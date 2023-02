Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 895,9 mln zł z 669 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał zgodny z oczekiwaniami rynku na poziomie 896,4 mln zł.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 895,9 mln zł z 669 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał zgodny z oczekiwaniami rynku na poziomie 896,4 mln zł.

ING Bank Śląski zawarł z klientami 459 ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich - poinformował bank w prezentacji.

ING Bank Śląski pozostaje optymistycznie nastawiony do 2023 roku, nie widzi większych zagrożeń dla swoich wyników - poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Negatywny dla banków wyrok TSUE w sprawie kredytów w CHF oznaczałby dla ING Banku Śląskiego konieczność zawiązania sporych rezerw, ale nie zagroziłby bankowi - wynika z wypowiedzi prezesa banku Brunona Bartkiewicza.

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2022 roku wzrósł do 903,3 mln zł z 193,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał 2,7 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 879,7 mln zł.

Santander Bank Polska planuje podzielić się z akcjonariuszami zyskiem osiągniętym w 2022 roku; ocenia, że ma zdolność do wypłaty solidnej dywidendy - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Santander Bank Polska zawarł ze swoimi klientami 2,6 tys. ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, obserwuje zwiększone zainteresowanie ich zawieraniem - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Santander Bank Polska oczekuje stabilizacji marży odsetkowej przy założeniu braku dalszych podwyżek stóp procentowych - poinformował członek zarządu banku Maciej Reluga.

Santander Bank Polska spodziewa się w 2023 roku wzrostu kosztów ryzyka, w połowie roku mogą one wzrosnąć do ok. 100 pb. - poinformowali przedstawiciele banku.

Santander Bank Polska oczekuje stabilizacji marży odsetkowej przy założeniu braku dalszych podwyżek stóp procentowych - poinformował członek zarządu banku Maciej Reluga.

Grupa CEZ spodziewa się, że w 2023 roku EBITDA wzrośnie do 105-125 mld CZK, a skorygowany zysk netto może wynieść w tym roku 30 - 40 mld CZK - podała spółka w raporcie.

Przychody z gier Ten Square Games w styczniu 2022 r. wyniosły około 5 mln USD, w porównaniu do 6 mln USD w grudniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 4 mln USD, czyli podobnie jak miesiąc wcześniej.

Przychody z gier Huuuge Games w styczniu wyniosły ok. 15 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do poprzedniego miesiąca - szacuje portal Sensor Tower.

Ukraińska grupa rolnicza IMC w styczniu wysłała do odbiorców ponad 99 tys. ton zbóż i roślin oleistych. Grupa odbudowuje sprzedaż, po jej istotnym spadku w pierwszej połowie 2022 r. z powodu rosyjskiej blokad portów nad Morzem Czarnym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Wiosną tego roku IMC planuje mieć obsiane 100 proc. swojego banku ziemi (120 tys. ha).

Zarząd PunkPirates podpisał list intencyjny z Seed Capital, w którym spółki wyraziły chęć ustalenia do 14 lutego 2023 r. wiążących warunków transakcji nabycia 100 proc. udziałów Seed Capital przez PunkPirates - podała spółka w komunikacie.

Bez porozumienia zakończyła się w czwartek kolejna tura mediacji płacowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związki podtrzymały postulat 25-proc. podwyżki płac; zarząd spółki zaproponował podwyżkę o 12 proc. i możliwy powrót do rozmów w drugim półroczu. 10 lutego związki mają manifestować w Warszawie.

Carbon Group zamierza przeprowadzić emisję do 19,5 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wyniesie 0,16 zł - podała spółka w projektach uchwał na NWZ zaplanowane na 28 lutego. Spółka chce też przeprowadzić emisję prywatną akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do wybranych inwestorów.

Skonsolidowane przychody VRG w styczniu 2022 roku wyniosły 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych szacunkach.

Pierwszy kwartał 2023 roku powinien być rekordowy dla Domu Maklerskiego XTB pod względem liczby nowych klientów - poinformował na telekonferencji zarząd spółki. Jeszcze w I kwartale XTB chce wprowadzić nowy produkt.

Prace nad budową elektrowni jądrowej, której wspólnikiem będzie Polska Grupa Energetyczna, przebiegają zgodnie z harmonogramem i dynamicznie - poinformował w czwartek prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

osz/

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl