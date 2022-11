Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto j.d. Inter Cars w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 218,4 mln zł z 195,8 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka. Wynik jest zgodny z średnią prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes na poziomie 215,3 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana Unimotu wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 120,7 mln zł, czyli wzrosła o ponad 900 proc. rdr - poinformował notowany na warszawskiej giełdzie importer paliw ciekłych i gazowych w komunikacie.

Vercom w trzecim kwartale 2022 roku zwiększył skorygoaną EBITDĘ o 76 proc. rdr, do ponad 16 mln zł, a marża brutoo wzrosła blisko trzykrotnie, do 36 mln zł - poinformowała w komunikacie spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service).

Zarząd KGHM będzie chciał dokonać przeglądu strategii spółki - poinformował nowy prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Prezes chce, by w ramach projektów inwestycyjnych spółka koncentrowała się na podstawowej działalności.

KGHM podtrzymuje politykę dywidendową - poinformował nowy prezes Tomasz Zdzikot.

Zajmująca się handlem bakaliami Atlanta Poland, liczy na ustabilizowanie się poziomu marż, które w 2022 r. spadają z powodu wysokich kosztów. Spółka nie wyklucza podniesienia cen swoich produktów w 2023 r. i podtrzymuje plan regularnego wypłacania dywidendy, jednak zastrzega, że dużą część zysku zamierza przeznaczać na kapitał zapasowy - powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes Piotr Bieliński, prezes spółki.

Zarząd Atlanty Poland przedstawi radzie nadzorczej wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 7,76 mln zł, w tym przeznaczenia 791,9 tys. zł na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

Neuca odnotowała w III kw. 2022 roku 76,7 mln zł EBITDA oraz 2,81 mld zł przychodów wobec odpowiednio 78,7 mln zł i 2,55 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDA na poziomie 71,5 mln zł oraz 2,82 mld zł przychodów.

Neuca szacuje, że dwucyfrowa dynamika wzrostu rynku hurtu aptecznego utrzyma się w czwartym kwartale - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. W przyszłym roku zarząd szacuje wzrost rynku w przedziale między 6 a 10 proc.

Neuca spodziewa się, że problem z dostępnością niektórych leków może się utrzymać - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Zarząd ocenia, że są duże szanse dalszego procedowania i szybkiego uchwalenia ustawy refundacyjnej zakładającej m.in. wzrost marży hurtowej.

Zysk netto j.d. Śnieżki w trzecim kwartale 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr i wyniósł 19,9 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 247,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. rdr - wynika z raportu kwartalnego Śnieżki. Konsensus PAP Biznes zakładał 18 mln zł zysku netto j.d. i 230,1 mln zł przychodów.

EBITDA Wieltonu w III kw.'22 wzrosła o 68,9 proc., do 48,3 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes przewidywali 33,5 mln zł EBITDA.

Firma Oponiarska Dębica w trzecim kwartale 2022 rok miała 3,6 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 10 proc. rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

Idea Bank Ukraina, spółka z grupy Getin Holding, udostępnia klientom ponad 90 proc. swojej sieci oddziałów i ostrożnie otwiera się na kredytowanie w segmencie detalicznym - poinformował w komunikacie prasowym prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

Grupa VRG chce w 2023 roku zwiększyć powierzchnię o 3,7 proc. Planuje wydatki inwestycyjne na przyszły rok na ok. 42 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Grupa Atal odnotowała w III kw. 2022 roku 378 mln zł przychodów i 67,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej - wynika z raportu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 75,1 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 370,3 mln zł.

Zysk netto Auto Partnera w III kw. '22 roku wzrósł o 5,3 proc. do 53,7 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 55,4-55,5 mln zł zysku netto w tym okresie.

Stalprofil szacuje, że w trzecim kwartale 2022 roku jednostkowy zysk netto spadł o 64 proc. do 8,85 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Po trzech kwartałach 2022 r. zysk netto spółki spadł o 12 proc. rdr do 70,82 mln zł.

Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, liczy na znaczącą poprawę rentowności brutto w drugim półroczu w porównaniu z pierwszą połową roku - podała spółka w prezentacji.

MFO szacuje, że zysk netto spółki po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 41,3 mln zł. Oznacza to spadek o 18,17 proc. w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat - podał producent profili stalowych w komunikacie.

W pierwszym trzech kwartałach 2022 r. wydatki reklamowe w Polsce wzrosły o 5,1 proc. rdr, a wartość rynku wyniosła 7,7 mld zł - szacuje Publicis Groupe Polska. W całym bieżącym roku Publicis spodziewa się wzrostu wydatków na reklamę na poziomie 4,4 proc. wobec 3,8 proc. wcześniej przewidywanych.

Producent gier 11 bit studios wypracował w trzecim kwartale 2022 roku 4,88 mln zł zysku netto, o 19 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik spółki okazał się zgodny z oczekiwaniami, średnia prognoz analityków wynosiła 4,9 mln zł.

R22 zapowiada regularną wypłatę dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Bank Handlowy zaproponuje na NWZ, które odbędzie się 16 grudnia, wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje własne - poinformowała spółka w komunikacie.

Klienci systemu płatności mobilnych Blik wykonali w III kw. 2022 r. 324 mln transakcji, co oznacza wzrost rok do roku o 67 proc. - poinformował na konferencji prasowej prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika, Dariusz Mazurkiewicz. Spółka prowadzi test nowej usługi "Buy now pay later" z pierwszym z banków - Bankiem Millenium.

Akcjonariusze CCC zdecydowali na czwartkowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji łącznie do 14 mln akcji z pozbawieniem prawa poboru - poinformował prowadzący obrady Bogdan Dudzewicz.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie od I do III kwartału 2022 roku miała 53,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 105 proc. rdr - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników finansowych.

Współpraca Captor Therapeutics z Ono Pharmaceutical wzmacnia sytuację płynnościową spółki i nie wyczerpuje jej obecnego potencjału do realizacji wspólnych projektów z innymi podmiotami - poinformował PAP Biznes Radosław Krawczyk, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki. Captor szacuje, że dostępne środki finansowe wystarczą spółce minimum do połowy 2024 r.

Fitch podwyższył długoterminowy rating IDR Energi do "BBB+" z "BBB-"' . Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja w komunikacie. Fitch usunął rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (RWP).

Genomed planuje skup do 21,5 tys. akcji własnych za cenę 38 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

