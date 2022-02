Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186,3 mln zł i był 22 proc. powyżej oczekiwań rynku. Zdaniem analityków lepsze wyniki bank zawdzięcza wyższemu wynikowi odsetkowemu oraz niższym kosztom ryzyka, zwłaszcza w segmencie detalicznym.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186,3 mln zł i był 22 proc. powyżej oczekiwań rynku. Zdaniem analityków lepsze wyniki bank zawdzięcza wyższemu wynikowi odsetkowemu oraz niższym kosztom ryzyka, zwłaszcza w segmencie detalicznym.

Podwyższenie stóp procentowych o 50 pb powiększa przychody odsetkowe Banku Handlowego o około 45 mln zł, bank obserwuje jednak wzrost kosztów odsetkowych w bankowości instytucjonalnej i korektę oprocentowania depozytów dla klientów indywidulanych. Bank zakłada, że segment bankowości detalicznej powróci do rentowności w 2022 roku - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Bank Handlowy ocenia, że ma zdolność do przeznaczenia na dywidendę 100 proc. zysku osiągniętego w 2021 roku - poinformowała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych

Bank Handlowy spodziewa się wyższych kosztów ryzyka - zmierzy się z poziomem 40 pb, zachowa jednak dobrą jakość portfela kredytowego - poinformowała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów - podała spółka w komunikacie. Zarząd JSW identyfikuje prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

Orange Polska dalej analizuje projekt infrastruktury masztowej. Rezultaty przedstawi najwcześniej przy publikacji wyników za I kwartał 2022 roku - powiedział podczas telekonferencji dla analityków i dziennikarzy członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

InPost podpisał pięcioletnią umowę partnerską z Vinted, największą w Europie internetową platformą sprzedażową w segmencie mody używanej - poinformowała polska platforma dostaw dla e-commerce w komunikacie prasowym.

Grupa Wielton planuje, że w 2022 roku przychody ze sprzedaży wzrosną do około 3,8 mld zł z 2,69 mld zł w 2021 roku. Wolumen sprzedaży wzrosnąć ma do około 26 tys. szt., a marża EBITDA do około 6 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd spółki planuje rekomendować wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego za 2021 rok.

Rafako otrzymało od międzynarodowego inwestora warunkową ofertę nabycia wszystkich 42,466 mln akcji spółki należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited, a także zapewnienia dofinansowania dłużnego - podało Rafako w komunikacie.

Vortex Energy, spółka holdingowa podmiotu działającego na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy Vortex Energy, chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 150 mln zł netto, a maksymalna wartość oferty publicznej może wynieść 238 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 17 do 24 lutego.

Spółka z grupy Mostostalu Zabrze, Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, zawarła umowę na roboty obejmujące prace ziemne, sieciowe i drogowe wraz z robotami towarzyszącymi - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie spółki wynosi 109,3 mln zł netto.

Klienci Blika wykonali w czwartym kwartale 2021 roku 240 mln transakcji, co oznacza wzrost rok do roku o 70 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej telekonferencji. W całym 2021 roku odbyło się łącznie ponad 763 mln transakcji. Spółka nie wyklucza pozyskania kapitału w przypadku ekspansji zagranicznej.

Develia wprowadziła do oferty 117 mieszkań oraz 9 lokali usługowych w ramach VI etapu inwestycji Grzegórzecka 77 w Krakowie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Arctic Paper będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy z zysku netto za 2021 r. w wysokości 40 groszy brutto na akcję - podała spółka w komunikacie.

Arctic Paper szacuje skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2021 r. na 54,7 mln zł, a przychody ze sprzedaży na 953,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie 2020 r. Arctic Paper miał 14,8 mln zł straty netto oraz 714,7 mln zł przychodów.

Kino Polska TV szacuje, że w 2021 roku jej przychody wzrosły o 13 proc. rdr do 195,3 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 63 proc. do 21,2 mln zł, a zysk netto o 44 proc. do 29,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym wyników jednostkowych.

