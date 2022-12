Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

LPP pracuje nad zmniejszeniem kosztów w kolejnych okresach - poinformował wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Polityka dywidendowa PKO BP zakłada intencję stabilnego wypłacania dywidendy w długim terminie, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą - podał bank w komunikacie. Tydzień temu PKO PB podał w strategii na lata 2023-25, że zakłada zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji.

Oferty PGNiG Termika i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączku wygrały aukcję na premię kogeneracyjną - poinformował Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie.

Zarząd Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2023-2025 i będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy - podała spółka w komunikacie.

Grupa Votum w listopadzie w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 1.233 nowe umowy - poinformowała spółka w komunikacie.

XTPL potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę urządzenia do walidacji technologii w obszarze wyświetlaczy micro OLED nowej generacji o ultra-wysokiej rozdzielczości. Zamawiającym partnerem jest HB Technology, koreański producent przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla największych globalnych producentów wyświetlaczy - poinformowała spółka w komunikacie.

Sieć Biedronka, należąca do grupy Jeronimo Martins, otworzy 13 sklepów w dniach od 12 do 17 grudnia - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Develia warunkowo przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Rafako i Mostostal Warszawa, jako wykonawcy kontraktu na budowę bloku energetycznego, skierowali do Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia - podało Rafako w komunikacie. Żądanie dotyczy gwarancji zapłaty do kwoty ok. 109,77 mln zł.

AB wypłaci 1,25 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2021/2022 - poinformowała spółka w komunikacie.

Pamapol i Propinquus złożyły wspólnie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie utworzenia spółki Makłowicz i Synowie - poinformował UOKIK w komunikacie.

Rada Nadzorcza PKO BP odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu banku. Jednocześnie RN zdecydowała o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko wiceprezesa banku - podał PKO BP w komunikacie.

Ryvu Therapeutics ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na 55 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

