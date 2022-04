Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto CD Projektu w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 87,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk jest o 9,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 79,9 mln zł.

Sprzedaż serii gier "Wiedźmin" CD Projektu przekroczyła 65 mln kopii, z czego trzecia część sagi sprzedała się w ponad 40 mln egzemplarzy - podała spółka w komunikacie prasowym.

CD Projekt sprzedał do 14 kwietnia ponad 18 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" - podała spółka na oficjalnym profilu na Twitterze.

Eurocash miał w IV kwartale 2021 r. 269,7 mln zł EBITDA wobec 223,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

PGNiG złożyło odwołanie od lutowego wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie zobowiązań Gazpromu związanych z zaprzestaniem nierynkowych praktyk w państwach UE - podało PGNiG.

Grupa Wittchen planuje w 2022 r. dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację zwiększenia udziału sprzedaży w kanale sprzedaży internetowej - poinformował w liście do akcjonariuszy prezes Jędrzej Wittchen.

Zarząd spółki Wittchen rekomenduje, aby na dywidendę przeznaczyć łącznie 55,3 mln zł, czyli 3,03 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zespół Elektrowni PAK dokona odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych i szacuje, że skonsolidowana strata netto grupy za 2021 rok wyniesie 309 mln zł, a wynik na poziomie EBITDA wyniesie 243 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

BoomBit szacuje, że miał w 2021 roku 239 mln zł skonsolidowanych przychodów, 30 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 35 mln zł EBITDA i 17,8 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

Na bazie popytu zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach procedury ABB Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka zdecydowali się sprzedać po 1.500.000 akcji spółki. Sprzedawane akcje przez tych akcjonariuszy stanowią w sumie 2,3 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie.

Tauron przeprowadził synchronizację z siecią bloku o mocy 910 MW w Jaworznie i blok ponownie rozpoczął pracę w polskim systemie elektroenergetycznym

Międzynarodowa grupa IT Spyrosoft kupuje od Sławomira Piwko i Bartłomieja Lozia łącznie 60 proc. akcji Better Software Group za 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Weird Fish, producent gier wideo, złożył do GPW dokument informacyjny w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka liczy na debiut w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Dadelo planuje, że z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafi 1,73 mln zł, co daje 0,15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na 11 maja.

Bank BNP Paribas znalazł się w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu o wartości 2,8 mld zł grupie Maspex - podał bank w komunikacie prasowym. Udział banku to 525 mln zł.

BFG ustalił dla BNP Paribas Bank Polska składkę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r. na 125,9 mln zł - podał bank w komunikacie.

Przyjęta przez zarząd Oponeo .pl polityka dywidendowa na lata 2022-2026 zakłada rekomendację ZWZ przeznaczania od 10 proc. do 35 proc. zysku netto za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy - podała spółka. Ustanowiona polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku wypracowanego przez Oponeo .pl za 2021 rok.

Zarząd Oponeo. pl rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 16,6 mln zł, czyli 1,20 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Newag szacuje, że miał w 2021 roku 85,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 218,9 mln zł przed rokiem oraz 157 mln zł EBITDA w porównaniu z 291,8 mln zł za 2020 rok - podała spółka w komunikacie.

11 bit studios będzie wydawcą gry "South of the Circle", której producentem jest brytyjskie studio State of Play. Gra zostanie wydana w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4 - podało 11 bit studios w komunikacie.

Konsorcjum, którego liderem jest Unibep, podpisało umowę na projekt i budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 63,2 mln zł netto, z czego ok. 49,9 mln zł przypada na Unibep.

Oferta konsorcjum z ZUE została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę Zakładu Techniki MPK-Łódź - podała spółka w komunikacie. Wartość netto złożonej oferty to 148,8 mln zł, z czego ok. 30 proc. przypada na ZUE.

