Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PKO BP po ostatnich podwyżkach stóp procentowych nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego, bank udzielając kredyty hipoteczne stosował spore bufory na wzrost stóp, ale część klientów może mieć problem z obsługą kredytu przy wzroście stóp do poziomu około 7,5 proc. - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Piotr Mazur. Dodał, że obecnie większość nowej sprzedaży kredytów hipotecznych jest oparta na okresowo stałej stopie.

Alior Bank liczy, że w 2022 roku poprawi zyskowność rdr, wyniki I kwartału powinny być dobre przy stabilnej jakości portfela kredytowego - poinformował PAP Biznes wiceprezes, kierujący pracami zarządu banku, Grzegorz Olszewski.

Grupa LPP musi się pozbyć nadmiaru kolekcji wiosennej w związku z zamknięciem rynków wschodnich. Pierwsze półrocze może być więc dość trudne - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. LPP widziało wpływ wojny na Ukrainie na sprzedaż przez około dwa tygodnie. Druga połowa marca i kwiecień były znacząco lepsze. Spółka liczy na całkiem udany pierwszy kwartał 2022/23 roku - dodał wiceprezes. LPP w następnych kwartałach może robić kolejne odpisy na działalność w Rosji.

LPP nie planuje obecnie skupu akcji własnych - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

CCC zakłada, że przychody grupy w tym roku mogą wynieść między 9 a 10 mld zł - poinformował prezes Marcin Czyczerski. Dodał, że spółka widzi od połowy marca odbudowę popytu, po słabym lutym.

CCC podtrzymuje plany IPO Modivo w 2022-23 roku - poinformował prezes Czyczerski.

CCC liczy, że poradzi sobie z zakłóceniami dostaw wynikającymi z obostrzeń pandemicznych w Chinach - poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka nie widzi obecnie ryzyka złamania kowenantów.

Orange Polska nadal analizuje projekt infrastruktury wieżowej - poinformował PAP Biznes prezes spółki Julien Ducarroz.

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Metalimex umowę na sprzedaż węgla o szacunkowej wartości 2,12 mld zł - podała JSW w komunikacie.

Grupa Kęty obserwuje stabilny popyt na swoje produkty i spodziewa się wyższej o 40-50 proc. rdr sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa podtrzymuje zakładany na ten rok CAPEX w wysokości blisko 500 mln zł.

Walne zgromadzenie Alumetalu zdecydowało o wypłacie 6,8 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę spółka przeznaczy prawie 106 mln zł.

Fortum ogłosiło strategiczne kierunki rozwoju i dekarbonizacji swojego biznesu ciepłowniczego w Polsce - główne założenie to odejście od węgla na rzecz źródeł odnawialnych i elektryfikacji systemów - podała spółka w komunikacie prasowym.

Prezes UOKiK wydał decyzje wobec operatorów telekomunikacyjnych: Netia, Orange i P4. Mają oni zwrócić opłaty pobrane za automatyczną aktywację dodatkowo płatnych usług, bez wyraźnej zgody konsumentów - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Vigo System zakończył budowę i wyposażanie clean roomu do chipów detekcyjnych. Spółka jest w trakcie procesu wdrażania poszczególnych linii technologicznych do produkcji - podała spółka w komunikacie prasowym. Nowa inwestycja umożliwi zwiększenie poziomu produkcji detektorów do 100 tys. sztuk rocznie.

Akcjonariusze BoomBit przyjęli program motywacyjny na lata 2022-24 - poinformował producent i wydawca gier w komunikacie. Realizacja jest uzależniona m.in. od osiągnięcia skumulowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy spółki, skorygowanego o koszt programu, na poziomie wyższym niż 53 mln zł.

Zarząd Unibep chce wypłacić z zysku netto za 2021 rok 16,8 mln zł na dywidendę, co daje 0,50 zł dywidendy na akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Unibep) - poinformowała budowlana spółka w komunikacie.

Paweł Majewski, do niedawna prezes PGNiG, zostanie z dniem 25 kwietnia nowym prezesem Enei - poinformowała energetyczna spółka w komunikacie.

Prezes PKN Orlen oraz członek rady nadzorczej Energii Daniel Obajtek został delegowany od 21 kwietnia do 21 lipca 2022 roku do wykonywania czynności prezesa Energii - podała Energa w komunikacie.

Medicalgorithmics po przeprowadzeniu testów na trwałą utratę wartości aktywów, zdecydował o zwiększeniu odpisów. W efekcie wyniki spółki (wynik netto i EBITDA, a także aktywa trwałe i kapitały własne) za 2021 roku uległy zmniejszeniu o 155,5 mln zł. Spółka szacuje potrzeby gotówkowe na 4-6 mln USD.

Zarząd genXone rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2021 rok 3,3 mln zł dywidendy, czyli 1,0 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Izoblok planuje przeprowadzić emisję nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych w celu pozyskania kwoty około 8 mln euro na dokapitalizowanie - poinformowała spółka w komunikacie.

