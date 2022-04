Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,6 TWh - poinformowała spółka w komunikacie. Skorygowana EBITDA PKN Orlen w pierwszym kwartale 2022 roku oceniana jest przez większość analityków jako lepsza od oczekiwań i w ich ocenie stanowi ona dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,6 TWh - poinformowała spółka w komunikacie. Skorygowana EBITDA PKN Orlen w pierwszym kwartale 2022 roku oceniana jest przez większość analityków jako lepsza od oczekiwań i w ich ocenie stanowi ona dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 907,2 mln zł z 245,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 12 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 806,9 mln zł. Analitycy pozytywnie oceniają wyniki banku, do przebicia konsensusu przyczyniły się wyższe przychody i niższe koszty ryzyka.

Grupa Budimex miała w I kw. 2022 roku 56,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu na poziomie 52,2 mln zł - podała spółka w raporcie. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 49,5-54,9 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec I kw. 2022 roku wyniósł 13,17 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-marzec wraz z zawartymi aneksami wyniosła prawie 1,4 mld zł.

Budimex pokazał dobre wyniki za I kw. 2022 roku, a wzrost marży brutto na sprzedaży w segmencie budowlanym może napawać optymizmem na kolejne kwartały - ocenił Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ. Niepokoić może spadek marży w segmencie usługowym.

Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, liczy, że w drugim kwartale 2022 roku sprzedaż zbliży się do poziomów sprzed pandemii - podała spółka w prezentacji. W pierwszym kwartale przychody wyniosły 29,3 mln euro wobec 5,6 mln euro rok wcześniej i były 1,5 proc. wyższe niż w I kwartale 2019 roku.

Producent bielizy Esotiq&Henderson miał w 2021 roku 16,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 325 proc. rdr i 37,4 mln zł EBITDA, czyli więcej o 64,6 proc. rdr - poinformowała spółka. W tym roku najważniejsza będzie rentowność, spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży.

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody na poziomie 15,90 mld zł (wzrost o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej rdr), osiągając marżę EBITDA 12,2 proc. (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto wyniósł 634 mln zł był o 279 mln zł większy rdr - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Inter Cars w 2021 r. wyniósł 699,6 mln zł, czyli wzrósł o 109,5 proc. rdr. Przychody wzrosły o 33,7 proc. rdr do 12,24 mld zł - podał Inter Cars w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Prezes Maciej Oleksowicz ocenia, że rok 2022 z perspektywy rynku automotive aftermarket zapowiada się optymistycznie.

PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia środków zaradczych przy fuzji Orlenu z Grupą Lotos w drugiej połowie maja - poinformował Robert Śleszyński, dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych Orlenu. Parytet wymiany akcji Orlenu i Lotosu zostanie przedstawiony na początku czerwca.

PKN Orlen oczekuje, że w 2022 roku średnia cena ropy Brent może wynieść ok. 120 USD/bbl, marże rafineryjne się poprawią, a znaczący dyferencjał Brent/Ural się utrzyma - podała spółka w prezentacji. Ceny gazu mogą wzrosnąć dwukrotnie rdr. W drugim kwartale 2022 roku modelowa marża petrochemiczna i modelowa marża rafineryjna rosną w porównaniu z pierwszym kwartałem - podał Orlen w prezentacji.

PKN Orlen na koniec I kwartału miał 1.814 stacji paliw wobec 1.819 na koniec 2021 roku - podał POPiHN.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2022 rok ma wartość 240,8 mln euro, czyli jest o 27 proc. wyższy rok do roku - poinformowała spółka w prezentacji.

Asseco South Eastern Europe liczy w tym roku na wyniki zbliżone do konsensusu rynkowego - poinformował prezes Piotr Jeleński. Grupa nadal nie odczuwa istotnego wpływu wojny na biznes. Utrzymuje się natomiast trudna sytuacja na rynku pracy w IT.

Bank Pekao planuje w drugiej połowie 2022 roku przedstawić zaktualizowane cele finansowe, bank nie wyklucza podwyższenia docelowego poziomu ROE - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński. Dodał, że bank spodziewa się, że w kolejnych kwartałach nie utrzyma kosztów ryzyka na tak niskim poziomie, jak w I kwartale. Oczekuje, że koszty ryzyka lekko wzrosną, ale nie przekroczą poziomu 50-60 pb.

Bank Pekao SA ocenia, że kolejne wzrosty stóp procentowych nie będą już tak mocno oddziaływały na wynik odsetkowy banku - poinformował wiceprezes Pekao SA Paweł Strączyński.

Bank Pekao spodziewa się, że w obecnych warunkach makroekonomicznych ponownie spadną rynkowe dynamiki kredytowe i dotyczyć to będzie zwłaszcza segmentu detalicznego. Lepiej powinny na tym tle wypaść kredyty dla firm, choć sytuacja geopolityczna jest wysoce nieprzewidywalna - poinformował bank w prezentacji.

Grupa LPP podjęła kierunkową decyzję o sprzedaży należących do niej zarejestrowanych w Rosji spółek RE Ttrading OOO oraz LLC Re Development - podało LPP w komunikacie.

Celem Budimeksu jest utrzymanie w 2022 roku poziomu marży z roku poprzedniego. Jeśli branża otrzyma wyższą waloryzację od GDDKiA i PKP PLK, to będzie to możliwe do osiągnięcia. Rozmowy w tej sprawie idą w dobrą stronę - poinformował w czwartek prezes Artur Popko. Budimex liczy, że utrzyma w tym roku poziom kontraktacji. FBSerwis pracuje nad przejęciami.

Walne zgromadzenie MOL zdecydowało, że na wypłatę dywidendy trafi łącznie 241,934 mld HUF - podała spółka w komunikacie.

Enea przydzieliła 88.288.515 akcji serii D po cenie emisyjnej 8,50 zł za jedną akcję - poinformowała Enea w komunikacie.

STS Holding otrzymał sporo ofert przejęcia firm, głównie z Europy - poinformował prezes spółki Mateusz Juroszek. Deklaruje, że będzie się im przyglądał pod kątem własnej strategii i możliwości wejścia na nowe rynki.

Producent bielizny Esotiq & Henderson liczy w tym roku na dwucyfrową dynamikę sprzedaży w e-commerce. W II kwartale powinna ruszyć sprzedaż w multibrandowym sklepie internetowym Vosedo, uruchamianym we współpracy z Oponeo - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

Grodno obserwuje w kwietniu zmniejszenie dynamiki sprzedaży, ale było to oczekiwane w związku ze zmianami modelu rozliczeń dla prosumentów. Mimo to spodziewa się dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w tym miesiącu - ocenił członek zarządu Marcin Gardas podczas GPW Innovation Day. Jak poinformował, Grodno chce utrzymać wypracowany poziom marż w dłuższym okresie.

Nowa gra Food Truck Simulator trafi do sprzedaży 14 września 2022 roku - poinformowała notowana na rynku NewConnect spółka Drago entertainment, która jest jej producentem.

Creepy Jar planuje w tym i w przyszłym roku regularnie wydawać kolejne dodatki do Green Hell - poinformował prezes spółki Krzysztof Kwiatek. Premiera nowej gry "Chimera" może nie nastąpić w 2023 roku, jeśli gra nie będzie jeszcze w pełni gotowa do wejścia na rynek.

Zarząd Creepy Jar chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 14,6 mln zł zysku netto spółki za 2021 rok, co daje 21,5 zł dywidendy na akcje - podała spółka w komunikacie.

Labo Print chce przeznaczyć z zysku netto 2021 roku 762,4 tys. zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Soho Development zawarł umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka na rzecz spółki z grupy kapitałowej Eneris Grupa - poinformował Soho Development w komunikacie. Cena sprzedaży za udziały wynosi 41 mln zł.

Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2021 w wysokości 2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Działający w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruk planuje do końca 2023 r. przeznaczyć na inwestycje w rozwój organiczny ok. 80 mln zł - poinformował wiceprezes Wiktor Mokrzycki podczas GPW Innovation Day. Jako jeden z obszarów możliwego rozwoju wiceprezes wskazał działalność związaną z "bombami ekologicznymi".

Zarząd KGL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

Drozapol-Profil chce przeznaczyć na dywidendę łącznie 9,18 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Cyfrowego Centrum Serwisowego zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2021 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,23 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Stalproduktu chce przeznaczyć 66,96 mln zł z zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 12 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

