Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2022 roku wyniósł 12,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 121 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym maju 2022 r. zysk netto wyniósł 3,72 mld zł.

Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji Gobarto, stanowiących 13,57 proc. kapitału zakładowego tej spółki, oferując za jedną akcję 7,25 zł - poinformowała pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities. W wyniku wezwania Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z giełdy.

Midpoint 71 - Cornwall Investments spółka zależna Echo Investment zawarła z SER Poland umowę sprzedaży nieruchomości MidPoint71 we Wrocławiu za 100,5 mln euro netto - podało Echo w komunikacie.

Wikana zaprasza do składania ofert sprzedaży do 265.137 akcji spółki, stanowiących 1,34 proc. w kapitale zakładowym, po 4,50 zł za papier - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję za 2021 rok. Łącznie na ten cel trafi 4,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Porozumienie akcjonariuszy ogłasza przymusowy wykup akcji Procad - podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski BOŚ. Cena wykupu jednej akcji wynosi 2,5 zł.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po maju do 36,42 proc. całego rynku wobec 36,68 proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr - poinformowała w czwartek spółka paliwowa.

Pointpack spodziewa się, że efekty pierwszego w historii spółki przejęcia znajdą odzwierciedlenie w wynikach w przyszłym roku, a projekt - chociaż wymaga zaangażowania dłużnego - będzie procentować w dłuższym terminie - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Marek Piosik. Zarząd zakłada, że podobnie jak w poprzednich latach, także w 2022 r. spółka odnotuje wzrost wyników.

Grupa Kapitałowa PGNiG rozbuduje podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach. Dzięki realizacji inwestycji możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną o jedną czwartą, do 4 mld m sześciennych - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hortico zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 4,25 mln zł z zysku za 2021 rok, co daje 0,35 zł na akcję - poinformowała spółka.

CI Games, właściciel 78,4 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki United Label, przedłużył do 14 lipca wezwanie do sprzedaży pozostałych 275.000 akcji tej spółki, stanowiących 21,57 proc. akcji, po 18,02 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

NWZ Izobloku, zwołane na 1 sierpnia, będzie głosować nad podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E i akcji imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektu uchwały. Spółka chce pozyskać ok. 8 mln euro.

Akcjonariusze Balticon zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka przeznaczy na dywidendę 404 tys. zł, co daje 0,13 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Bumechu zdecydowało, by z zysku netto za 2021 roku przeznaczyć 14,5 mln zł na dywidendę, co daje 1 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd Bumechu rekomendował, by całość zysku netto przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Biogened wypłaci w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 736,9 tys. zł, czyli 0,3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Compu zdecydowali, że spółka wypłaci 14,35 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 3 zł na akcję - podał Comp w komunikacie.

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2021 rok w kwocie 10,50 zł na akcję - podał deweloper w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 268,26 mln zł.

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali, że z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafi 25,7 mln zł, do daje 0,15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Ukraińska grupa rolnicza IMC, która ma obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy, planuje przechowywać nadmiar zboża w nieużywanych przez ostatnie kilka lat magazynach i foliowych rękawach z polietylenu - poinformował podczas telekonferencji dyrektor operacyjny Oleksandr Wierżichowskij.

Walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica zgodziło się na przeznaczenie 32 mln zł na dywidendę z zysku netto za 2021 rok, co daje 2,32 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Sonela zdecydowali, że spółka wypłaci 7 mln zł dywidendy za 2021 rok, co daje 0,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

