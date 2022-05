Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Alior Bank zrewidował w górę prognozę średniorocznej inflacji w Polsce w 2022 r. do 10,5 proc.; ryzyka są jednak skierowane w górę - wskaźnik w tym roku może przebić 11 proc. - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka banku Agata Filipowicz-Rybicka. Alior podwyższył prognozę wzrostu PKB w 2022 r. do 3,9 proc. i obniżył szacunki na 2023 r. do 2,7 proc.

Grupa Tauron zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne w obszarze dystrybucji wyniosą ok. 2 mld zł. W kolejnych pięciu latach grupa planuje wydawać na ten cel średnio ok. 2,5 mld zł rocznie - poinformował PAP Biznes wiceprezes Jerzy Topolski.

Tauron chce w tym roku opublikować aktualizację strategii, w której planuje uwzględnić m.in. technologię SMR. Decyzja w sprawie budowy bloku gazowego w Łagiszy może być podjęta po grudniowej aukcji rynku mocy. Spółka myśli o budowie jeszcze jednego bloku gazowego z wysokosprawną kogeneracją - poinformował PAP Biznes wiceprezes Jerzy Topolski.

Przychody ze sprzedaży grupy Shoper w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosły rdr o 67 proc. do 26,3 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 20 proc. do 7,7 mln zł - podała spółka w szacunkowych danych.

Shoper nadal spodziewa się w '22 dwucyfrowego wzrostu e-commerce w Polsce, chce rosnąć szybciej niż rynek - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Marcin Kuśmierz. Dodał, że szacuje wzrost e-commerce w pierwszym kwartale br. na kilkanaście proc.

Prognoza Asbis Enterprises na 2022 rok, zakładająca osiągnięcie 2,2-2,4 mld USD przychodów i 48-52 mln USD zysku netto jest - w ocenie zarządu - realistyczna. Spółka nie spodziewa się spadku popytu na swoje produkty, a zapasy z Rosji kieruje przede wszystkim do Kazachstanu, który powinien być rynkiem rosnącym.

Polskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe PGNiG zarezerwowało przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w litewskiej Kłajpedzie dla sześciu statków - poinformował w czwartek w wywiadzie dla nadawcy publicznego LRT litewski minister energii Dainius Kreivys.

Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 - podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 76,2 mln zł brutto.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w kwietniu 27,62 mln zł, co oznacza wzrost o 24,3 proc. mdm - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupy LPP i CCC przedstawiły szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2022/23, które nie rozczarowały analityków. Wskazują oni na odbudowę popytu w kwietniu, co świadczy o sile konsumentów w regionie CEE.

Develia zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej za 35 mln zł netto - podał deweloper w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny na ok. 270 lokali mieszkalnych.

Atal podpisał w kwietniu 214 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 210 umów rezerwacyjnych - podała spółka w komunikacie.

Grupa Stalprodukt szacuje, że miała w I kw. 2022 roku 151,4 mln zł zysku netto i 180,2 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 1.473,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 110 mln zł, EBIT wyniesie 140,3 mln zł, a przychody 1.397 mln zł.

Zarząd Rawlplug rekomenduje z zysku netto za 2021 rok wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję, co dałoby łączną dywidendę w wysokości 18,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Open Finance - poinformowała spółka w komunikacie.

