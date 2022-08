Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2022 roku spadł do 467,9 mln zł z 604,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 26 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 629,9 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2022 roku spadł do 467,9 mln zł z 604,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 26 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 629,9 mln zł.

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka. Wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obciąży wynik banku w III kwartale 2022 r. w wysokości około 210 mln zł - podał bank w prezentacji.

Bank Pekao spodziewa się, że w 2023 roku kredyty na rynku wzrosną o 0,9 proc., w tym kredyty detaliczne spadną 0,4 proc., a korporacyjne wzrosną o 0,5 proc. - podał w czwartek bank.

Bank Pekao podtrzymuje, że koszty ryzyka banku nie przekroczą poziomu 50-60 pb. - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Jedna trzecia klientów Banku Pekao złożyła wniosek o udzielnie wakacji kredytowych i bank ocenia, że szacowany wcześniej poziom partycypacji na poziomie 85 proc. jest bardzo prawdopodobny - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao ocenia, że w II kwartale zanotował szczyt marży odsetkowej netto i w przyszłości może się ona ustabilizować na poziomie 250-350 pb. - poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Bank Pekao nie zastosuje sankcji w związku z naruszeniem przez Fasing wskaźników finansowych wskazanych w umowach kredytowych - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2022 roku spadł do 573 mln zł z 615,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 25 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 761,5 mln zł.

ING Bank Śląski ocenia, że kontrybucja banku na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będzie niższa niż wynikałoby to z udziału banku w rynku kredytów hipotecznych, nie powinna przekroczyć 40 mln zł - poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Duży odsetek klientów ING składających wnioski o udzielnie wakacji kredytowych składa je w maksymalnym wymiarze ośmiu miesięcy - poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

ING Bank Śląski ocenia, że obecna sytuacja makroekonomiczna sprawi, że na rynku pogorszy się spłacalność kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorców, a dzięki wakacjom kredytowym do końca 2023 roku nie powinna pogorszyć się jakość kredytów hipotecznych - poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wyniósł 11,59 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 89,5 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym czerwcu 2022 r. strata netto wyniosła 1,318 mld zł.

Allegro szacuje skorygowaną EBITDA w II kw. na 551,3 mln zł, co oznacza spadek o 1,5 proc. rok do roku. To wynik z wyłączeniem Mall Group i WE|DO. Skonsolidowana skorygowana EBITDA to 484,2 mln zł, o 13,5 proc. mniej rok do roku - poinformowała spółka. Oczekiwania na cały 2022 rok pozostają niezmienione.

PGNiG odkryło nowe złoże w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce o zasobach szacowanych na 650 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

PunkPirates, notowany na GPW producent i wydawca gier VR, rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2022 rok ma wartość 276 mln zł i jest - po skorygowaniu - o około 10 proc. wyższy niż przed rokiem - poinformował członek zarządu Mariusz Lizon. Spółka liczy na to, że druga połowa roku przyniesie mniejsze wzrosty wynagrodzeń i wyższą dynamikę przychodów zagranicznych.

Huuuge zawiesił bezterminowo skup akcji własnych w związku z rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych - poinformował producent gier.

Atal zawarł w lipcu 2022 roku 117 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 191 umów rezerwacyjnych - poinformował deweloper w komunikacie.

Budimex zawarł umowę na rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 228,7 mln zł netto.

Oferta złożona przez Torpol otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP PLK - podał Torpol w komunikacie. Wartość złożonej oferty wynosi 312,6 mln zł brutto, czyli ok. 254,15 mln zł netto.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w lipcu 2022 roku 27,02 mln zł, spadek o 0,9 proc. wobec czerwca br. - poinformowała spółka w komunikacie.

Remak-Energomontaż podpisał umowę ze spółką Zarmen o wartości blisko 30 mln zł na modernizację baterii koksowniczej nr 4 w JSW Koks - poinformowała spółka w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl