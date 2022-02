Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2021 roku wzrósł do 669 mln zł z 313,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych wynikach. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 619 mln zł.

ING Bank Śląski szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych podwyższą wynik odsetkowy banku w 2022 roku o 700-900 mln zł- poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30 proc. zysku jednostkowego banku za 2021 rok - podał bank w komunikacie.

ING Bank Śląski zakłada, że koszty wynagrodzeń w banku będą podążały za inflacją. Bank spodziewa się, że 2022 rok przyniesie na rynku niższą sprzedaż kredytów hipotecznych, nie obserwuje presji na wzrost oprocentowania depozytów i ocenia, że poziom rezerw na portfel kredytów CHF jest wystarczający - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Grupa R.Power zawarła z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Erste Group Bank, PKO Bank Polski oraz Bank Pekao umowę kredytową o wartości 864 mln zł na sfinansowanie portfela elektrowni słonecznych - podała spółka R.Power w komunikacie. Środki zostaną przeznaczone na budowę elektrowni PV o łącznej mocy 299 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE

Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT dla firm, po trzech kwartałach 2021 r. odnotował wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 26 proc. rdr do 94,4 mln zł oraz 87 proc. wzrost zysku netto do 13,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Spółka planuje debiut na GPW w 2022 r., a wzrost organiczny chce uzupełniać rozwojem poprzez akwizycje.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na MetLife ponad 5,2 mln zł kary za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych - podał Urząd w komunikacie.

Marvipol Development przydzielił inwestorom niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł - poinformował notowany na GPW deweloper w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie w końcu stycznia z powodu izolacji lub kwarantanny w pracy nieobecnych było blisko 1,1 tys. górników, zdecydowała o czasowym ograniczeniu części robót przygotowawczych. Priorytetami są bezpieczeństwo pracowników i utrzymanie wydobycia - zapewnia zarząd JSW.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w styczniu 24,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Mostostal Warszawa zawarł ze spółką Spravia umowy na realizację II i III etapu budowy zespołu budynków mieszkalnych w Krakowie - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość umów to 134,8 mln zł netto.

