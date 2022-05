Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Eurocash liczy na kontynuację pozytywnych trendów w kolejnych kwartałach, oczekuje udanego drugiego kwartału - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Surówka. Pod koniec drugiego kwartału grupa planuje przedstawić strategię do 2025 roku.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 3,133 mld zł wobec 2,608 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,946 mld zł skorygowanej EBITDA.

AmRest miał w I kwartale 2022 roku roku 0,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,9 mln euro straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do 507 mln euro z 380 mln euro przed rokiem i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.

Cyfrowy Polsat zakłada wzrost przychodów w całym 2022 roku - poinformowała członek zarządu ds. finansowych, Katarzyna Ostap-Tomann podczas telekonferencji z mediami.

Cyfrowy Polsat spodziewa się niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski.

Akcjonariusze PKO BP nie głosowali podczas walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania do 125 mln akcji własnych, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie Eurozetu przez Agorę i tym samym zmienił decyzję prezesa UOKiK zakazującą transakcji. UOKiK złoży apelację od tego wyroku - poinformowała w czwartek Agora.

Zysk netto działającego w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruku spadł rdr w pierwszym kwartale 2022 r. o 32,4 proc. do 18,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody ze sprzedaży spadły o 17,9 proc. rdr do 49,6 mln zł, co - jak ocenia spółka - jest spowodowane m.in. przesunięciem realizacji projektów likwidacji "bomb ekologicznych".

Spółki zależne KGHM International podpisały umowę zbycia 100 proc. udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD - podał KGHM w raporcie kwartalnym.

Grupa Energa miała w pierwszym kwartale 2022 roku 1,08 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o 42 proc. rdr - podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 151 mln zł wobec 115,9 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 143,8 mln zł zysku EBITDA.

Bowim szacuje, że miał w I kw. 2022 roku 46,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi wzrost rdr o 14,4 mln zł - podała spółka w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy wyniósł w tym czasie 71 mln zł, czyli więcej rdr 22,3 mln zł.

Ronson Development miał w I kw. 2022 roku 9,6 mln zł zysku netto wobec 7,6 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Prima Moda w celu realizacji nowej strategii na lata 2022-2024 planuje przeprowadzić 3 emisje akcji i pozyskać z nich około 10 mln zł - podała spółka w komunikacie

Echo Investment przydzieliło 400 tys. obligacji serii M. W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 607.233 obligacje, a stopa redukcji wyniosła 34 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Soho Development zdecydował o ogłoszeniu oferty skupu nie więcej niż 5.990.214 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

