022 r. spodziewa się dalszego wzrostu kupujących w sieci i ocenia, że internet jeszcze częściej będzie dla Polaków kanałem pierwszego wyboru przy okazji poszukiwań różnych produktów i usług.

Budimex zawarł z Figene Capital porozumienie przedłużające do 31 stycznia 2022 r. wyłączność negocjacyjną na nabycie 100 proc. udziałów w spółce Magnolia Energy, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej - podał Budimex w komunikacie.

Photon Energy Group zainwestuje w spółkę Lerta 8,75 mln zł i zwiększy swój udział w jej kapitale zakładowym do 24 proc. - podał Photon Energy w komunikacie prasowym. Łącznie w ramach tej rundy finansowania Lerta pozyska 12,75 mln zł.

Photon Energy przedterminowo spłacił pozostałe finansowanie swojego czeskiego portfela fotowoltaicznego dostarczone przez Raiffeisen-Leasing. Pozostała do spłaty kwota z odsetkami i należnymi opłatami wyniosła ok. 11,57 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Atal rozpoczął sprzedaż 102 mieszkań w ramach kolejnego etapu inwestycji Nowe Miasto Polesie w Łodzi - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Ryvu Therapeutics otrzyma 1 mln euro od Menarini Group tytułem osiągnięcia kamienia milowego na podstawie aneksowanej umowy licencyjnej w ramach projektu SEL24 (MEN1703) - podała spółka w komunikacie.

PJP Makrum otrzymał od spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł tytułem m.in. kary wynikającej z umowy oraz odszkodowania - podała spółka w komunikacie. Zdaniem zarządu wezwanie do zapłaty jest bezzasadne.

Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) wydał decyzję o wsparciu inwestycji w zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii, realizowaną przez Pozbud, Durapower i Elmodis, poprzez zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych - podał Pozbud w komunikacie.

Zakłady Azotowe Puławy odmówiły w całości akceptacji wniosku złożonego przez Polimex-Mostostal dot. podwyższenia wynagrodzenia za realizację inwestycji budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe. Chcą też uzupełnienia wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu - podały Puławy.

Spółka z grupy Mostostalu Zabrze, Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, zawarła umowę na roboty obejmujące prace ziemne, palowe i żelbetowe o szacowanej wartości 48 mln zł netto - podała spółka w komuniakcie.

Enea nie prowadzi oraz nie planuje działań mających na celu konsolidację Bogdanki (LWB) z innymi podmiotami, a w ocenie ministra aktywów państwowych dokonywanie zmian właścicielskich w tej spółce nie jest zasadne - poinformowało MAP w odpowiedzi na interpelację poselską.

Porozumienie akcjonariuszy i2 Development ogłosi wezwanie na 370.703 akcje spółki, reprezentujących łącznie 3,82 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podało i2 Development w komunikacie. Zamiarem stron porozumienia jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Bank Santander przez pomyłkę przelał na 75 tys. różnych kont 130 mln funtów. Pieniądze trafiły także do konkurencyjnych banków i dlatego Santander może mieć problemy z odzyskaniem środków - podała w czwartek telewizja BBC.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną 2,4 mln zł kary w związku z nienależycie wykonanymi przez spółkę obowiązkami informacyjnymi w zakresie sporządzenia raportu rocznego i raportu skonsolidowanego za lata 2016-2017 - podała spółka w komunikacie.

