Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Pepco Group, w środowisku wysokiej inflacji, będzie nadal inwestować w ceny. Chce też dalej poprawiać efektywność kosztową, co powinno wpłynąć pozytywnie na marżę EBITDA w drugim półroczu - poinformował PAP Biznes Mat Ankers, p.o. dyrektora finansowego grupy. CAPEX grupy przekroczy w tym roku 200 mln euro.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w maju 2022 roku wyniosły 1.268,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 29,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.567,2 mln zł przychodów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2022 r. 347 mln euro bazowej EBITDA, co oznacza wzrost o 7,3 proc. rdr - podała spółka w raporcie. W kwietniu grupa szacowała, że EBITDA bazowa za I półrocze wyniesie 342-350 mln euro. Grupa podwyższa cel otwarć do ok. 450 nowych sklepów netto w tym roku.

Agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długo- i krótkoterminowy rating mBanku na poziomie odpowiednio "BBB" i "A-2" oraz zrewidowała perspektywę ratingu z negatywnej na rozwojową - podał bank w komunikacie.

Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o wypłacie łącznie blisko 10 mln zł dywidendy, co daje 1,27 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafi 2,07 mln zł z zysku za 2021 rok oraz 7,93 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

Agencja Fitch potwierdziła rating dla MOL na poziomie BBB-, zmieniając perspektywę ze stabilnej na negatywną - podała spółka w komunikacie.

PKN Orlen liczy, że po podpisaniu w styczniu umowy z Saudi Aramco dojdzie do kolejnych etapów współpracy i zdefiniowania projektów - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Spółka WAT otrzymała w wyniku zaproszenia oferty sprzedaży 314.866 akcji własnych po cenie 20 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Stopa redukcji wyniosła 68,24 proc.

Walne zgromadzenie The Dust przyjęło program motywacyjny na lata 2023-25. Maksymalna liczba warrantów zostanie przyznana, jeśli skumulowany skonsolidowany zysk brutto, skorygowany o koszty programu, w tych latach wyniesie co najmniej 21,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Sprzedaż LFL w sklepach Pepco Group w III kwartale roku obrotowego przekroczyła poziom sprzed pandemii - podała spółka w raporcie.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-maj 1.796 nowych przyczep i naczep, czyli o 18,3 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Łukasz Urban, Mariusz Nowak, Andrzej Mikosz oraz Krzysztof Mikosz nie zamierzają uczestniczyć, jako sprzedawcy akcji, w procesie skupu akcji własnych BioMaximy - poinformowała spółka w komunikacie.

Berg Holding zaktualizował strategię na lata 2022-2024. Spółka zakłada m.in. przygotowanie do debiutu na rynku głównym GPW, budowę 5-15 farm fotowoltaicznych i rozpoczęcie działalności deweloperskiej - podała spółka w komunikacie. W planach są także debiuty spółek Farmy Fotowoltaiki i Netsu na rynku NewConnect.

Walne zgromadzenie IMS zdecydowało o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafi 5,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

