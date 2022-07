Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Akcjonariusze PKN Orlen i Grupy Lotos prawie jednogłośnie zgodzili się na połączenie obu firm, co w ocenie prezesa Orlenu Daniela Obajtka stanowi ważny krok w budowie koncernu multienergetycznego. Kolejny ruch to fuzja z PGNiG, co ma nastąpić w czwartym kwartale.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki na Orlen w zamian za akcje nowej emisji - poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki.

Zarząd Grupy Lotos złożył wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen - podała Grupa Lotos w komunikacie. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami spółki ma nastąpić począwszy od 29 lipca 2022 r.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 7,08 mld m sześc. wobec 6,9 mld m sześc. przed rokiem - wynika z szacunkowych danych operacyjnych. Wydobycie gazu ziemnego w drugim kwartale wyniosło 1,7 mld m sześc. wobec 1,09 mld m sześc. rok wcześniej.

Biomed Lublin podpisał umowę na budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG - poinformowała spółka. Wartość kontraktu to 69 mln zł.

Skonsolidowane przychody Asbisu w czerwcu 2022 roku wyniosły ok. 207 mln USD, co oznacza spadek o ok. 14 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Molecure zamierza rozwijać cząsteczkę OATD-01 w sarkoidozie i chce jak najszybciej rozpocząć II fazę badania klinicznego - poinformował prezes podczas konferencji. Jak dodał, spółka prowadzi już rozmowy ws. nowej umowy partneringowej, pracuje też nad aktualizacją strategii dla swoich programów badawczych.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na BBI Development karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł za nieprzekazanie w roku 2018 do wiadomości publicznej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w zakresie zbycia projektu "Centrum Marszałkowska" - podała spółka w komunikacie. BBI Development planuje odwołać się od decyzji, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję.

InPost uruchomił swój czterotysięczny paczkomat na rynku brytyjskim, podwajając liczbę urządzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Bumech zawarł ze spółką OT Logistics umowę o współpracy strategicznej w zakresie importu węgla energetycznego - podał Bumech w komunikacie. Bumech ma zapewnić ok. 52 mln zł środków na modernizację infrastruktury portowej.

Rada nadzorcza Sanok Rubber Company udzieliła zarządowi spółki zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych - podał Sanok w komunikacie. Maksymalna liczba akcji do nabycia w okresie do 28 czerwca 2024 r. ma wynieść 806.457, stanowiących do 3 proc. kapitału zakładowego.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Caspar Asset Management związany dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym - poinformowała Komisja.

