Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PKN Orlen planuje, że nakłady inwestycyjne grupy wyniosą w tym roku 15,2 mld zł - podała spółka w prezentacji.

PKN Orlen planuje, że nakłady inwestycyjne grupy wyniosą w tym roku 15,2 mld zł - podała spółka w prezentacji.

W pierwszym kwartale 2022 roku modelowa marża downstream, marża petrochemiczna i modelowa marża rafineryjna spadają w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 r. - podał Orlen w prezentacji.

PKN Orlen oczekuje w 2022 roku wzrostu marż rafineryjnych rdr do poziomu 4-5 USD/bbl i spadku marż petrochemicznych do poziomu 1.100-1.200 euro/t - podała spółka w prezentacji.

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 4,309 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 4,303 mld zł. Rekordowy wynik pokazał segment rafineryjny, o 76 proc. poprawiła się EBITDA w petrochemii.

PKN Orlen nie rozważa udziału w emisjach akcji PGE i Enei - poinformował Konrad Włodarczyk z biura relacji inwestorskich Orlenu, pytany o to przez analityków podczas czwartkowej telekonferencji.

Proponowany parytet wymiany akcji PKN Orlen i Grupy Lotos powinien być znany w kwietniu, a w czerwcu będą nad nim głosować akcjonariusze obu koncernów - poinformował Robert Śleszyński, dyrektor departamentu fuzji i przejęć PKN Orlen.

PKN Orlen w najbliższym czasie ogłosi strategię wodorową grupy, w której zawarte będą elementy obniżenia emisyjności wodoru, jak i jego wykorzystania do celów transportowych - poinformował członek zarządu Orlenu Armen Artwich.

PKN Orlen podtrzymuje zapisaną w strategii do 2030 roku politykę dywidendową pomimo planowanej na ten rok fuzji z Grupą Lotos - poinformował członek zarządu PKN Orlen Jan Szewczak. Rekomendacja zarządu co do podziału zysku za 2021 rok będzie w marcu.

Zarząd KGHM zawarł porozumienie z centralami związkowymi. Załoga otrzyma podwyżkę w wysokości 10 proc. od stycznia 2022 roku. Pracownicy Polskiej Miedzi dostaną dodatkowo jednorazową gratyfikację w wysokości 2.000 zł - podał KGHM w komunikacie prasowym.

Rząd zaproponował czasową, do 30 listopada, obniżkę podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 proc. Analitycy szacują, że KGHM może na tym zyskać w tym roku ok. 600-750 mln zł oszczędności. Kurs KGHM rośnie ok. 0,6 proc.

Priorytetowe inwestycje w Norwegii związane z zapewnieniem dostaw gazu przez Baltic Pipe nie będą ograniczane, chociaż PGNiG modyfikuje niektóre inne projekty inwestycyjne z powodu trudnej i zmiennej sytuacji na rynku gazu - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski. Zapewnia, że koncern ma wystarczające środki na kapitał obrotowy.

Agencja Moody's podtrzymała rating depozytów Banku Millennium na poziomie "Baa1", perspektywa ratingu jest stabilna - podał Moody's w komunikacie.

Cognor obserwuje dobrą koniunkturę na rynku producentów wyrobów stalowych i spodziewa się mocnych wyników grupy w I kw. 2022 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. Dodał, że powtórzenie w całym bieżącym roku ubiegłorocznych, rekordowych wyników grupy będzie trudne w związku z planowanymi przestojami w produkcji.

Vortex Energy, spółka holdingowa podmiotu działającego na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy Vortex Energy, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Spółka planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW - podała spółka w komunikacie prasowym. Szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.

Open Finance, po konsultacjach z przedstawicielami pracowników, przyjął regulamin zwolnień grupowych. W wyniku konsultacji zweryfikowano liczbę zatrudnionych i objętych zamiarem zwolnień pracowników i ustalono, że zwolnienia obejmą do 1.082 pracowników - podał Open Finance w komunikacie.

Szwedzka grupa OX2, która rozwija projekty OZE w Polsce, chce wspólnie z partnerem aplikować o koncesje offshore w polskiej części Bałtyku - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku reklamy radiowej i badania słuchalności stacji radiowych - poinformował UOKiK w komunikacie. Pracownicy UOKiK od 24 stycznia prowadzą kontrole u firm tworzących Komitet Badań Radiowych (KBR), czyli w spółkach należących do grup radiowych: Eurozet, RMF FM, Agora i Time, a także u przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

KGL szacuje przychody ze sprzedaży w 2021 r. na ok. 576 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym czwartym kwartale 2021 r. przychody wyniosły 149,2 mln zł, wobec 98,6 mln zł przed rokiem.

MW Trade i Beyondream Investments wezwały do sprzedaży 6.704.440 mln akcji MW Trade, oferując po 5 zł za walor - podało Noble Securities, pośredniczące w wezwaniu.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Polenergii, związany z ofertą publiczną do 21,43 mln nowych akcji - podała spółka. Cena emisyjna wyniesie 47 zł za papier, a wpływy z oferty szacowane są w przedziale od 917 mln zł do 1 mld zł.

Ark Global Emerging Companies, fundusz zarządzany przez Seven Canyons Advisors, przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie spółki iFirma - podała iFirma w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl