Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Asseco South Eastern Europe widzi szanse na wzrost przychodów w 2023 r. i nie widzi dla siebie bezpośrednich zagrożeń w związku z aktualnie realizowanymi kontraktami - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej. W 2023 r. dobrze oceniają perspektywy rynku tureckiego.

Norges Bank Investment Management umieścił PKN Orlen na liście obserwacyjnej na okres trzech lat z powodu zakupu przez płocki koncern spółki Polska Press - poinformował norweski bank w komunikacie. O decyzji poinformowała w środę wieczorem agencja Bloomberg.

Kruk Investimenti, spółka zależna Kruka, wygrała przetarg na rynku włoskim na zakup niezabezpieczonych portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 188 mln euro (893,7 mln zł) - poinformowała spółka w komunikacie.

Ambra nie widzi spowolnienia wzrostu kosztów i ocenia, że większość z nich nadal będzie rosła. Mimo to, spółka chce kontynuować politykę zwiększania dywidendy - poinformowali w czwartek przedstawiciele zarządu Ambry, podczas czatu inwestorskiego.

Sygnity stawia w nowej strategii zarówno na wzrost organiczny, jak i poprzez akwizycje - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Spółki planuje również wzmocnienie i poprawę podstawy swojego biznesu poprzez m.in. rewizję polityki cenowej.

Grupa Azoty zmniejszyła w styczniu 2023 roku produkcję nawozów azotowych o 17 proc., do 265 tys. ton - poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła o 14 proc. i wyniosła 65 tys. ton.

Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, zanotował w IV kw. 2022 r. 28,7 mln USD zysku netto, co oznacza wyrównanie rekordowego wyniku sprzed roku - poinformował Asbis w raporcie. Analitycy spodziewali się zysku netto w przedziale 25,2-26,9 mln USD.

Asbis Enterprises chce w 2023 r. koncentrować się na pozyskiwaniu i obsłudze dużych projektów biznesowych - poinformował dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT. Spółka dąży do rozwoju w regionach Azji Centralnej, Kaukazu, Adriatyku oraz na Bałkanach i w Europie Zachodniej.

Asbis Enterprises liczy na znaczny wzrost przychodów w 2023 roku, a dywidenda za 2022 rok może być podobna lub wyższa rdr - poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Zastrzega jednak, że są to wstępne założenia, ostateczne decyzje co do prognoz i dywidendy jeszcze nie zapadły.

Santander Bank Polska chce skupić do 207 tys. akcji, stanowiących do 0,2 proc. kapitału zakładowego, w ramach realizacji programu motywacyjnego w celu wypłaty nagród jego uczestnikom za 2022 rok - podał bank w komunikacie. Maksymalna kwota przeznaczona na odkup akcji wynosi 55,3 mln zł.

Photon Energy podłączył do sieci swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii o mocy 5,7 MWp - podał Photon Energy w komunikacie.

MedApp rozpoczyna przegląd opcji strategicznych - podała w komunikacie, działająca w obszarze medycyny, spółka technologiczna.

Przychody T-Mobile Polska w 2022 roku wzrosły o 2,1 proc. rok do roku, do 6,6 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 0,9 proc. do 1,77 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Klabater wyda 16 marca 2023 r. grę "Defend the Rook" na konsolach PlayStation 4 i Xbox One - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zgodnie zapowiedziami w marcu wyda jeszcze "Iris and the Giant" i "Strategic Mind: Spectre of Communism".

Koszt przygotowania, produkcji, portingu oraz marketingu dziewięciu gier spółki SimFabric na konsolę Nintendo Switch zwróciły się po 24 godzinach od udostępnienia w sklepie Nintendo e-Shop - poinformowała spółka w komunikacie.

Synektik spodziewa się, że w roku obrotowym 2022/23 sprzeda łącznie 16 systemów da Vinci - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki podczas czwartkowej wideokonferencji. Ocenił, że w długim terminie możliwa jest sprzedaż 2-3 systemów kwartalnie.

