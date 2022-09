Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku grupy oraz działalności w Polsce - podała spółka w komunikacie. Średnioterminowe oczekiwania Allegro na lata 2023-2026 są obecnie weryfikowane.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 roku grupy oraz działalności w Polsce - podała spółka w komunikacie. Średnioterminowe oczekiwania Allegro na lata 2023-2026 są obecnie weryfikowane.

Skorygowana EBITDA Allegro w II kw. 2022 roku wyniosła, zgodnie z szacunkami, 551,3 mln zł, co oznacza spadek o 1,5 proc. rok do roku. To wynik z wyłączeniem Mall Group i WE|DO. Skonsolidowana skorygowana EBITDA to 484 mln zł, o 13,5 proc. mniej rok do roku - poinformowała spółka w komunikacie

Allegro pracuje nad aktualizacją swoich średnioterminowych oczekiwań w latach 2023-2026, wnioski z przeglądu powinny być przedstawione w pierwszym kwartale przyszłego roku - poinformował CFO Allegro Jon Eastick.

PZU kupi 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa - poinformował ubezpieczyciel w czwartkowym komunikacie.

Tauron szacuje, że w tym roku import węgla w grupie wyniesie 2,5 mln ton - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Szczeszek. Dodał, że nowy blok w Jaworznie pracuje stabilnie, a proces wydzielania aktywów węglowych do NABE jest kontynuowany.

Grupa Azoty w drugim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,41 mld zł, wynik EBITDA 1,24 mld zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3 proc. i zysk netto w wysokości 800 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami.

Grupa Azoty, w związku z ograniczeniem produkcji w obszarze nawozów w ostatnich miesiącach, spodziewa się, że nie utrzyma wyników z pierwszego półrocza w dalszej części 2022 r. - ocenił wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.

Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów i ocenia, że aby została ona wznowiona, muszą poprawić się warunki w otoczeniu rynkowym - poinformował wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny 29 września 2022 r. otrzymała transzę w łącznej wysokości 906,7 mln zł z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - podał PGNiG w komunikacie.

Gming Factory sprzedał od dnia premiery 21 września w wersji na PC ponad 30 tys. kopii gry Electrician Simulator. W efekcie zwróciły się koszty jej produkcji i marketingu po uwzględnieniu prowizji Steam, prowizji współwydawcy, podatków u źródła i witholdingu produkcji, które wyniosły ok. 800 tys. zł - poinformował Gaming Factory.

PFR częściowo umorzył pożyczkę udzieloną Wojasowi z tarczy 2.0 PFR w kwocie 8,02 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Orlen chce mieć do końca roku 50 stacji na Słowacji, obecnie udział spółki w tamtejszym rynku hurtowym wynosi 15 proc. - poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej udzielonej Monnari Trade w kwocie 11,1 mln zł ze skutkiem na 29 września - podała spółka w komunikacie.

Creepy Jar w 2022 roku planuje wydać Building Update, kolejne duże rozszerzenie gry Green Hell na PC, oraz udostępnić graczom konsolowym Spirits of Amazonia 3 w wersji na PlayStation 4 i Xbox One - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Creepy Jar jest zadowolone ze sprzedaży gry Green Hell i spodziewa się, że cały III kwartał 2022 roku będzie "zadowalający" pod względem sprzedaży - wynika z czwartkowych wypowiedzi przedstawicieli spółki. W związku z sytuacją na kursie USD/PLN zarząd rozważa zawarcie transakcji zabezpieczających, ale z uwagi na wysoką zmienność nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne podpisała list intencyjny ze spółką pTAG dotyczący potencjalnej współpracy - podała w komunikacie spółka. Unima 2000 chce zaoferować nowo emitowane akcje wspólnikom pTAG w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie 100 proc. udziałów pTAG.

Producent bielizny Esotiq & Henderson planuje dalszy rozwój sprzedaży e-commerce w Polsce i w Europie - poinformował na konferencji prezes Krzysztof Jakubowski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli bankowi Santander Consumer Bank kredytu w wysokości 350 mln zł na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarowania zasobami w budynkach mieszkalnych w Polsce - poinformował EBOiR w komunikacie.

Molecure ma zabezpieczone środki na realizację projektów na najbliższe 20 miesięcy i w najbliższym czasie nie planuje emisji akcji. Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania venture debt, ale ocenia, że nie jest to preferowana forma finansowania spółki - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Molecure planuje, że jeszcze w 2022 r. nastąpi pierwsze

podanie OATD-02 u pacjentów onkologicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin Noble Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych - poinformowała KNF w komunikacie.

Plast-Box podpisał list intencyjny w sprawie zakupu 65,87 proc. akcji Suwar - poinformowała spółka w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl