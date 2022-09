Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Medinice chce w tym roku zakończyć badania fazy przewlekłej w projektach MiniMax i Cool Cryo, a w przyszłym roku trwającą obecnie fazę badań klinicznych w PacePress - poinformował PAP Biznes prezes Sanjeev Choudhary. Dodał, że spółka nie widzi obecnie potrzeby przeprowadzania emisji akcji i ma wystarczającą ilość gotówki do dokończenia prowadzonych trzech głównych projektów.

InPost spodziewa się 7-10 proc. wzrostu rynku e-commerce w Polsce w ujęciu ilościowym w drugiej połowie 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska. Zaznaczył, że pierwsze dwa miesiące III kwartału wyglądają dla InPostu pozytywnie, a jeśli u innych krajowych graczy sytuacja jest podobna, wzrost rynku może przebić 10 proc.

InPost nie planuje dalszych podwyżek cen w 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska.

InPost spodziewa się pogorszenia rentowności działalności w Polsce w 2022 roku - poinformował podczas telekonferencji dyrektor finansowy InPostu Adam Aleksandrowicz.

InPost w dalszym ciągu oczekuje wzrostu wartości GMV w Polsce w 2022 roku w przedziale od wysokich kilkunastu proc. do ponad dwudziestu proc., co oznacza wysoki jedno- lub niski dwucyfrowy wzrost w ujęciu ilościowym na polskim rynku. Grupa widzi zwiększone ryzyko spadków w drugiej połowie br. z powodu słabszych warunków makroekonomicznych - podała spółka w komunikacie prasowym.

Skorygowana EBITDA InPostu wzrosła w II kw. 2022 roku o 41 proc. do 511 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Wynik okazał się o 15,4 proc. lepszy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 443 mln zł. InPost chce dalej zwiększać udział w polskim rynku oraz łagodzić wpływ inflacji przez dostosowywanie cen, co powinno być widoczne w wynikach w II pół. 2022 roku.

Grupa Budimex w pierwszym półroczu 2022 r. miała 3,998 mld zł przychodów, 234,7 mln zł EBIT i 201,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA Unimotu w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 74,3 mln zł, przychody 3,5 mld zł, a zysk netto 45 mln zł - podała spółka w raporcie. W sierpniu Unimot szacował, że skorygowana EBITDA grupy w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 64,1 mln zł, a skonsolidowane przychody 4.086 mln zł.

Grupa Unibep zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto o 138 proc., do około 38 mln zł, a przychody wzrosły o 47 proc., do około 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Portfel zamówień grupy w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi około 3,5 mld zł.

AmRest miał w drugim kwartale 2022 roku 100,8 mln euro wyniku EBITDA wobec 104 mln euro wyniku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 99,2 mln euro EBITDA.

Stalprodukt zaprasza do składania ofert sprzedaży do 200 tys. akcji spółki za maksymalnie 50 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atal zawarł w sierpniu 2022 roku 130 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 167 umów rezerwacyjnych - poinformował deweloper w komunikacie.

Milkpol zdecydował o nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w liczbie nie przekraczającej 10 proc. kapitału - przekazano w komunikacie spółki.

Firma inwestycyjna McWin, której współzałożycielem jest Henry McGovern, przejęła franczyzę Burger Kinga w Polsce. Planuje otwarcie ponad 200 lokali - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na komunikat McWin. Nie podano wartości transakcji.

Esaliens TFI i Franklin Templeton podpisały umowę o strategicznej współpracy w obszarze rozwiązań inwestycyjnych i produktów oszczędnościowych dla szerokich grup klientów - podał Esaliens TFI w komunikacie prasowym.

Vivid Games zawarł umowę sprzedaży technologii Bidlogic na rzecz spółki Publishers Revenue Optimization, działającej pod marką optAd360 - poinformował Vivid Games w komunikacie prasowym. Łączna kwota transakcji to 9 mln zł, ale po rozliczeniach z pomysłodawcą Bidlogic, w spółce zostanie 4,55 mln zł, a zysk netto z transakcji wyniesie ok. 4,2 mln zł.

InPost od początku listopada 2022 roku zapowiada podwyżkę cen usług dla Allegro, której skala będzie na poziomie zbliżonym do inflacji - wynika z wypowiedzi Rafała Brzoski, prezesa InPostu podczas telekonferencji dla analityków.

Comarch ocenia, że powtórzenie na koniec 2022 roku wyniku operacyjnego EBIT z 2021 roku, kiedy wyniósł on 187,2 mln zł, jest zadaniem ambitnym, ale nie niemożliwym. Spółka podtrzymuje CAPEX w tym roku powyżej 100 mln zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła w kopalni Knurów-Szczygłowice instalację, która pozwoli na wyprodukowanie do końca roku ponad 130 tysięcy granulatu energetycznego. Posłuży on do zwiększenia ilości mieszanek węgla do celów energetycznych, który zasili energetykę zawodową i cieplną - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PragmaGO przeprowadziła transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fandla Faktoring - przekazała spółka w komunikacie prasowym.

Przychody z gier Ten Square Games w sierpniu wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w lipcu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 5 mln USD wobec 4 mln USD szacowanych miesiąc wcześniej.

Przychody z gier Huuuge Games w sierpniu wzrosły do 17 mln USD z 16 mln USD w lipcu - szacuje portal Sensor Tower.

Oferta konsorcjum Mirbudu i Kobylarni została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa - podał Mirbud w komunikacie. Wartość oferty wyniosła 116,3 mln zł brutto.

