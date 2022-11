Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał straty na poziomie 358,8 mln zł.

PKO BP spodziewa się w IV kwartale dalszej poprawy marży odsetkowej, a potem liczy na jej stabilizację. Bank liczy się z tym, że w 2023 roku koszty ryzyka będą nieco wyższe - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach będzie raportował zyski, ocenia, że strata z III kwartału była jednorazowa - poinformowali przedstawiciele banku.

Do końca września 2022 roku rzeczywisty poziom skorzystania przez klientów PKO BP z programu wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego - poinformował bank w raporcie.

Nadpłaty kredytów hipotecznych w PKO BP spadły w ostatnim kwartale do ok. 500 mln zł miesięcznie z poziomu ok. 600 mln zł miesięcznie przed wakacjami - poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

PGE wstępnie szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA raportowana wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 1,93 mld zł, a EBITDA powtarzalna sięgnęła 2,33 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 2,2 mld zł.

Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na jednostkowy wynik brutto Trakcji w trzecim kwartale jest ujemny i wynosi -61,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty ocenia, że jeszcze 50 proc. mocy produkcyjnych w branży nawozowej w Unii Europejskiej jest ograniczona - poinformował podczas telekonferencji dla mediów i analityków wiceprezes spółki, Marek Wadowski.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 284,9 mln zł wobec 235,8 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 269 mln zł zysku EBITDA.

Grupa Eurocash spodziewa się dobrego czwartego kwartału, choć w segmencie detalicznym widzi większe wyczulenie konsumentów na ceny i musi inwestować w marże. W przyszłym roku grupa będzie się koncentrować na poprawie efektywności operacyjnej - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Surówka.

PKN Orlen i Grupa PZU podpisały list intencyjny w sprawie możliwości sprzedaży na rzecz PZU wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie - poinformował Powszechny Zakład Ubezpieczeń w komunikacie prasowym.

Rebranding placówek Getin Banku na VeloBank nastąpi 21 listopada, bank przedstawi nową ofertę, liczy na akwizycję nowych klientów i w ciągu roku chce zacząć odzyskiwać pozycje rynkowe na wszystkich liniach biznesowych - poinformował PAP Biznes wiceprezes zarządu, p.o. prezesa VeloBanku, Adam Marciniak.

Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 153,9 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Strata banku okazała się 10 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 315,8 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że jest dobrze przygotowany do spowolnienia gospodarczego, obecna jakość portfela kredytowego banku nie daje powodów do niepokoju - poinformował Przemek Gdański, prezes banku.

Grupa Boryszew po III kw. 2022 r. osiągnęła 5,2 mld zł przychodów, 357 mln zł wyniku EBITDA (320 mln zł bez zdarzeń jednorazowych) i 137 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa stawia na rozwój na rynku e-mobility i zapowiedziała otwarcie dwóch zakładów w Meksyku oraz Chinach.

Grupa CEZ podniosła prognozę EBITDA w 2022 roku do 115-125 mld CZK z 110-115 mld CZK oczekiwanych wcześniej - podała spółka w prezentacji wynikowej. Po trzech kwartałach br. EBITDA wzrosła o 88 proc. do 89,3 mld CZK.

TenderHut zadebiutował na głównym rynku GPW. Kurs akcji nie zmienił się na otwarciu i wyniósł 44 zł. Spółka była dotychczas notowana na NewConnect.

Robyg rozważa emisję do końca roku 3-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu do maksymalnej kwoty 500 mln zł - poinformował deweloper w komunikacie. Spółka nie zdecydowała jeszcze o wielkości potencjalnej emisji.

Przychody T-Mobile Polska w trzecim kwartale 2022 roku wzrosły o 3,8 proc. rok do roku, do 1,67 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 0,2 proc. do 458 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Benefit Systems może nabyć łącznie 13 klubów fitness w ramach transakcji, która ma na celu m.in. rozliczenie zobowiązań Calypso Fitness względem spółki - podał Benefit Systems w komunikacie.

Rok 2023 zapowiada się korzystnie dla Mennicy Polskiej, gdyż m.in. w wynikach segmentu deweloperskiego pojawi się sprzedaż 200 mieszkań z projektu Bulwary Praskie - poinformowała PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Katarzyna Budnicka. Dodała, że w segmencie menniczym grupa chce rozwijać sieć sprzedaży w Polsce i analizuje zagraniczne możliwości w tym zakresie. Liczy również na dalsze odbicie w Karcie Miejskiej.

Oferta Mirbudu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa na budowę budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość oferty wynosi 116,5 mln zł brutto.

Helio szacuje, że w I kwartale roku 2022/23 (lipiec - wrzesień 2022) zanotował stratę netto na poziomie 51 tys. zł wobec 2,8 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie.

Oferta złożona przez Torpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP PLK - podał Torpol w komunikacie. Wartość oferty wynosi 691 mln zł brutto, czyli ok. 561,78 mln zł netto.

Lubawa wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2022 roku wzrósł o 3,4 proc., do 25,4 mln zł - poinformował producent m.in. osłon balistycznych, kamizelek kuloodpornych, namiotów oraz specjalistycznych tkanin powlekanych.

MOL sprzedał spółce Waldorf Production wszystkie aktywa wydobywcze w Wielkiej Brytanii - podała spółka w komunikacie. Uzgodniona zapłata gotówkowa wynosi 305 mln USD. Umowa zawiera również płatność earn-out, zależną głównie od cen ropy w latach 2022-2025.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekty emisyjne Cloud Technologies oraz dwóch funduszy Beta ETF - poinformowała KNF w komunikatach.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych na rynku marketingu internetowego, przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W ciągu trzech kwartałów 2022 roku Astarta wyeksportowała 23 mln ton pszenicy czyli o 17 proc. mniej niż rok wcześniej, licząc wolumenowo - poinformowała Astarta w raporcie kwartalnym. Spółka jest w trakcie zmiany kierunków eksportowych z południowych na zachodnie.

