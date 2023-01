Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

PGE planuje w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawić aktualizację strategii grupy, której jednym z filarów będzie energetyka jądrowa. Spółka chciałaby także w pierwszym półroczu br. dopiąć projekt finansowania projektu atomowego. Produkcja energii z polsko-koreańskiej elektrowni jądrowej miałaby ruszyć w 2036 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie w Davos prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Benefit Systems ma równie dobry początek roku, jak końcówkę zeszłego roku. W 2023 roku chce wykorzystać utrzymujący się popyt, by zwiększyć liczbę kart MultiSport i karnetów - poinformował PAP Biznes Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu. W otoczeniu wysokiej inflacji spółka wprowadza podwyżki cenników.

Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu do 604 obiektów - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Spółki Tauron i Rafako mają powrócić do rozmów w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie - dowiedziała się PAP w Tauronie. Spotkanie mediacyjne w miniony poniedziałek zakończyło się bez powodzenia. Teraz strony ustalają termin kolejnych negocjacji.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł - podała Bogdanka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym okresie 2.451,7 mln zł, a EBIT 200,3 mln zł. Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8.401 tys. ton, sprzedaż 8.400 tys. ton.

PSE planują w latach 2023-2032 przeznaczyć na modernizację i rozbudowę infrastruktury ok. 32 mld zł - poinformowała spółka w raporcie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln zł - podały PSE w komunikacie prasowym.

Dekpol sprzedał w 2022 roku 341 lokali wobec 490 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 380 lokali wobec 406 lokali przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2023 roku 430 lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku ok. 308 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Allegro rozpoczyna współpracę z DHL Parcel. Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym.

Zarząd Synektika rekomenduje, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 kwotę 5,11 mln zł, czyli 0,60 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Sytuacja należącego do grupy PKO BP ukraińskiego KredoBanku jest stabilna, bank dołączył do zunifikowanej sieci bankowej Power Banking i w razie blackoutu klienci mają dostęp do pilnych usług bankowych - poinformował PKO BP w komunikacie prasowym.

PKO BP zawarł do tej pory ponad 20 tys. ugód z frankowiczami, a 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe banku.

Sieć Stokrotka chce utrzymać tempo rozwoju i otworzyć w tym roku 1000. sklep - poinformowała Stokrotka w komunikacie prasowym.

Huuuge Games zawarł dwie umowy wydawnicze z niezależnymi studiami Square Triangle i Friedeggames - poinformował producent i wydawca gier mobilnych w komunikacie prasowym.

Grupa Elemental Holding za pośrednictwem spółki zależnej kupiła 34 proc. praw udziałowych w PGM of Texas LLC i posiada obecnie 100 proc. udziałów tej spółki - poinformował Elemental Holding w komunikacie prasowym.

Poziom kosztów kwalifikowanych w 2023 r. w PGG wyniesie 39 zł za GJ - podała PGG w komunikacie.

Spółka Elenger, należąca do estońskiej grupy energetycznej Eesti Gaas, wchodzi na polski rynek gazu. W ciągu dwóch lat chce pozyskać klientów zużywających łącznie 1 TWh gazu ziemnego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Firma myśli też o rozwoju na rynku OZE, w tym biogazu.

Medicalgorithmics podpisał strategiczną umowę dystrybucyjną z Express Diagnostics Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych.

Zarząd AC, mając na względzie prowadzony przez spółkę skup akcji, rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy i brak wypłaty dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie.

DRAGO entertainment rozpoczęło proces przeniesienia akcji spółki z rynku NewConnect na główny parkiet GPW, a do KNF wpłynął prospekt - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Procesowi przejścia nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

