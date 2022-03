Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Seko, prowadzące działalność na rynku przetworów rybnych, chce w tym roku skoncentrować się na poprawie rentowności i utrzymać poziom sprzedaży z 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes Kazimierz Kustra. W jego ocenie otoczenie jest obecnie niesprzyjające dla spółki ze względu na rosnące koszty i największym wyzwaniem w 2022 r. będą rosnące ceny surowców produkcyjnych i paliw.

Seko, prowadzące działalność na rynku przetworów rybnych, chce w tym roku skoncentrować się na poprawie rentowności i utrzymać poziom sprzedaży z 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes Kazimierz Kustra. W jego ocenie otoczenie jest obecnie niesprzyjające dla spółki ze względu na rosnące koszty i największym wyzwaniem w 2022 r. będą rosnące ceny surowców produkcyjnych i paliw.

InPost od 1 kwietnia 2022 roku podnosi ceny usług kurierskich i paczkomatowych o blisko 8 proc. - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes spółki Rafał Brzoska.

Skorygowana EBITDA grupy InPost wzrosła o 63,7 proc. w 2021 roku do 1.626 mln zł - podała spółka w komunikacie. InPost pomimo niekorzystnego środowiska makroekonomicznego planuje umocnić się na pozycji lidera dostaw dla e-commerce. We Francji liczba paczkomatów ma w 2022 roku wzrosnąć o 2-3 tys. maszyn.

InPost odnotował w ciągu 2 tygodni tąpnięcie liczby transakcji, potem nastąpiła odbudowa - poinformował wiceprezes InPostu Adam Aleksandrowicz. Dodał, że w drugim półroczu 2022 grupa oczekuje spowolnienia popytu z powodu wysokiej inflacji i wzrostu stóp procentowych.

InPost nie prowadzi negocjacji na temat przejęcia spółki - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska. Dodał, że nie rozważa sprzedaży akcji InPostu.

Wzrost wartościowy rynku e-commerce (GMV) w Polsce w 2022 roku wyniesie około 20 proc. - poinformował podczas telekonferencji dyrektor finansowy InPostu Adam Aleksandrowicz. Dodał, że w ujęciu ilościowym zwyżka może sięgnąć od poniżej 10 do 12 proc.

Grupa Tauron zakłada na ten rok stabilny raportowany wynik EBITDA - podała spółka w prezentacji przed wideokonferencją. Grupa przewiduje wzrost raportowanego wyniku w obszarze OZE i sprzedaży, spadku w wytwarzaniu, a w segmencie dystrybucji zakłada stabilny wynik.

Grupa Tauron zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w 2022 roku będą wyższe rdr, dostosowane do wysokości EBITDA i sytuacji finansowej grupy - poinformowali przedstawiciele spółki na czwartkowej wideokonferencji. Spółka rozmawia o refinansowaniu zadłużenia.

PKN Orlen zrewidował skonsolidowany zysk netto za 2021 rok do 11,1 mld zł z 10,2 mld zł podawanych wcześniej w raporcie za czwarty kwartał - wynika z raportu rocznego grupy .

Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,68 zł na akcję - podał bank w komunikacie

Selvita planuje do 2025 roku zwiększyć przychody ze sprzedaży trzykrotnie, do 900 mln zł. Spółka chce też utrzymać wysoką marżę EBITDA i planuje dalszy wzrost organiczny oraz akwizycje - poinformowała Selvita w strategii na lata 2022-2025. Na realizację strategii spółka planuje przeznaczyć łącznie około 950 mln zł.

Action spodziewa się ok. 10 proc. wzrostu przychodów w tym roku. Firma liczy na to, że w tym roku w mniejszym stopniu będzie musiała finansować działalność zakupami za gotówkę i przedpłatami, co poprawiłoby wyniki - poinformowali przedstawiciele spółki.

Atende w nowej strategii na lata 2022-2024, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, stawia na transformację, inwestycje i udział w konsolidacji branży. Spółka celuje w podwojenie wyniku EBITDA w ciągu trzech lat z 23,8 mln zł w 2021 roku, a rekomendowany wskaźnik wypłaty dywidendy to 30 proc zysku netto.

Zysk netto grupy BOŚ Banku w 2021 roku wyniósł 47,5 mln zł, podczas gdy w 2020 roku bank miał stratę na poziomie 306,9 mln zł - poinformował BOŚ w raporcie rocznym.

Kredytobiorcy BOŚ Banku złożyli 433 wnioski o mediację umów kredytów frankowych. Pomimo rosnących stóp procentowych bank nie spodziewa się istotnego spadku jakości portfela kredytowego - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Skonsolidowany zysk netto Amiki w 2021 roku spadł w 2021 roku do 111,7 mln zł z 150,6 mln zł w 2020 roku - podała Amica w raporcie rocznym.

Amica planuje w 2022 roku rozpocząć sprzedaż do USA i prowadzi rozmowy o pozyskaniu marki. W perspektywie kilku lat chce osiągnąć kilkadziesiąt mln USD obrotów, co może skompensować rynek rosyjski - poinformował prezes spółki Jacek Rutkowski. Prezes dodał, że Amica w związku ze wzrostem kosztów m.in materiałowych wprowadziła od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę cen i w połowie roku planuje kolejną. W związku z aktualną sytuacją zarząd odkłada plany przedstawienia nowej długoterminowej strategii grupy do 2030 roku.

Grupa Neuca odnotowała w IV kw. 2021 roku 25,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 34,1 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki. Prognozy analityków dla zysku netto znajdowały się w przedziale 31,4-42 mln zł. Zarząd Neuki rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2021 rok 11,5 zł dywidendy na akcję. Grupa Neuca zakłada, że w 2022 roku przeznaczy na inwestycje podobną kwotę jak w roku 2021, kiedy łączne nakłady przekroczyły 150 mln zł.

Echo Investment odnotowało w IV kw. 2021 roku 80,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 73,2 mln zł konsensusu - wynika z raportu rocznego spółki. Zarząd pozytywnie ocenia sytuację na rynku mieszkaniowym i liczy na wzrost rentowności projektów.

Echo Investment podtrzymuje cele sprzedażowe, czyli roczną kontraktację na poziomie ok. 3 tys. mieszkań. Spółka zamierza skupiać się na obronie marż - poinformował w czwartek prezes Nicklas Lindberg. Grupa może rozpocząć w najbliższych kwartałach budowę ponad 3 tys. lokali, z czego ok. 1,4 tys. w Warszawie. Ceny mieszkań nadal będą rosnąć.

Echo Investment planuje sprzedać w 2022 roku 7 projektów komercyjnych. Ich łączna szacowana wartość to ponad 500 mln euro - poinformował w czwartek zarząd.

Bank Pekao z dniem 31 marca 2022 r. zakończył program globalnych kwitów depozytowych banku (tzw. GDR-ów) - podał bank w komunikacie.

Zarząd Caspar Asset Management przyjął politykę dywidendową za rok obrotowy 2021 i lata następne. Zgodnie z przyjętą polityką zarząd zamierza rekomendować WZ wypłaty dywidend w wysokości od co najmniej 80 proc. zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym - podała spółka w komunikacie.

Rafako i JSW Koks podpisały ugodę i aneks do umowy, na mocy której Rafako realizuje na rzecz JSW budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin - poinformowało Rafako w komunikacie. Wartość umowy wzrosła o 150,5 mln zł, do 447,4 mln zł.

Fasing zawarł ze spółką Carbonex umowę nabycia mienia, w którego skład wchodzą w szczególności używane maszyny i urządzenia, służące do produkcji łańcuchów o wartości 15 mln zł brutto - podał Fasing w komunikacie.

Po dwóch miesiącach 2022 roku wzrost przewozów towarowych koleją wyniósł 11,2 proc. rdr - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zabezpieczył majątek Open Finance poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych, uchylenie zajęć rachunków bankowych oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Yolo złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Grodna zdecydują 27 kwietnia o zmianie statutu, dzięki której zarząd będzie mógł wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Wawel zamierza zwiększyć możliwość zakupu akcji własnych do 208 tys. ze 100 tys. sztuk, które dopuszcza obecnie obowiązująca uchwała o skupie akcji własnych - poinformował producent słodyczy w komunikacie. Jednocześnie Wawel rezygnuje z wypłaty dywidendy.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

mfm/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl