Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Pepco Group miało w I kw. 20222/23, zakończonym 31 grudnia 2022 r., 1.654 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 27 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego i wzrost o 24 proc. rdr przy kursach rzeczywistych - podała spółka w komunikacie. Wzrost przychodów LFL grupy wyniósł 13 proc.

Pepco Group ocenia, że wyniki sprzedaży poświątecznej są na razie dobre - poinformowali przedstawiciele grupy.

Premiera Cyberpunk 2027: Phantom Liberty może stać się punktem zwrotnym dla polskiego sektora gamingu, a 2023 rok powinien przynieść odbicie indeksu WIG-GRY po dwóch latach spadków - ocenia Kacper Koproń z Trigon DM. Najlepiej mogą radzić sobie Huuuge i PlayWay, a słabiej PCF Group i 11 bit studios.

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w grudniu 2022 roku do 19.395.774 z 21.048.822 listopadzie - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2022 roku wyniósł 12,97 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,5 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym listopadzie zysk wyniósł 3,15 mld zł.

Oferta konsorcjum Polimex Mostostal, Siemens Energy i Siemens Energy Global za ok. 4,62 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku - wynika z informacji zamieszczonej w BIP PGE.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud do realizacji do 2026 roku wynosiła na koniec 2022 r. około 5,56 mld zł netto - poinformowała spółka na stronie internetowej.

Drago entertainment, notowany na NewConnect producent gier, podpisał z Ultimate Games umowy na porting i dystrybucję dwóch tytułów - Food Truck Simulator oraz Treasure Hunter Simulator - podało Drago w komunikacie prasowym.

Platforma e-commerce Shopee od 13 stycznia 2023 roku zamyka działalność w Polsce - podała agencja Bloomberg, powołując się na mail wysłany przez prezesa Sea Ltd Chrisa Fenga.

Urteste planuje wznowić postępowanie prospektowe i w perspektywie kilku tygodni złożyć wniosek do KNF - poinformował PAP Biznes Grzegorz Stefański, prezes spółki zajmującej się tworzeniem technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Urteste przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych w projekcie Panuri, które mają objąć ok. 30 ośrodków w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Vesper Capital wraz z Q Investments, Maciej Krzewiński, Łukasz Deńca, Adrianus Heymans, Maciej Fryda oraz Artur Neuman ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2.248.779 akcji Ed Invest (18,16 proc. kapitału i głosów na WZ) po 4,08 zł za papier - podał Trigon Dom Maklerski, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

Rafako zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z otrzymanym od Tauronu Wytwarzanie wezwaniem do zapłaty 1,31 mld zł kar umownych i odszkodowania - podało Rafako w komunikacie.

Rafako, które zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z otrzymanym od Tauronu Wytwarzanie wezwaniem do zapłaty kar umownych, ocenia, że w obecnej sytuacji zawarcie ugody jest niemożliwe - poinformował prezes spółki Radosław Domagalski-Łabędzki. Zapowiedział złożenie do Tauronu wniosku o roszczenia, ocenił, że ofiarą obecnej sytuacji jest Mostostal Warszawa.

Robyg w 2022 r. podpisał w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2.144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2.114 umów rezerwacyjnych i przekazała klientom około 3.500 lokali - podał Robyg w komunikacie prasowym. Spółka podtrzymuje cel sprzedażowy na 2023 rok na poziomie ponad 2,4-2,5 tys. mieszkań.

Giełdowa grupa Famur zmieni markę na Grenevia. Dotychczasowa nazwa Famur zostanie zachowana dla działalności związanej z technologiami i produktami dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej - podała w czwartek firma.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Scope Fluidics, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym - podała KNF w komunikacie.

W 2022 r. grupa Best zainwestowała 131,5 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 522 mln zł. Grupa ocenia, że ma potencjał dla dalszych istotnych zakupów wierzytelności - poinformowała spółka w komunikacie.

