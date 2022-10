Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PKO BP osiągnął zysk na operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen. W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje Orlenu odkupiły krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - podał bank w oświadczeniu.

PKO BP zawarł ponad 18 tys. ugód z frankowiczami, a 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy bank obserwuje zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 30 proc. w porównaniu do II kwartału 2022 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły we wrześniu 2022 roku ok. 291 mln USD i były o ok. 19 proc. wyższe niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Pepco do końca 2023 r. planuje modernizację 1,8 tys. swoich sklepów, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają wszystkie sklepy Pepco w całej Europie, czyli niemal 3 tys. placówek - podała spółka w komunikacie prasowym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej, czyli wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica realizowanej w dwóch etapach Baltica 2 i Baltica 3 - poinformował PGE w komunikacie prasowym.

Grupa Arctic spodziewa się osiągnięcia w II półroczu 2022 roku podobnych wolumenów sprzedaży celulozy, jak w I półroczu br.- poinformował podczas GPW Innovation Day prezes spółki Michał Jarczyński.

Grupa Kęty spodziewa się słabszego czwartego kwartału, ale oczekuje, że w 2023 r. może nastąpić odbicie i powrót do normy - ocenił prezes Dariusz Mańko podczas czwartkowej wideokonferencji.

NWZ Kruka zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 16 listopada.

Grupa Kęty dokonała przeglądu harmonogramu projektów inwestycyjnych i spodziewa się, że tegoroczny CAPEX będzie niższy niż wcześniej zapowiadany i wyniesie ok. 350 mln zł - poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski podczas czwartkowej wideokonferencji. Dodał, że nie oznacza to ograniczenia inwestycji, ale przesunięcie.

Zarząd Draw Distance podpisał aneks do umowy wydawniczej z wydawcą gry Serial Cleaners, 505 Games, na mocy którego spółka zobowiązała się wyprodukować dodatek do gry Serial Cleaners - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Bloober Team pracuje nad "Silent Hill 2 Remake" od dłuższego czasu, więc gra jest w zaawansowanej fazie - powiedział PAP Biznes prezes Bloober Team Piotr Babieno. Spółka zauważa rosnący popyt na fizyczne kopie "The Medium" po debiucie w PlayStation Plus. Nowa wersja "Layers od Fear" ma zadebiutować na początku 2023 roku.

KPPD-Szczecinek szacuje, że po trzech kwartałach 2022 roku miał 48 mln zł zysku netto wobec 23,2 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 72,7 mln zł wobec 39,6 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Urteste spodziewa się, że podpisanie umowy z partnerem branżowym dotyczącej projektu Panuri może nastąpić w okresie od połowy 2023 r. do końca 2025 r. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie komercjalizacji - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas GPW Innovation Day. Spółka planuje przeniesienie notowań na główny rynek i emisję akcji, ale z tym procesem chce poczekać aż poprawi się sytuacja rynkowa.

PKO BP Bankowy OFE oraz PKO DFE, w których imieniu działa PKO BP Bankowy PTE, zwiększyły zaangażowanie w Torpol do ponad 5 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ - podał Torpol w komunikacie.

XTPL skupia się na rynkach nowoczesnych wyświetlaczy, półprzewodników i kluczowych dla spółki płytek ECB - poinformował prezes Filip Granek. Dostawca rozwiązań nanodruku podkreślił również wagę patentowania swoich rozwiązań, dzięki którym chce budować wartość spółki.

Zarząd Mo-BRUK poinformował, że uzyskał decyzję środowiskową dla rozbudowy zakładu przetwarzania i magazynowania odpadów w miejscowości Niecew - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość inwestycji na lata 2022-24 to 200-210 mln zł.

Emplocity zadebiutowało w czwartek na NewConnect, kurs akcji spółki na otwarciu w pierwszym dniu notowań spadł o 16,4 proc. do 23 zł.

Photon Energy szacuje, że regulacje zatwierdzone przez radę UE w sprawie wysokich cen energii będą miały ograniczony wpływ na spółkę - poinformował zarząd spółki podczas wideokonferencji.

Zarząd Capital podjął warunkową uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w kwocie 0,56 zł na akcję, czyli łącznie 60,67 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zaliczka miałaby zostać wypłacona 24 listopada.

Konsorcjum firm Onde oraz P&Q zawarło z firmą FEN umowę o roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa śląskiego - podało Onde w komunikacie. Całkowita wartość kontraktu to 63,4 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to 34,9 mln zł netto.

Skonsolidowana EBITDA Alumetalu w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła o 41 proc. rdr do 64,8 mln zł. Zysk netto zwiększył się w tym czasie o 103 proc. i wyniósł 58,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych finansowych.

